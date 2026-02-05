Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin beszéd

Elszólta magát Putyin: nyilvános beszédében fejtette ki, hogyan győzné le a Nyugatot

2026. február 05. 20:14

Sokan felkapják erre a fejüket.

2026. február 05. 20:14
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök a „Tudás” (Znanyije) társaság által szervezett Oroszország – a családok családja elnevezésű rendezvénysorozaton jelentette be a tematikus év kezdetét, adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

A Magyar Nemzet által kiszúrt cikk szerint Putyin kiemelte a beszédében, hogy „Oroszország győzelmeinek és történelmi eredményeinek alapköve a nemzetek közötti megbonthatatlan egység”. „Harcosaink, hőseink a frontvonalon,

etnikai hovatartozástól és vallási különbségektől függetlenül testvérnek szólítják egymást. És ez nagyon sokat jelent”

– jelentette ki az orosz elnök.

Az orosz siker titka

Az orosz elnök végül történelmi távlatba helyezte a jelenlegi geopolitikai küzdelmeket is, párhuzamot vonva a napóleoni háborúk, a második világháború és a jelenkor kihívásai között. Emlékeztetett: Oroszországot a múltban is soknemzetiségű hadseregek támadták meg, ám a támadók motivációja alapvetően különbözött az orosz védekezőkétől.

„Őket a haszonszerzés vágya, a hódítás, a rombolás és a területeink elragadásának szándéka egyesítette.

Minket viszont a megőrzés vágya kötött össze: hogy megvédjük közös földünket, családunkat, kultúránkat és hagyományainkat”

mondta.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

