Megtört a jég: személyesen jelentkezett be Trump, karnyújtásnyira van a békétől Ukrajna
„Ukrajna és Oroszország nagyon közel áll a háború rendezéséhez” – mondta az amerikai elnök.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a „Tudás” (Znanyije) társaság által szervezett Oroszország – a családok családja elnevezésű rendezvénysorozaton jelentette be a tematikus év kezdetét, adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.
A Magyar Nemzet által kiszúrt cikk szerint Putyin kiemelte a beszédében, hogy „Oroszország győzelmeinek és történelmi eredményeinek alapköve a nemzetek közötti megbonthatatlan egység”. „Harcosaink, hőseink a frontvonalon,
etnikai hovatartozástól és vallási különbségektől függetlenül testvérnek szólítják egymást. És ez nagyon sokat jelent”
– jelentette ki az orosz elnök.
Az orosz elnök végül történelmi távlatba helyezte a jelenlegi geopolitikai küzdelmeket is, párhuzamot vonva a napóleoni háborúk, a második világháború és a jelenkor kihívásai között. Emlékeztetett: Oroszországot a múltban is soknemzetiségű hadseregek támadták meg, ám a támadók motivációja alapvetően különbözött az orosz védekezőkétől.
„Őket a haszonszerzés vágya, a hódítás, a rombolás és a területeink elragadásának szándéka egyesítette.
Minket viszont a megőrzés vágya kötött össze: hogy megvédjük közös földünket, családunkat, kultúránkat és hagyományainkat”
– mondta.
