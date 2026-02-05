Miért akarják Európa vezetői a háborút?

Másodszor: ezzel összhangban az USA-ból részben kiszorult globális gazdasági elit már most részben áthelyezte székhelyét Európába, és elemi érdeke a nemzetállamok felszámolása, a homogénebb társadalmak migrációs felhígítása, mely kiváló lehetőséget nyújt korlátlan hatalmuk megerősítésére. Létre jöhetne az „USA2” verzió.

Harmadszor:

az ukrajnai területek gazdasági erőforrásainak globalista megvásárlása már csaknem teljesen megtörtént, és a részleges ukrajnai orosz területfoglalások ezeket veszélyeztetik.

Ráadásul a háborúban bekövetkező esetleges orosz vereség megnyitná a lehetőséget az ukránnál sokkal hatalmasabb orosz gazdasági erőforrások megszerzésére. Ne feledjük, hogy Putyin akkor lett fekete ördög, amikor a globalisták pénzét megcsapolta Oroszországban.

Negyedszer: a proxyháborút viselő Ukrajna államháztartása, hadserege összeomlás előtt áll, ezért sürgős támasztékra szorul. Nem számít semmi! Sem a velejéig rohadt ukrán vezető garnitúra, a rendkívül magas korrupció, a tízmilliós nagyságrendben elmenekült egyszerű ukránok tömege.