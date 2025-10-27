Gyurcsány: Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme megszűnt

Megint hatalmas bakot lőttek a DK-nál: árnyékra vetődött a párt alelnöke
Gyorsan megcáfolták Rónai Sándor alaptalan vádjait.
„Március 8-tól magánember vagyok, ha baráti körben szóba is jön a politika, akkor is hallgatok” – rögzítette Gyurcsány Ferenc az Ötben. A politikus bejelentette, jövő nyáron megjelenik a nagykönyv, ami már nem krimi lesz.
„Politikáról nem fogok beszélni sem most, sem a belátható jövőben, csak azért nem mondom, hogy soha, mert magunknak is szoktunk meglepetéseket okozni” – rögzítette Gyurcsány Ferenc az Ötben. Az adást egyébként a volt miniszterelnök által alapított párt 14. születésnapján vették fel.
„Tervezett bejelentés volt, de ha azt kérdezi, hogy tudtam-e május 8-a előtt több hónappal, februárban, hogy így fogunk dönteni, akkor azt mondom, hogy nem” – jelentette ki Gyurcsány visszavonulása és válása kapcsán.
„Kár lenne tagadni, hogy engem mindenfajta értelemben nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt”
– mondta a volt miniszterelnök a válása a politikai visszavonulása kapcsán.
Szólt arról is, hogy volt feleségével, Dobrev Klárával úgy tartották helyesnek, hogy együtt jelentsék be a válást és a visszavonulást. „Hogy ne lehessen semmilyen értelemben, hogy mondjam, különbséget tenni egyikőnk vagy másikunk nyilvános megjegyzései között”– indokolta. Aztán Dobrev Klárával – aki Gyurcsány szerint „nagyon érdekes figura a közéletben” úgy döntöttek, mesélje el a Klára, Gyurcsány pedig egy hónappal később – mikor Dobrev elnöksége jogerős lett – egy tízperces videóban köszönt el a választóktól. A volt miniszterelnök szólt arról, hogy ez volt a helyes út, ahogy azt is közölte, továbbra is maradt a DK tagja.
„Nem tartottam őszintén szólva feladatomnak, hogy vitát nyissak ezekben az ügyekben” – mondta Gyurcsány a műsorvezető azon kérdésre, hogy miért nem szólalt meg a Direkt36 visszavonulásáról szóló hosszú cikkében. Gyurcsány rámutatott: az újságíró szerinte arról ír, amiről úgy gondolja, hogy írnia kell. Hozzátette, hogy közügyekről magánbeszélgetésekben sem nyilatkozik, mert nem lenne helyes, „miután összeérnek a mi társaságaink természetesen Klárival, a DK-sokkal”.
Gyurcsány úgy véli, nem volna jó, ha elköszönése után adna tanácsot, mondana véleményt, mert akarva akaratlanul az ő véleménye nem fog megegyezni a párt mai vezetőinek véleményével. Szerinte az ő véleménye nem segítené, inkább bonyolítaná a DK munkáját.
„A Feri akkor teszi jól a dolgát, mondom én önmagamról, hogyha nem beszél közéleti kérdésekről nagyon sokáig”
– emelte ki. Mint mondta, az ő érdeke is az, ha sikeres lenne az, amit a DK képvisel. Rögzítette ugyanakkor, hogy semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleménye május óta. Szólt arról is, hogy a kampány a politikusok számára élet-halál küzdelem, hiszen erről szól az életük, föltették mindenüket rá.
Arra a kérdésre, hogy mekkora szerepe volt az európai uniós választásokat követő DK ellenzéken belüli vereségének, Gyurcsány azt mondta, nem fog válaszolni erre a kérdésre, egyrészt, mert politikai, másrészt, mert magánéleti tartalmú.
A beszélgetésben Gyurcsány hosszan kitért könyvei cselekményére, beszélt arról, hogy alapból is tervezte a 2026-os visszavonulást, számára a regényírás „intellektuális terhelés volt a kampányban”. A lemondást követő második héten már könyvet írtam – jelentette ki.
A posztmodern politika törzsi logikájú Gyurcsány szerint. Úgy véli, ott nincs helye finomságuknak. Az írói narratívában pedig van helye.
Nagyszerű szerep az ember hazáját szolgálni, de a politikus sokmillióért felelős
– mondta a volt miniszterelnök, hozzátéve, hogy az író pedig magáért felelős.
Elárulta, hogy – mint fogalmazott– „kibaszott jó könyvet” fog írni, ami már nem krimi lesz, hanem a megígért nagykönyv jövő nyár elején, ami még az is elképzelhető, hogy az őszödi beszéd huszadik évfordulóján fog megjelenni. Ebben azt fogja boncolgatni, miért bukdácsol a baloldal Európa-szerte. Arra a kérdésre, hogy ez a könyv bejárat lesz-e ismét a politikába, azt válaszolta, hogy nem hiszi. Hozzátette, hogy nagyon nehéz időszakon van túl, de most nagyon jól van. Van ideje szépirodalmat olvasni, Jungot, Kunderát például most olvas először. Szeret írni, nem vágyik vissza a közéletbe, nincsenek ilyen tervei - rögzítette.
A 2022-es kampánytól a visszavonulásig van-e olyasmi, amit másként csinálna – tette fel a kérdést a műsorvezető. „Csodálkoznék, ha lenne olyan ember, aki azt merné magánk őszintén mondani, hogy amit tett, abban egyetlen elemet sem csinálna másképp. Velem irodalomról tud beszélni, a magánéletemről, politikáról nem” – jelentette ki.
