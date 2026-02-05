Ft
02. 05.
csütörtök
02. 05.
csütörtök
háború zelenszkij von der leyen danube institute uniós csatlakozás eu ukrajna

Ukrajna EU-csatlakozása: így végezné ki Európát Zelenszkij és Von der Leyen terve

2026. február 05. 19:03

Óriási adósságba verné magát az Európai Unió, ha megvalósítaná a januárban kiszivárgott tervet. Ezek alapján tíz év alatt 800 milliárd dollárt fordítanának Ukrajna újjáépítésére és így arra, hogy minél gyorsabban beléphessen a négy éve háborúzó ország az EU-ba.

2026. február 05. 19:03
Ferentzi András

Mennyibe fog kerülni Ukrajna EU-csatlakozása? – tették fel a kérdést a Danube Institute csütörtöki eseményén, amelynek középpontjában a háborúban álló ország uniós csatlakozásának gazdasági, pénzügyi és politikai költségeinek feltárása lesz. Nemrég ugyanis kiderült, hogy egy tízéves, akár 800 milliárd dolláros tervet is elindíthat az unió Ukrajna újjáépítésére és gyorsított integrációjára.

A háborúban álló Ukrajna sokak reménye szerint gyorsítottan jutna be az Unióba (Fotó: YURY KIRNICHNY / AFP)
A háborúban álló Ukrajna sokak reménye szerint gyorsítottan jutna be az Unióba (Fotó: YURY KIRNICHNY / AFP)

 

Ukrajna a háború óta akar csatlakozni

A beszélgetésen öten mondták el véleményüket a témában:

  • Barbara Kolm, az Osztrák Nemzeti Tanács tagja; az Austrian Economics Center alapító igazgatója,
  • Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok műhelyének vezetője,
  • Szitás Péter, a Danube Institute kutatási igazgatóhelyettese,
  • Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, és
  • Veres Kristóf, a Danube Institute külkapcsolati vezetője.

A beszélgetésen felmerült, hogy a Balkánon több ország is régebb óta vár az uniós csatlakozásra, mint Ukrajna, ráadásul ők jóval kisebb támogatást kapnak Brüsszeltől. Sőt, mint Szitás Péter rámutatott: a háború kitörése előtt szinte senki sem beszélt ukrán uniós csatlakozásról, ez kizárólag az orosz invázió után merült fel, amikor idegen katonák szállták meg a csatlakozni vágyó ország jelentős részét.

A résztvevők rámutattak: a Magyarországra eső rész nagyságrendileg 50 milliárd euró körül alakulna. De az is érdekes, hogy ennek az összegnek jelentős részét hitelből fedezné az EU, amelynek kamatai óriásiak lennének. 

Mint ismert: az európai közösség már így is költségvetése jelentős részét kamatfizetésekre kénytelen fordítani, még tovább terhelni ezt a mérleget, katasztrofális lenne.

Felmerült: Brüsszelben megszállottak a válságokkal kapcsolatban, de mintha mindig a rossz végéről közelítenék meg a dolgokat. 

Rodrigo Ballester megjegyezte: minél több hitelt vesz fel az EU vezetése, annál nagyobb lesz a tagállamok kitettsége az irányába és annál jobban lesz képes kontrollálni a tagállamokat. Így például Magyarországot is, amelytől pont emiatt a kontroll miatt vettek már el most is milliárdokat. Rámutatott: Ukrajna belépésével több most még támogatott ország is nettó befizetővé válna az uniós költségvetésben. Nem csoda, hogy a magyar kormány élből elutasítja ezt az ötletet és petíciót is indított az ügyben. 

A beszélgetésen felmerült, mi minden másra lehetne fordítani ezt az összeget. Néhány napja merült fel, hogy ez az összeg pont elég lenne arra a tervre, amit Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke is felvetett még 2024-ben, amikor kíméletlenül leleplezte, mennyire lemaradt Európa gazdasága és milyen óriási versenyhátrányba került ellenfeleivel szemben. 

Ha átmegy ez a terv, akkor az Unió legalább akkora adósságbuborékkal lesz majd kénytelen megküzdeni, mint az Egyesült Államok. Van viszont egy fontos különbség: az euró sokkal sérülékenyebb, mint a dollár és jóval kevésbé ellenálló a válságoknak, de az árfolyamát is kevésbé lehet mozgatni. 

Ezzel vége lenne az Európai Uniónak, de legalábbis abban a formájában, ahogy most ismerjük

– tette hozzá Barbara Kolm. Rámutatott: ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, beáramolhatnának még nagyobb mértékben a mezőgazdasági terményeik, az kivégezné az európai gazdákat, letörné az árakat. Emlékeztetett: Ausztriában már most is rengeteg gazda ment csődbe, nem tudtak versenyezni a szigorú feltételekkel és az alacsony felvásárlási árakkal. 

Nem beszélve arról, hogy Európa lemondott az egyik legnagyobb versenyelőnyéről, az olcsó orosz energiáról, amivel még versenyezni tudott az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. Mostanra viszont mindkét versenytársa lehagyta a kontinenst. Sőt, Kína még köszöni is, hiszen jóval olcsóbban és nagyobb mennyiségben juthat hozzá az orosz energiához, mint a korábbi években. 

Brutálisan a sorozások, menekülnek az ukránok

Az eseményen téma volt az ukrán vezetés által bevezetett kényszersorozás is. Felidéztek egy történetet, amikor egy cseh állampolgár látogatott Ukrajnába és mivel látták, hogy ott született – még a Szovjetunió idejében – rögtön vitték is katonának. De számos más, még súlyosabb túlkapásokról is hallani, nem meglepő, hogy ez elől inkább menekülnek az emberek és több ezer ember próbál meg illegálisan külföldre utazni. 

Ezzel tértek rá arra a kérdésre is, hogy kik teszik majd helyre Ukrajnát. Mint forgalmaztak: jelenleg 2,1 millió ukrán menekült él Európában, de nekik feltehetően eszükbe sem jut majd visszatérni még egy esetleges béke után sem. Márpedig az ukrán helyreállítási terv nagyban számol az ő visszatérésükkel is. 

Nem lehet újjáépíteni Ukrajnát emberek nélkül

– szögezte le Ballester is. 

A háború négy éve alatt már eddig is körülbelül kétmillió ember halt meg, városok, régiók lettek porig rombolva, felmerül a kérdés: mégis hova lehetne akkor visszatérni? Ki kockáztatná, hogy hazatérjen oda, ahol a gyereke bármikor ráléphet egy aknára játék közben. 

A beszélgetők egyetértettek abban, hogy Ukrajnát segíteni kell, segítségre is szorul, de ez a terv, ami kiszivárgott, képtelenség és nem lehet megoldás a problémára, csak még tovább mélyítené a kontinens válságát. 

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

 

tapir32
2026. február 05. 20:46
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni.
obi-wankenobi
2026. február 05. 20:34
"Ukrajna EU-csatlakozása: így végezné ki Európát Zelenszkij és Von der Leyen terve" A világot irányító háttérhatalomnak soha nem volt terve a jólét. Ők akkor profitálnak a legnagyobbat, ha az emberek életteréből egy "rothadó pöcegödröt" csinálnak. Idéztem a Pusztító című filmből. Nézzétek meg ilyen szemmel. Meg fogtok döbbenni.
neszteklipschik
2026. február 05. 19:45
Ukrajna csak boldoguljon úgy, ahogy tud. Egyedül. Ha pedig nem tudja fedezni a saját forrásaiból a saját létezését, úgy szűnjön meg. Jogutód nélkül, lehetőleg.
tapir32
2026. február 05. 19:40
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni.
