Már megint lebuktatták Török Gábort: új pozíciót kapott, szóvivőként folytatja (VIDEÓ)

Tóta W. Árpád, pánikszerűen takarodj el a közéletből!
Undorító, provokatív mondataidat – bár nem volt könnyű – legtöbbször elengedtük a fülünk mellett, kizárólag saját mentális egészségünk megóvása érdekében. De ezúttal nem tehetjük.
A politológus lassan „visszatérő” vendég lesz a Mesterterv műsorában. G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston sem hagyta szó nélkül Török Gábor legutóbbi megnyilvánulásait.
Az, hogy kétszázezer magyar ember személyes adatai kikerültek a Tisza applikációból, ráadásul akár külföldi kézbe, nem igazán ütötte meg a Tisza közeli megmondóemberek és sajtó ingerküszöbét. Ha össze akarjuk foglalni: a „nincs itt semmi látnivaló” effektust láthattuk nap mint nap a „független-objektív” pályatársainktól.
A Mesterterv legutóbbi adásában is volt szó arról, hogy a baloldali véleményvezérek, köztük Török Gábor hogyan igyekszik a szőnyeg alá söpörni az adatbotrányt, és mosdatni Magyar Pétert és a Tisza Pártot. G. Fodor Gábor aláhúzta:
itt több százezer honfitársunk adatáról van szó, és aki ezt megpróbálja elbagatellizálni, annak is komoly felelőssége van.
„Ezt nem lehet úgy megúszni, hogy a zsűri meg a sajtójuk azt mondja: minden rendben van. Ezt nem szabad elengedni így” - mondta a XXI. Század Kutatóintézet stratégiai igazgatója.
Felidézte, hogy Mráz Ágoston Sámuel nem rég vitatkozott „a régi zsűri egy tagjával”, Török Gáborral, aki szerint semmi jelentősége ennek. „Valóban, hogyha hagyjuk, hogy ők meséljék el a történetet, akkor kisebb jelentősége lesz. De szerintem
az ügy súlyos, és nem is lehet ennyiben hagyni”
– tette hozzá.
„Itt kőkeményen a Tisza Párt védelmére vállalkozik Török Gábor” – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint ezzel újabb bizonyítást nyert az, hogy a politológus a Tisza megmondóembere, és hozzátette, hogy már számtalan bejegyzés és megszólalás van Töröktől, amelyek a Magyar Péter szekerét tolják és az adatbotrányt is igyekszik eltussolni.
„Ez a párt (Tisza) bajban van és akik neki drukkolnak megpróbálják kimagyarázni ezt a bajt, és visszafordítani a dolgokat; és ebben szóvivőként működik most közre Török Gábor”
– fogalmazott Mráz.
A Mesterterv legutóbbi adása itt tekinthető meg, az adás a hatodik perctől kezdődik:
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu