Már megint lebuktatták Török Gábort: új pozíciót kapott, szóvivőként folytatja (VIDEÓ)

Az, hogy kétszázezer magyar ember személyes adatai kikerültek a Tisza applikációból, ráadásul akár külföldi kézbe, nem igazán ütötte meg a Tisza közeli megmondóemberek és sajtó ingerküszöbét. Ha össze akarjuk foglalni: a „nincs itt semmi látnivaló” effektust láthattuk nap mint nap a „független-objektív” pályatársainktól.

Török Gábor legutóbbi a Tisza közeli jelzőt kapta meg a Mesterterv elemzőitől (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)

A Mesterterv legutóbbi adásában is volt szó arról, hogy a baloldali véleményvezérek, köztük Török Gábor hogyan igyekszik a szőnyeg alá söpörni az adatbotrányt, és mosdatni Magyar Pétert és a Tisza Pártot. G. Fodor Gábor aláhúzta:

itt több százezer honfitársunk adatáról van szó, és aki ezt megpróbálja elbagatellizálni, annak is komoly felelőssége van.

„Ezt nem lehet úgy megúszni, hogy a zsűri meg a sajtójuk azt mondja: minden rendben van. Ezt nem szabad elengedni így” - mondta a XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója.