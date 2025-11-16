Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter Gyurcsány Ferenc Mráz Ágoston Sámuel

Gyurcsány Ferenc visszatért: csak nem azon a néven, amin eddig mindenki ismerte

2025. november 16. 20:27

Bár a volt miniszterelnök visszavonult, taktikáját ma is használják.

2025. november 16. 20:27
Gyurcsány Ferenc
Mandiner
Mandiner

Gyurcsány Ferenc megítélése kapcsán annyi bizonyos, hogy a 2006-os kampányt és a kormányzást a semmiből hozta vissza, igaz ennek eredménye súlyos gazdasági és morális káosz lett, nem beszélve az őszi zavargásokról és persze október 23-ról. Gyurcsány már féléve visszavonult a közélettől, de taktikáját napjainkban ismét visszakerült a kampányeszközök közé. A Mestertervben kiderítettük, ki az új Gyurcsány Ferenc.

Gyurcsány Ferenc
Gyurcsány Ferenc 2006-ban nagyot taktikázott, és akkor működött (Forrás: Facebook/ képernyő fotó)

Mráz Ágoston Sámuel már a Mesterterv korábbi adásában is elmondta, hogy az új Gyurcsány Ferenc nem más mint, Magyar Péter. A legutóbbi adásban ki is fejtette, hogy miért. A Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett, hogy

Magyar Péter és a Tisza lendülete az ősz folyamán eléggé megtorpant.

A folyamatos botrányok - mint az adatszivárgási ügy - megkérdőjelezték a Tisza párt kompetenciáját a választók szemében. Hozzátette, hogy a Tisza Párt elnöke körüli varázs is hanyatlóban van, a folyamatos beszólásokra és nagyot mondásokra alapozott kommunikáció a bizonytalan szavazók körében nem népszerű. Itt jött be a gyurcsányi taktika.

Mesterterv
A Mesterterv elemzői szerint kifulladt Magyar Péter politikája (Fotó: Youtube/képernyőfotó)

Amikor Gyurcsány Ferenc bajban volt, mindig egy új programmal állt elő, egy újrakezdési kísérlettel. És szerintem most is valami ilyen lesz, hogy megpróbál a saját válságából kitörni és újraértelmezni mindent” - mondta Mráz utalva Magyar Péterre. A jelöltek kapcsán hozzátette, hogy neki ez egyben háromszáztizennyolc kockázatot is jelent.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója is egyet értett abban,hogy Magyar Péter jelenlegi politikája szétesett, kifulladt és nincs benne újdonság. A Tisza jelöltállítása kapcsán megjegyezte: „Most azzal akar új energiákat adni a saját politikájának, amitől eddig a legjobban félt. Nem véletlenül húzta, halasztotta a jelöltek bemutatását.” Egyetértett abban, hogy a háromszáztizennyolc egyéni jelölt nagy kockázat, hiszen mindenki a saját múltjával, a saját hitelességével, és politikai képességeivel játszik.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2025. november 16. 20:34
Annyira megtorpantak teflonpetiék, hogy jobb híján elkezdtek megint gyurcsányozni. Én hiszek nektek, hiszen nem kottyantotta el a dundi, hogy 2021 őszén is hazudtatok. Na, jöhetnek azok, akiket hülyének néztek, és még élvezik is.
Válasz erre
1
2
hernadvolgyi-2
2025. november 16. 20:31
Feri élt, Feri él, Feri élni fog!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!