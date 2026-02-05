Megfagyott a levegő Brüsszelben: Magyarországról érkezett a figyelmeztetés

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Közép-Európában világos, hogy ha az amerikaiak és az oroszok jó viszonyban vannak egymással, akkor a térség is biztonságban van. „És hogyha az amerikaiak és az oroszok újraindítják a katonai párbeszédet, akkor az azt jelenti, hogy a világ biztonsága is jobb helyzetbe került, mint volt azt megelőzően. Ez mindenképpen egy remek lépés az oroszok és az amerikaiak részéről, mi ezt üdvözöljük, és ebből is világosan látszik, hogy ha csak az amerikaiakon múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában, még pontosabban, ha csak Donald Trumpon és az ő amerikai kormánya múlt volna, akkor már béke lenne Ukrajnában” – mondta.

Felszólítjuk az európaiakat, felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozzák a béketörekvéseket,

és semmilyen módon ne ássák alá az orosz-amerikai katonai párbeszéd helyreállítását” – tette hozzá.