Magyarország bajba juthat: rég nem látott befolyásolási kísérlet jelenhet meg

Multinacionális vállalatoktól és globalizált hálózatokból érkeznek a Tisza Párt szakértői és segítői. Ez mindenképpen disszonánsnak hat egy olyan politikai tömörülés esetében, amely megalakulásakor a nemzeti érdekek „valódi” képviseletét tűzte zászlajára, és szimbolikájában – továbbá a támogatók körében is – a nemzeti trikolór dominál.

Globalista szereplők

2025 őszétől markáns irányvonal rajzolódik ki. A nemzetközi üzleti világból érkező politikusok közé sorolható Bujdosó Andrea, aki olyan vállalatoknál dolgozott, mint a Xerox, a Minolta vagy a Shell, valamint Dávid Dóra, aki 2020 után a közösségimédia-óriás Meta jogtanácsosaként tevékenykedett Londonban. A párt vezetői körében is meghatározó szerepet játszik az a Pósfai Gábor, aki a Decathlon sportáruházlánc régiós vezetőjeként szerzett üzleti tapasztalatot. E körhöz csatlakozott nemrégiben Kármán András, Kapitány István és Orbán Anita is.