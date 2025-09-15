Új lendületet kap a migráció elleni küzdelem

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Úgy folytatta, sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet- és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla. Orbán Viktor szerint eközben a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Szavai alapján, aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.

A miniszterelnök emlékeztetett: vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak. Mint elmondta, a Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot, ezt nyíltan be is vallják, szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak.

„Akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot. Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!” – zárta a posztját Orbán Viktor.

A Digitális Polgári Kör alapítói a sajtótájékoztatón elmondták, fontos évforduló a tíz éve történt röszkei határincidens. Pócza István, a polgári kör egyik alapítója elmondta, az ostromra és annak részleteire