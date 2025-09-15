Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
migránsok rendőr Migrációkutató Intézet Magyarország európai unió Rétvári Bence Orbán Viktor Dezső Tamás

Új lendületet kap a migráció elleni küzdelem

2025. szeptember 15. 12:42

Tíz évvel a nagy migrációs hullám után született meg a döntés.

2025. szeptember 15. 12:42
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Hétfőn alakult meg a migrációellenes digitális polgári kör, az alapítók között van Dezső Tamás, Migrációkutató Intézet főigazgatója, Rétvári Bence miniszterhelyettes, Dömötör Csaba EP-képviselő, Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója. Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a 10 éves évforduló kapcsán közösségi oldalán azt írta:

ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő szerint az elmúlt tíz évben Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. 

A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat” 

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Úgy folytatta, sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet- és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla. Orbán Viktor szerint eközben a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Szavai alapján, aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap. 

A miniszterelnök emlékeztetett: vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak. Mint elmondta, a Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot, ezt nyíltan be is vallják, szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak. 

„Akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot. Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!” – zárta a posztját Orbán Viktor. 

A Digitális Polgári Kör alapítói a sajtótájékoztatón elmondták, fontos évforduló a tíz éve történt röszkei határincidens. Pócza István, a polgári kör egyik alapítója elmondta, az ostromra és annak részleteire 

emlékezni és emlékeztetni kell. 

Mint mondta, három fontos üzenete van a migrációellenes dpk-nak: a migrációt meg kell állítani, Európát meg kell védeni, a kultúránkat pedig meg kell őrizni. Ennek jegyében pedig örömmel jelentette be, hogy a széles nyilvánosság előtt megnyitotta a polgári kört a csatlakozók előtt. 

Dezső Tamás, a migrációellenes digitális polgári kör vezetője szerint tíz évvel ezelőtt Magyarország egy olyan jelenséggel szembesült, amire korábban nem volt példa. Emlékeztetett, már 2015 első hónapjaitól tömegek jelentek meg a Balkánon, idővel elérték Magyarországot és a schengeni határokat. Kiemelte, a jelenségre az Európai Unió nem volt felkészülve, a migrációs hullám az instabil közel-keleti helyzet, az Arab Tavasz és az Iszlám Állam miatt indultak útnak. 

Felidézte, 2015. szeptember 1-jén sikerült a műszaki határzárral lezárni a határokat, ekkortól lehetett regisztrálni a bevándorlókat a határon. Első körben 173 ezer embert regisztráltak,  42 százalékuk Szíriából és Irakból érkezett, míg 58 százalékuk egyéb országból, a menedékkérők között voltak kubaiak, de érkeztek a Salamon-szigetekről is. 

Dezső Tamás emlékeztetett, hogy a bevándorlók több biztonságos országon is átmentek, kedden lesz az évfordulója, hogy a migránsok erőszakosan megtámadták a magyar rendőröket és terrorelhárítókat. Szavai szerint a migráció megítélése Európában is változott: tagállami szinten többen már úgy látják, hogy az ellenőrizetlen, irreguláris migrációt meg kell állítani.

A polgári körről úgy szólt, hogy ahhoz csatlakozott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója és Azbej Tristan is. 

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta, a migrációpártiak minden eszközzel az interneten és a közösségi médiában nyomulnak előre, így jelenleg a digitális térben fontos, hogy megjelenjenek a migrációellenes álláspontok. 

Az adatokat ismertetve elárulta, hogy a déli határkerítés 163 km hosszú; 80 ezer kerítésoszlopból áll, a megépítéséhez 300 ezer tekercs NATO-drót kellett és 696 kamera felügyeli a rendet. 

Ez egy okoskerítés, a kamerák éjjeli is látnak, hőkamerák segítik a munkát, ha a közelbe érkeznek a migránsok, már látják a hatóságok. Szavai szerint bár a migrációt felfogó kerítés kétmilliárd euróba került, ezt az Európai Unió nem fizeti vissza, sőt, Magyarországnak napi egymilló eurót kell fizetni büntetésül Brüsszelnek. 

Az ostrommal kapcsolatban kiemelte, hogy a bevándorlók tíz éve ledöntötték a határt védő kaput, megtámadták a rendőröket, még TEK-et is be kellett vetni. Az ostrom védelmét ellátó rendőrök közül több tucatnyian sérültek meg.

Erőszakot alkalmaztak a migránsok a magyar rendőrök ellen”

– szögezte le a politikus. 

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy több száz letartóztatás történik minden évben terrorcselekmény előkészülete vagy végrehajtása miatt. Kiemelte: ma kevésbé biztonságosak a nyugat-európai nagyvárosok, mint tíz éve, ez pedig a migráció miatt van.

Dömötör Csaba, EP-képviselő szerint az elmúlt tíz évben, a válság kirobbanása óta nem tapasztalható változás a brüsszeli mainstream politikában, már ami a migrációt érinti. 

Nem oldja meg a problémát az Európai Unió. Beérkeztek milliók, akik nem tudnak beilleszkedni, terhelik az ellátórendszereket”

– fogalmazott a politikus.

Az EP-képviselő szerint Európa nyugati részén a migrációs helyzet miatt fellendült a drogkereskedelem, ugrásszerűen megnőtt a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek száma. 

Hiába fejezik ki tömegek azt, hogy változást akarnak, a brüsszeli mainstream elit ezt nem akarja meghallani”

– tette hozzá.

Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy a brüsszeli politika a migrációs paktumot erőlteti, ezzel kívánják megoldani a helyzetet, a kötelező elosztási rendszert akarják a tagállamokra ráerőltetni, miközben a magyarok 90 százaléka ezt elutasítja, ahogy a kormány is. 

Szavai alapján figyelmen kívül hagyja Brüsszel a tiltakozó országok hangjait, a határvédelemre nem adnak több forrást, mint korábban, ráadásul a mai napig kritizálnak, forrásokat nem küldenek. 

Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. szeptember 15. 14:40
Jó lenne, ha Szerbia és tovább, a lefelé lévő országok is besegítenének - besegítettek VOLNA - a szűrésbe. Miért nem teszik? Miért nem tették?
Válasz erre
4
0
londonbaby
2025. szeptember 15. 13:09
nagyon helyes !!!! mit adjak ? atomot, aknát, kukorica gránátot ????
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!