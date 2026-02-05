Elszólta magát Putyin: nyilvános beszédében fejtette ki, hogyan győzné le a Nyugatot

Vlagyimir Putyin orosz elnök a „Tudás” (Znanyije) társaság által szervezett Oroszország – a családok családja elnevezésű rendezvénysorozaton jelentette be a tematikus év kezdetét, adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

A Magyar Nemzet által kiszúrt cikk szerint Putyin kiemelte a beszédében, hogy „Oroszország győzelmeinek és történelmi eredményeinek alapköve a nemzetek közötti megbonthatatlan egység”. „Harcosaink, hőseink a frontvonalon,