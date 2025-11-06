„Ez bizony sok mindent megmagyarázna. Még azt is, hogy Török csuriba tett ujjakkal a következőket posztolta a botrányos esetről:

»Pont ilyen az adatszivárgási vagy adatlopási ügy is – ahogy már ez a két elnevezés is mutatja. Lehet azt állítani, hogy a Tisza követett el hibát, és hogyan lehetne rábízni valakire az országot, aki a saját szimpatizánsainak az adataival sem bánik gondosan. Meg lehet azt mondani, hogy vajon az-e a felelős, akitől lopnak, vagy az, aki a lopott adatokat felhasználja politikai céljai érdekében. Miután mindkettő elmondható úgy, hogy az emberek százezrei számára hiteles legyen, ezektől a témáktól – minden remény vagy félelem ellenére – szerintem nem várható komoly fordulat a pártok versenyében.«

Persze, persze, Gábor. Sőt még jól is jött Magyar Péternek ez a hatalmas botrány, amivel ország-világnak bebizonyította, hogy alkalmatlan a kormányzásra.

Jobban tenné Török Gábor, ha abbahagyná ezeket a minden szakmai alapot nélkülöző, a Tisza Párt szavazóit hitegető megszólalásait, mert itt már nem kevesebb forog kockán, mint a szakmai hitelesség, miniszteri mézesmadzag ide vagy oda.”