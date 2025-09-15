Orbán Viktor: Mi történt tíz év alatt?

Egy bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, melyben a kormány 2015 óta tartó migrációellenes harcáról és annak tanulságairól írt.

Tíz év. Egy évtized. Ennyi ideje védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól. Tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az asztalt csapkodták és fenyegettek, a nyugati fővárosokban megbélyegeztek. De mi, magyarok kitartottunk.

– írta Orbán Viktor, majd hozzátette: „Lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük.”

A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz évben Nyugat-Európa több nagyvárosában, így Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban jelentősen romlott a közbiztonság. Orbán Viktor szerint migránsbandák tartják rettegésben az embereket, a robbantások, autós merényletek és gyilkosságok pedig mindennapossá váltak. A politikus leírta, hogy Londonban a közelmúltban százezrek tüntettek a bevándorlás ellen, hangsúlyozva, hogy