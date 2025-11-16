Gyurcsány Ferenc visszatért: csak nem azon a néven, amin eddig mindenki ismerte

Gyurcsány Ferenc megítélése kapcsán annyi bizonyos, hogy a 2006-os kampányt és a kormányzást a semmiből hozta vissza, igaz ennek eredménye súlyos gazdasági és morális káosz lett, nem beszélve az őszi zavargásokról és persze október 23-ról. Gyurcsány már féléve visszavonult a közélettől, de taktikáját napjainkban ismét visszakerült a kampányeszközök közé. A Mestertervben kiderítettük, ki az új Gyurcsány Ferenc.

Gyurcsány Ferenc 2006-ban nagyot taktikázott, és akkor működött (Forrás: Facebook/ képernyő fotó)

Mráz Ágoston Sámuel már a Mesterterv korábbi adásában is elmondta, hogy az új Gyurcsány Ferenc nem más mint, Magyar Péter. A legutóbbi adásban ki is fejtette, hogy miért. A Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett, hogy

Magyar Péter és a Tisza lendülete az ősz folyamán eléggé megtorpant.

A folyamatos botrányok - mint az adatszivárgási ügy - megkérdőjelezték a Tisza párt kompetenciáját a választók szemében. Hozzátette, hogy a Tisza Párt elnöke körüli varázs is hanyatlóban van, a folyamatos beszólásokra és nagyot mondásokra alapozott kommunikáció a bizonytalan szavazók körében nem népszerű. Itt jött be a gyurcsányi taktika.