Tisza Párt Török Gábor Magyar Péter Csépányi Balázs vélemény

Török Gábor nagyon csúnyán elszólta magát, hatalmas bajban van Magyar Péter

2025. november 06. 06:09

Egyrészt, másrészt.

2025. november 06. 06:09
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ez bizony sok mindent megmagyarázna. Még azt is, hogy Török csuriba tett ujjakkal a következőket posztolta a botrányos esetről:

»Pont ilyen az adatszivárgási vagy adatlopási ügy is – ahogy már ez a két elnevezés is mutatja. Lehet azt állítani, hogy a Tisza követett el hibát, és hogyan lehetne rábízni valakire az országot, aki a saját szimpatizánsainak az adataival sem bánik gondosan. Meg lehet azt mondani, hogy vajon az-e a felelős, akitől lopnak, vagy az, aki a lopott adatokat felhasználja politikai céljai érdekében. Miután mindkettő elmondható úgy, hogy az emberek százezrei számára hiteles legyen, ezektől a témáktól – minden remény vagy félelem ellenére – szerintem nem várható komoly fordulat a pártok versenyében.«

Persze, persze, Gábor. Sőt még jól is jött Magyar Péternek ez a hatalmas botrány, amivel ország-világnak bebizonyította, hogy alkalmatlan a kormányzásra.

Jobban tenné Török Gábor, ha abbahagyná ezeket a minden szakmai alapot nélkülöző, a Tisza Párt szavazóit hitegető megszólalásait, mert itt már nem kevesebb forog kockán, mint a szakmai hitelesség, miniszteri mézesmadzag ide vagy oda.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

catalina11
2025. november 06. 08:08
Jobban tenné Török Gábor, ha abbahagyná ezeket a minden szakmai alapot nélkülöző, a Tisza Párt szavazóit hitegető megszólalásait, mert itt már nem kevesebb forog kockán, mint a szakmai hitelesség, miniszteri mézesmadzag ide vagy oda.” semmi nem forog kockán, mert Török Gábornak semmiféle hitelessége nincs. Ő egy titánszélkakas.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. november 06. 08:04
»Pont ilyen az adatszivárgási vagy adatlopási ügy is – ahogy már ez a két elnevezés is mutatja. Lehet azt állítani, hogy a Tisza követett el hibát, és hogyan lehetne rábízni valakire az országot, aki a saját szimpatizánsainak az adataival sem bánik gondosan. Meg lehet azt mondani, hogy vajon az-e a felelős, akitől lopnak, vagy az, aki a lopott adatokat felhasználja politikai céljai érdekében. Miután mindkettő elmondható úgy, hogy az emberek százezrei számára hiteles legyen, ezektől a témáktól – minden remény vagy félelem ellenére – szerintem nem várható komoly fordulat a pártok versenyében.« Török Gábor hozza a Vörös segélyt.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. november 06. 07:50
Ebből a sunnyogásból, egyrészt-másrésztből meg lehet élni? Ez szégyen, és jogosan háborítja fel azokat az embereket, akik TÉNYLEG letesznek valamit az asztalra, ennél sokkal kevesebb fizetésért
Válasz erre
1
0
Sándor
2025. november 06. 07:45
🗣 a ”független” atv tulajdonosai, műsorszerkesztői, a 🗣 ”független” műsorvezetői mellett, 🗣 ”független" bírók is,… 🗣 a mentelmi jog mögött lapítónak köszönhetően 🗣 az ukrán maffiát legszervezettebben működtető csalók, bűnözők, hálózatnál 😄😄😄
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!