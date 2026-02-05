Ft
háború orosz-ukrán háború atomháború eu európa ukrajna oroszország

Miért akarják Európa vezetői a háborút?

2026. február 05. 21:38

Egy globális atomháborút nem lehet megnyerni, ezért együttműködésre ítéltetnek a nagyhatalmak.

2026. február 05. 21:38
null
Pátzay György

A szerző a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának egyetemi docense

Az utóbbi napokban az EU vezetők hisztériába hajló, megdöbbentő kijelentései az elkerülhetetlen háborúról felvetik a kérdést:

Miért akarnak háborút Oroszországgal, milyen okok lehetnek e viselkedés mögött?

Röviden több valószínű okot lehet erre megemlíteni.

Először is: az unió globalista vezetői kiváló lehetőséget látnak a háborús fenyegetés rémképének felfestésével  az EU további központosítására, a nemzetállami jogok drasztikus megcsonkítására, az Európai Egyesült Államok mielőbbi megteremtésére. Ezzel újra megnövelnék Európa gazdasági, pénzügyi és katonai jelentőségét.

Másodszor: ezzel összhangban az USA-ból részben kiszorult globális gazdasági elit már most részben áthelyezte székhelyét Európába, és elemi érdeke a nemzetállamok felszámolása, a homogénebb társadalmak migrációs felhígítása, mely kiváló lehetőséget nyújt korlátlan hatalmuk megerősítésére. Létre jöhetne az „USA2” verzió.

Harmadszor:

az ukrajnai területek gazdasági erőforrásainak globalista megvásárlása már csaknem teljesen megtörtént, és a részleges ukrajnai orosz területfoglalások ezeket veszélyeztetik. 

Ráadásul a háborúban bekövetkező esetleges orosz vereség megnyitná a lehetőséget az ukránnál sokkal hatalmasabb orosz gazdasági erőforrások megszerzésére. Ne feledjük, hogy Putyin akkor lett fekete ördög, amikor a globalisták pénzét megcsapolta Oroszországban.

Negyedszer: a proxyháborút viselő Ukrajna államháztartása, hadserege összeomlás előtt áll, ezért sürgős támasztékra szorul. Nem számít semmi! Sem a velejéig rohadt ukrán vezető garnitúra, a rendkívül magas korrupció, a tízmilliós nagyságrendben elmenekült egyszerű ukránok tömege.

A harcot az utolsó ukránig folytatni kell, és ha el akarják kerülni a vázolt grandiózus tervek bukását, akár egyszerű európaiakkal tömve be a szélesedő réseket, a háború folytatásáért.

Ezen okok és szándékok azonban egy életbevágóan fontos tényt nem vesznek figyelembe. Ha Oroszország háborúba keveredik az EU-val és vagy a NATO-val, romló fronthelyzet esetén a nukleáris nagyhatalom először harctéri, taktikai atomfegyvereket (nukleáris lőszerek, rakéták) vet be Európa területén, és ha ez nem elegendő, stratégiai atomtámadások érhetik az európai nagyvárosokat (London, Párizs, Berlin stb.), és ne legyen kétség, ekkor az európai térség teljes mértékben radioaktív sugárzó anyagokkal elszennyeződik, emberi életre alkalmatlan romhalom lesz. A pincékben a szűrt levegő és a felhalmozott konzervek hamar kifogynak, és nem lesz hova felmenni a felszínre. Egy globális atomháborút nem lehet megnyerni, ezért együttműködésre ítéltetnek a nagyhatalmak. Ezeken az emberiség előtt álló lehetséges útirányokon minden épeszű embernek el kell gondolkodnia!

Nyitókép: AFP

