Orbán Viktor: Mi történt tíz év alatt?

2025. szeptember 15. 08:19

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az élet és vagyon elleni bűncselekmények száma Magyarországon mélyponton van, és az illegális migránsok száma pedig nulla.

2025. szeptember 15. 08:19
null

Egy bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, melyben a kormány 2015 óta tartó migrációellenes harcáról és annak tanulságairól írt.

Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk. 

– írta Orbán Viktor, majd hozzátette: „Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.”

A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz évben Nyugat-Európa több nagyvárosában, így Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban jelentősen romlott a közbiztonság. Orbán Viktor szerint migránsbandák tartják rettegésben az embereket, a robbantások, autós merényletek és gyilkosságok pedig mindennapossá váltak. A politikus leírta, hogy Londonban a közelmúltban százezrek tüntettek a bevándorlás ellen, hangsúlyozva, hogy

a briteknek elegük van, vissza akarják venni a hazájukat”.

Orbán Viktor szerint ezzel szemben Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országává vált. Hangsúlyozta, hogy bár soha nem lehet teljesen elégedettnek lenni, tény, hogy az élet és vagyon elleni bűncselekmények száma Magyarországon mélyponton van, és az illegális migránsok száma pedig nulla.

Egyetlen hely van, ahol nem történt változás: Brüsszel. Orbán szerint az uniós bürokraták továbbra is menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák, és aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik. Magyarországot például napi egymillió euróra büntetik. Orbán Viktor viszont hangsúlyozta, hogy

a magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!

– írta a miniszterelnök.

nogradi
2025. szeptember 15. 10:01
minden családtagja milliárdos lett
chief Bromden
2025. szeptember 15. 09:46
Győzz meg, hogy nincs igazam.(†) Napi 1 000 000 euró bünti. A 200 000 000 euró alappal együtt már kb. 650 000 000 eurónál járhatunk. 253 500 000 000 Ft. :(
llnnhegyi
2025. szeptember 15. 08:24
Eredményes volt !
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 15. 08:24 Szerkesztve
15 év teljhatalom után, van élő, értelmes élőlény, aki ezeket elhiszi?
