02. 05.
csütörtök
Háború Ukrajnában Brüsszel béke tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Szijjártó Péter Európai Unió Egyesült Államok

Megfagyott a levegő Brüsszelben: Magyarországról érkezett a figyelmeztetés

2026. február 05. 21:26

„Felszólítjuk az európaiakat, felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozzák a béketörekvéseket” – mondta Szijjártó Péter.

2026. február 05. 21:26
Ha csak Donald Trump amerikai elnökön múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában, amit jól tanúsítanak a béke irányába mutató friss megállapodások is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az orosz-ukrán fogolycsere-megállapodás és az amerikai–orosz katonai egyeztetések újraindításának hírére reagálva arról számolt be, hogy ha csak Donald Trumpon és ha csak az amerikai kormányon múlna, akkor már béke lenne Ukrajnában.

Sajnos Brüsszel és a nyugat-európaiak ássák alá a béketörekvéseket, azonban történt két jó dolog is a mai napon.

Amerikai közvetítéssel és amerikai segítséggel egy orosz-ukrán megállapodás született a hadifoglyok cseréjéről. Több száz ember térhet haza újra a családjaihoz, a szeretteihez. Ez jó hír” – tudatta. „És fantasztikusan jó hír az, hogy az Egyesült Államok és Oroszország úgy döntött, hogy helyreállítják a magas szintű katonai párbeszédet” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Közép-Európában világos, hogy ha az amerikaiak és az oroszok jó viszonyban vannak egymással, akkor a térség is biztonságban van. „És hogyha az amerikaiak és az oroszok újraindítják a katonai párbeszédet, akkor az azt jelenti, hogy a világ biztonsága is jobb helyzetbe került, mint volt azt megelőzően. Ez mindenképpen egy remek lépés az oroszok és az amerikaiak részéről, mi ezt üdvözöljük, és ebből is világosan látszik, hogy ha csak az amerikaiakon múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában, még pontosabban, ha csak Donald Trumpon és az ő amerikai kormánya múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában” – mondta.

Felszólítjuk az európaiakat, felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozzák a béketörekvéseket,

és semmilyen módon ne ássák alá az orosz-amerikai katonai párbeszéd helyreállítását” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. február 05. 22:42
Nagyon nehéz ezekkel a bebetonozott brüsszeli idiótákkal zöldágra vergődni.
Válasz erre
1
0
csapláros
•••
2026. február 05. 22:37 Szerkesztve
bekeev-2025 2026. február 05. 22:07 csaplárosbekeev-2025 2026. február 05. 22:02 ..."Na ugye, hogy csapláros delirál idegességében."... Büdös a virtuális pofán baszás, ugyi, ügynök. Ha talál, akkor a másik már mindjárt delirál meg ideges, mi, szarfaszú korcs tetű.... Ezekért is járnak NEKED az eurocentek ? ... Bruhahaha
Válasz erre
1
0
templar62
•••
2026. február 05. 22:11 Szerkesztve
Sajna , de a háborús hiénáknak , és a véres koncszerzésüknek a világa következik . Ukrajna csak az előjáték . Ahogy az öreg Soros elkottyantotta , nemsokkal a kezdete után , 2022 - ben . Nem véletlenül kussoltatják a vén szarházit .
Válasz erre
3
0
bekeev-2025
2026. február 05. 22:07
csaplárosbekeev-2025 2026. február 05. 22:02 Hinned a templomban kell, szarfaszú, falra vert takony ÜGYNÖK... Na ugye, hogy csapláros delirál idegességében. 🤣
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!