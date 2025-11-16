Gyurcsány Ferenc visszatért: csak nem azon a néven, amin eddig mindenki ismerte

Itt a bizonyíték: az ukránok már bent vannak a Tisza pártban! (VIDEÓ)
A Tisza-szimpatizánsok információihoz hozzáférő fejlesztők akár a magyar emberek netbankjába is be tudnak lépni.
Bár a volt miniszterelnök visszavonult, taktikáját ma is használják.
Gyurcsány Ferenc megítélése kapcsán annyi bizonyos, hogy a 2006-os kampányt és a kormányzást a semmiből hozta vissza, igaz ennek eredménye súlyos gazdasági és morális káosz lett, nem beszélve az őszi zavargásokról és persze október 23-ról. Gyurcsány már féléve visszavonult a közélettől, de taktikáját napjainkban ismét visszakerült a kampányeszközök közé. A Mestertervben kiderítettük, ki az új Gyurcsány Ferenc.
Mráz Ágoston Sámuel már a Mesterterv korábbi adásában is elmondta, hogy az új Gyurcsány Ferenc nem más mint, Magyar Péter. A legutóbbi adásban ki is fejtette, hogy miért. A Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett, hogy
Magyar Péter és a Tisza lendülete az ősz folyamán eléggé megtorpant.
A folyamatos botrányok - mint az adatszivárgási ügy - megkérdőjelezték a Tisza párt kompetenciáját a választók szemében. Hozzátette, hogy a Tisza Párt elnöke körüli varázs is hanyatlóban van, a folyamatos beszólásokra és nagyot mondásokra alapozott kommunikáció a bizonytalan szavazók körében nem népszerű. Itt jött be a gyurcsányi taktika.
„Amikor Gyurcsány Ferenc bajban volt, mindig egy új programmal állt elő, egy újrakezdési kísérlettel. És szerintem most is valami ilyen lesz, hogy megpróbál a saját válságából kitörni és újraértelmezni mindent” - mondta Mráz utalva Magyar Péterre. A jelöltek kapcsán hozzátette, hogy neki ez egyben háromszáztizennyolc kockázatot is jelent.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója is egyet értett abban,hogy Magyar Péter jelenlegi politikája szétesett, kifulladt és nincs benne újdonság. A Tisza jelöltállítása kapcsán megjegyezte: „Most azzal akar új energiákat adni a saját politikájának, amitől eddig a legjobban félt. Nem véletlenül húzta, halasztotta a jelöltek bemutatását.” Egyetértett abban, hogy a háromszáztizennyolc egyéni jelölt nagy kockázat, hiszen mindenki a saját múltjával, a saját hitelességével, és politikai képességeivel játszik.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás