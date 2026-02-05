Ft
02. 05.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tudjuk, mi áll a háttérben: ezért jelent be kamu gazdasági programot Magyar Péter

2026. február 05. 21:04

Magyar Péter azt közölte, hogy szombaton bemutatja a Tisza Párt „több mint 140 oldalas” programját. Fontos kérdés, miféle gazdasági programmal állhat elő, hiszen már hónapokkal ezelőtt nyilvánosságra került egy, a párthoz köthető 600 oldalas megszorítócsomag.

2026. február 05. 21:04
null

Tűzoltásba kezdett Magyar Péter, miután a párt nyilvánosságra került, mintegy 600 oldalas, valódi gazdasági programja – a benne foglalt megszorítások miatt – jelentős törést okozott a párt népszerűségében. 

Az Index által közreadott gigadokumentáció helyett készülhetett el a mostani, Magyar Péter által beharangozott, gazdasági programnak nevezett anyag.

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Hiába tagadják: valódi a 600 oldalas megszorítócsomag

Magyar Péterék kezdettől tagadják, hogy közük van a nyilvánosságra hozott Tisza-megszorítócsomaghoz, érdemi cáfolatot azonban nem tudtak eddig felmutatni. Megerősítette viszont a dokumentáció valódiságát a pártot nemrégimen elhagyó Csercsa Balázs. A kiábrándult tiszás munkacsoport-vezető azt mondta: az valós tanulmánygyűjtemény, amely alapján a kormányprogram készül.

Tarr őszinteség-rohama buktatta le Magyar Péteréket

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke botrányos kijelentéseket tett a párt etyeki fórumán korábban: arról beszélt zárt körben, hogy nem mondhatnak el mindent a tervezett adócsomagról, mert ha így tennének, akkor megbuknának. (Magyar Péterék igyekeztek is eltüntetni azt a felvételt, melyen Tarr szavai hallhatók, ennek ellenére ma is elérhető.) A Tiszában azóta is tartják magukat a Tarr-féle narratívához, amelybe pontosan illeszkedik a 600 oldalas megszorítócsomag tagadása és az is, hogy 

megpróbálnak egy kamu gazdasági programmal előállni a választások megnyerése érdekében.

Ami után – ezt is Tarr Zoltántól tudjuk – már mindent lehet.

Mindent lehet, amit Brüsszel akar

A brüsszeli liberális elit jó ideje nem titkolja, hogy szívesebben látnának Magyarországon az Orbán-kormány helyett olyan országvezetést, amely készségesen teljesíti a kívánságaikat, 

legyen szó a migrációs kvóta kötelezővé tételéről, a magyar mezőgazdaság háttérbe szorításáról, Ukrajna háborús finanszírozásáról, annak európai uniós tagságáról vagy az LMBTQ-propaganda terjesztéséről. 

Manfred Weber, a Magyar Pétert és képviselőtársait is magába foglaló Európai Néppárt vezetője már több ízben intézett kirohanást Orbán Viktor ellen, a magyar kormány háborúellenes politikája miatt – kijelentette ugyanakkor: ő maga győzte meg Magyar Pétert, hogy csatlakozzon a Néppárthoz, mert ők csak olyanokkal működnek együtt, akik Ukrajna-pártiak.

Itt jön a képbe Magyar legújabb „igazolása”, a Tisza új külpolitikai vezetője, Orbán Anita, akiről nemrég kiderült: nagy erőkkel támogatja Ukrajna mielőbbi EU- és NATO-csatlakozását is.

Márpedig Ukrajna EU-s és NATO tagsága csak abban az esetben valósulhat meg, ha kormányváltásra kerül sor Magyarországon: vagyis ha a jelenlegi kormány már nem akadályozza Brüsszelt ezekben a törekvéseiben.

A Fidesz-KDNP-nek áll a zászló

Tavaly év végén lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye – írta meg januárban a Nézőpont Intézet, amelynek közvélemény-kutatása január közepén azt mutatta, hogy a Fidesz-KDNP a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg. 

Nem segített Magyar Péterék népszerűségének a számos botrány mellett az sem, amikor az Index nyilvánosságra hozta a párt tervezett megszorítócsomagját – amely kísértetiesen egybevág a brüsszeli követelésekkel.

Érthető hát, ha Magyar Péter a kormányra kerülés és a brüsszeli érdekek kiszolgálása érdekében 

bemutat egy kamu, a szavazóknak jobban tetsző gazdasági programot, amelyet egy esetleges Tisza-győzelem esetén majd akár el is felejthetnek

– hiszen Tarr Zoltántól tudjuk, hogy először nyerni kell, aztán mindent lehet.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 56 komment

nuevoreynuevaley
2026. február 05. 22:51
Ork ban evek ota kamu gazdasagi programokat jelent be.... 23ban karacsonykor 4% GDP novekedest igert 24re, lett 0,2 24ben karacsonykor repulorajtot igert 25re, lett 0,4 idenre mar csak 2,5ot merteg igerni, ugyhogy iden minuszban leszunk...mint 2023ban
Válasz erre
0
1
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 05. 22:40 Szerkesztve
A Szirének hangja lett dokumentálva. Az sem igaz amit kérdeznek, de abban igen rutinosak. Kiúsztak a cápák a budapesti Főpolgármesteri hivatal falai közül. Ők mondták, hogy cápák,... ott hangzott el, rögzítve lett.
Válasz erre
2
0
kistv
2026. február 05. 22:39
A tapir32 robot ma is aktív. Tarr Zoltán pontosan azt mondta el, amit a FIDESZ és a médiája azóta is minden nap csinál(amiért semmiről sem lehet már érdemben beszélni, akár vitázni, és ez az amihez kell a győzelem, hogy újra meglehessen ezeket tenni). Mindent kiforgat, kiragad a környezetéből vagy ha ez sem elég akkor simán meghamisít. Majd pedig minden médiumon megy a totális agymosás. Mondjuk a mandiner pravda rengeteg cikket gyárt egy nap, de kétlem, hogy a FIDESZ kemény magon és a trollokon kívül sok embert érdekelne.
Válasz erre
0
2
nyafika
2026. február 05. 22:16
Takonyfejű szektások mit össze nem vergőnek a saját szarjukban... Idegesek vagytok buzikáim? Áprilistól nem jön az ingyen lóvé? Ki lesztek baszva a picsába?
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!