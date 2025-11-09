Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Török Gábor Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Már megint lebuktatták Török Gábort: új pozíciót kapott, szóvivőként folytatja (VIDEÓ)

A politológus lassan „visszatérő” vendég lesz a Mesterterv műsorában. G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston sem hagyta szó nélkül Török Gábor legutóbbi megnyilvánulásait.

Török Gábor
Mandiner
Mandiner

Az, hogy kétszázezer magyar ember személyes adatai kikerültek a Tisza applikációból, ráadásul akár külföldi kézbe, nem igazán ütötte meg a Tisza közeli megmondóemberek és sajtó ingerküszöbét. Ha össze akarjuk foglalni: a „nincs itt semmi látnivaló” effektust láthattuk nap mint nap a  „független-objektív” pályatársainktól.

Török Gábor
Török Gábor legutóbbi a Tisza közeli jelzőt kapta meg a Mesterterv elemzőitől (Fotó: Mandiner/Ficsor Márton)

A Mesterterv legutóbbi adásában is volt szó arról, hogy a baloldali véleményvezérek, köztük Török Gábor hogyan igyekszik a szőnyeg alá söpörni az adatbotrányt, és mosdatni Magyar Pétert és a Tisza Pártot. G. Fodor Gábor aláhúzta:

itt több százezer honfitársunk adatáról van szó, és aki ezt megpróbálja elbagatellizálni, annak is komoly felelőssége van.

Ezt nem lehet úgy megúszni, hogy a zsűri meg a sajtójuk azt mondja: minden rendben van. Ezt nem szabad elengedni így” - mondta a XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója.

Felidézte, hogy Mráz Ágoston Sámuel nem rég vitatkozott „a régi zsűri egy tagjával”, Török Gáborral, aki szerint semmi jelentősége ennek. „Valóban, hogyha hagyjuk, hogy ők meséljék el a történetet, akkor kisebb jelentősége lesz. De szerintem

az ügy súlyos, és nem is lehet ennyiben hagyni

– tette hozzá.

Mesterterv - Mráz Ágoston; G. Fodor
Mráz Ágoston és G. Fodor szerint is szervezett mentegetése zajlik a Tisza Pártnak (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Itt kőkeményen a Tisza Párt védelmére vállalkozik Török Gábor” – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint ezzel újabb bizonyítást nyert az, hogy a politológus a Tisza megmondóembere, és hozzátette, hogy már számtalan bejegyzés és megszólalás van Töröktől, amelyek a Magyar Péter szekerét tolják és az adatbotrányt is igyekszik eltussolni.

Ez a párt (Tisza) bajban van és akik neki drukkolnak megpróbálják kimagyarázni ezt a bajt, és visszafordítani a dolgokat; és ebben szóvivőként működik most közre Török Gábor

– fogalmazott Mráz.

A Mesterterv legutóbbi adása itt tekinthető meg, az adás a hatodik perctől kezdődik:

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu

 

