Ukrajna EU-csatlakozása: így végezné ki Európát Zelenszkij és Von der Leyen terve

Ha átmegy ez a terv, akkor az Unió legalább akkora adósságbuborékkal lesz majd kénytelen megküzdeni, mint az Egyesült Államok. Van viszont egy fontos különbség: az euró sokkal sérülékenyebb, mint a dollár és jóval kevésbé ellenálló a válságoknak, de az árfolyamát is kevésbé lehet mozgatni.

Ezzel vége lenne az Európai Uniónak, de legalábbis abban a formájában, ahogy most ismerjük

– tette hozzá Barbara Kolm. Rámutatott: ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz, beáramolhatnának még nagyobb mértékben a mezőgazdasági terményeik, az kivégezné az európai gazdákat, letörné az árakat. Emlékeztetett: Ausztriában már most is rengeteg gazda ment csődbe, nem tudtak versenyezni a szigorú feltételekkel és az alacsony felvásárlási árakkal.

Nem beszélve arról, hogy Európa lemondott az egyik legnagyobb versenyelőnyéről, az olcsó orosz energiáról, amivel még versenyezni tudott az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. Mostanra viszont mindkét versenytársa lehagyta a kontinenst. Sőt, Kína még köszöni is, hiszen jóval olcsóbban és nagyobb mennyiségben juthat hozzá az orosz energiához, mint a korábbi években.

Brutálisan a sorozások, menekülnek az ukránok