Tudjuk, mi áll a háttérben: ezért jelent be kamu gazdasági programot Magyar Péter

Manfred Weber, a Magyar Pétert és képviselőtársait is magába foglaló Európai Néppárt vezetője már több ízben intézett kirohanást Orbán Viktor ellen, a magyar kormány háborúellenes politikája miatt – kijelentette ugyanakkor: ő maga győzte meg Magyar Pétert, hogy csatlakozzon a Néppárthoz, mert ők csak olyanokkal működnek együtt, akik Ukrajna-pártiak.

Itt jön a képbe Magyar legújabb „igazolása”, a Tisza új külpolitikai vezetője, Orbán Anita, akiről nemrég kiderült: nagy erőkkel támogatja Ukrajna mielőbbi EU- és NATO-csatlakozását is.

Márpedig Ukrajna EU-s és NATO tagsága csak abban az esetben valósulhat meg, ha kormányváltásra kerül sor Magyarországon: vagyis ha a jelenlegi kormány már nem akadályozza Brüsszelt ezekben a törekvéseiben.

A Fidesz-KDNP-nek áll a zászló

Tavaly év végén lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye – írta meg januárban a Nézőpont Intézet, amelynek közvélemény-kutatása január közepén azt mutatta, hogy a Fidesz-KDNP a listás szavazatok 47, a TISZA Párt pedig 40 százalékát kapná meg.