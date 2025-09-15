Új lendületet kap a migráció elleni küzdelem

Orbán Viktor: Mi történt tíz év alatt?
A miniszterelnök olyan mérleget vont, amire méltán lehet büszke minden magyar ember.
Tíz évvel a nagy migrációs hullám után született meg a döntés.
Hétfőn alakult meg a migrációellenes digitális polgári kör, az alapítók között van Dezső Tamás, Migrációkutató Intézet főigazgatója, Rétvári Bence miniszterhelyettes, Dömötör Csaba EP-képviselő, Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója. Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a 10 éves évforduló kapcsán közösségi oldalán azt írta:
ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.
A kormányfő szerint az elmúlt tíz évben Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket. A robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak. Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen.
A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat”
– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. Úgy folytatta, sosem lehetünk elégedettek, de ami tény az tény: az élet- és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla. Orbán Viktor szerint eközben a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák. Szavai alapján, aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.
A miniszterelnök emlékeztetett: vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak. Mint elmondta, a Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot, ezt nyíltan be is vallják, szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak.
„Akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot. Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!” – zárta a posztját Orbán Viktor.
A Digitális Polgári Kör alapítói a sajtótájékoztatón elmondták, fontos évforduló a tíz éve történt röszkei határincidens. Pócza István, a polgári kör egyik alapítója elmondta, az ostromra és annak részleteire
emlékezni és emlékeztetni kell.
Mint mondta, három fontos üzenete van a migrációellenes dpk-nak: a migrációt meg kell állítani, Európát meg kell védeni, a kultúránkat pedig meg kell őrizni. Ennek jegyében pedig örömmel jelentette be, hogy a széles nyilvánosság előtt megnyitotta a polgári kört a csatlakozók előtt.
Dezső Tamás, a migrációellenes digitális polgári kör vezetője szerint tíz évvel ezelőtt Magyarország egy olyan jelenséggel szembesült, amire korábban nem volt példa. Emlékeztetett, már 2015 első hónapjaitól tömegek jelentek meg a Balkánon, idővel elérték Magyarországot és a schengeni határokat. Kiemelte, a jelenségre az Európai Unió nem volt felkészülve, a migrációs hullám az instabil közel-keleti helyzet, az Arab Tavasz és az Iszlám Állam miatt indultak útnak.
Felidézte, 2015. szeptember 1-jén sikerült a műszaki határzárral lezárni a határokat, ekkortól lehetett regisztrálni a bevándorlókat a határon. Első körben 173 ezer embert regisztráltak, 42 százalékuk Szíriából és Irakból érkezett, míg 58 százalékuk egyéb országból, a menedékkérők között voltak kubaiak, de érkeztek a Salamon-szigetekről is.
Dezső Tamás emlékeztetett, hogy a bevándorlók több biztonságos országon is átmentek, kedden lesz az évfordulója, hogy a migránsok erőszakosan megtámadták a magyar rendőröket és terrorelhárítókat. Szavai szerint a migráció megítélése Európában is változott: tagállami szinten többen már úgy látják, hogy az ellenőrizetlen, irreguláris migrációt meg kell állítani.
A polgári körről úgy szólt, hogy ahhoz csatlakozott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója és Azbej Tristan is.
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta, a migrációpártiak minden eszközzel az interneten és a közösségi médiában nyomulnak előre, így jelenleg a digitális térben fontos, hogy megjelenjenek a migrációellenes álláspontok.
Az adatokat ismertetve elárulta, hogy a déli határkerítés 163 km hosszú; 80 ezer kerítésoszlopból áll, a megépítéséhez 300 ezer tekercs NATO-drót kellett és 696 kamera felügyeli a rendet.
Ez egy okoskerítés, a kamerák éjjeli is látnak, hőkamerák segítik a munkát, ha a közelbe érkeznek a migránsok, már látják a hatóságok. Szavai szerint bár a migrációt felfogó kerítés kétmilliárd euróba került, ezt az Európai Unió nem fizeti vissza, sőt, Magyarországnak napi egymilló eurót kell fizetni büntetésül Brüsszelnek.
Az ostrommal kapcsolatban kiemelte, hogy a bevándorlók tíz éve ledöntötték a határt védő kaput, megtámadták a rendőröket, még TEK-et is be kellett vetni. Az ostrom védelmét ellátó rendőrök közül több tucatnyian sérültek meg.
Erőszakot alkalmaztak a migránsok a magyar rendőrök ellen”
– szögezte le a politikus.
Rétvári Bence emlékeztetett, hogy több száz letartóztatás történik minden évben terrorcselekmény előkészülete vagy végrehajtása miatt. Kiemelte: ma kevésbé biztonságosak a nyugat-európai nagyvárosok, mint tíz éve, ez pedig a migráció miatt van.
Dömötör Csaba, EP-képviselő szerint az elmúlt tíz évben, a válság kirobbanása óta nem tapasztalható változás a brüsszeli mainstream politikában, már ami a migrációt érinti.
Nem oldja meg a problémát az Európai Unió. Beérkeztek milliók, akik nem tudnak beilleszkedni, terhelik az ellátórendszereket”
– fogalmazott a politikus.
Az EP-képviselő szerint Európa nyugati részén a migrációs helyzet miatt fellendült a drogkereskedelem, ugrásszerűen megnőtt a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek száma.
Hiába fejezik ki tömegek azt, hogy változást akarnak, a brüsszeli mainstream elit ezt nem akarja meghallani”
– tette hozzá.
Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy a brüsszeli politika a migrációs paktumot erőlteti, ezzel kívánják megoldani a helyzetet, a kötelező elosztási rendszert akarják a tagállamokra ráerőltetni, miközben a magyarok 90 százaléka ezt elutasítja, ahogy a kormány is.
Szavai alapján figyelmen kívül hagyja Brüsszel a tiltakozó országok hangjait, a határvédelemre nem adnak több forrást, mint korábban, ráadásul a mai napig kritizálnak, forrásokat nem küldenek.
