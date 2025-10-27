Ft
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Klára DK Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány: Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme megszűnt

2025. október 27. 08:25

„Március 8-tól magánember vagyok, ha baráti körben szóba is jön a politika, akkor is hallgatok” – rögzítette Gyurcsány Ferenc az Ötben. A politikus bejelentette, jövő nyáron megjelenik a nagykönyv, ami már nem krimi lesz.

2025. október 27. 08:25
null

„Politikáról nem fogok beszélni sem most, sem a belátható jövőben, csak azért nem mondom, hogy soha, mert magunknak is szoktunk meglepetéseket okozni” – rögzítette Gyurcsány Ferenc az Ötben. Az adást egyébként a volt miniszterelnök által alapított párt 14. születésnapján vették fel. 

„Tervezett bejelentés volt, de ha azt kérdezi, hogy tudtam-e május 8-a előtt több hónappal, februárban, hogy így fogunk dönteni, akkor azt mondom, hogy nem” – jelentette ki Gyurcsány visszavonulása és válása kapcsán. 

„Kár lenne tagadni, hogy engem mindenfajta értelemben nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt” 

– mondta a volt miniszterelnök a válása a politikai visszavonulása kapcsán. 

A nagy bejelentés

Szólt arról is, hogy volt feleségével, Dobrev Klárával úgy tartották helyesnek, hogy együtt jelentsék be a válást és a visszavonulást. „Hogy ne lehessen semmilyen értelemben, hogy mondjam, különbséget tenni egyikőnk vagy másikunk nyilvános megjegyzései között”– indokolta. Aztán Dobrev Klárával – aki Gyurcsány szerint  „nagyon érdekes figura a közéletben” úgy döntöttek, mesélje el a Klára, Gyurcsány pedig egy hónappal később – mikor Dobrev elnöksége jogerős lett – egy tízperces videóban köszönt el a választóktól. A volt miniszterelnök szólt arról, hogy ez volt a helyes út, ahogy azt is közölte, továbbra is maradt a DK tagja.

„Nem tartottam őszintén szólva feladatomnak, hogy vitát nyissak ezekben az ügyekben” mondta Gyurcsány a műsorvezető azon kérdésre, hogy miért nem szólalt meg a Direkt36 visszavonulásáról szóló hosszú cikkében. Gyurcsány rámutatott: az újságíró szerinte arról ír, amiről úgy gondolja, hogy írnia kell. Hozzátette, hogy közügyekről magánbeszélgetésekben sem nyilatkozik, mert nem lenne helyes, „miután összeérnek a mi társaságaink természetesen Klárival, a DK-sokkal”.

Nem lép elő tanácsod adni

Gyurcsány úgy véli, nem volna jó, ha elköszönése után adna tanácsot, mondana véleményt, mert akarva akaratlanul az ő véleménye nem fog megegyezni a párt mai vezetőinek véleményével. Szerinte az ő véleménye nem segítené, inkább bonyolítaná a DK munkáját. 

A Feri akkor teszi jól a dolgát, mondom én önmagamról, hogyha nem beszél közéleti kérdésekről nagyon sokáig” 

 emelte ki. Mint mondta, az ő érdeke is az, ha sikeres lenne az, amit a DK képvisel. Rögzítette ugyanakkor, hogy semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleménye május óta. Szólt arról is, hogy a kampány a politikusok számára élet-halál küzdelem, hiszen erről szól az életük, föltették mindenüket rá. 

Arra a kérdésre, hogy mekkora szerepe volt az európai uniós választásokat követő DK ellenzéken belüli vereségének, Gyurcsány azt mondta, nem fog válaszolni erre a kérdésre, egyrészt, mert politikai, másrészt, mert magánéleti tartalmú. 

A beszélgetésben Gyurcsány hosszan kitért könyvei cselekményére, beszélt arról, hogy alapból is tervezte a 2026-os visszavonulást, számára a regényírás „intellektuális terhelés volt a kampányban”. A lemondást követő második héten már könyvet írtam – jelentette ki.

Az író vagy a politikus?

A posztmodern politika törzsi logikájú Gyurcsány szerint. Úgy véli, ott nincs helye finomságuknak. Az írói narratívában pedig van helye. 

Nagyszerű szerep az ember hazáját szolgálni, de a politikus sokmillióért felelős 

– mondta a volt miniszterelnök, hozzátéve, hogy az író pedig magáért felelős. 

Elárulta, hogy – mint fogalmazott– „kibaszott jó könyvet” fog írni, ami már nem krimi lesz, hanem a megígért nagykönyv jövő nyár elején, ami még az is elképzelhető, hogy az őszödi beszéd huszadik évfordulóján fog megjelenni. Ebben azt fogja boncolgatni, miért bukdácsol a baloldal Európa-szerte. Arra a kérdésre, hogy ez a könyv bejárat lesz-e ismét a politikába, azt válaszolta, hogy nem hiszi. Hozzátette, hogy nagyon nehéz időszakon van túl, de most nagyon jól van. Van ideje szépirodalmat olvasni, Jungot, Kunderát például most olvas először. Szeret írni, nem vágyik vissza a közéletbe, nincsenek ilyen tervei - rögzítette.

A 2022-es kampánytól a visszavonulásig van-e olyasmi, amit másként csinálna – tette fel a kérdést a műsorvezető. „Csodálkoznék, ha lenne olyan ember, aki azt merné magánk őszintén mondani, hogy amit tett, abban egyetlen elemet sem csinálna másképp. Velem irodalomról tud beszélni, a magánéletemről, politikáról nem” – jelentette ki. 

Nyitókép: Facebook/képernyőfotó

 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
langyostiszasok
2025. október 27. 12:19
Feri mindazt amit elkúrtál azt a te faszodban találják majd meg az ellenzéki csicskák !
formaegy-2
2025. október 27. 12:11
Az, hogy a DK-n (és azon kívül) belül mennyi ágyasod volt, a fenét sem érdekli. (válás) Viszont azzal, hogy Gyurcsányné vette át a helyed, semmi nem változik, sőt!, még rosszabb döntés. A Klárikád igazi vérbeli mocskos hazaáruló aljas komcsi még nálad is..... Nem érdemes folytatni, mert mindketten mindig, mindenkor, és mindenhol M.o., a magyar emberek kárára dolgoztatok az átkosi időktől napjainkig. (szovjetek, majd a nyugati náci csürhe) Büdös, aljas, hazaáruló trógerok vagytok. Ennyi.
karcos-2
2025. október 27. 11:03
El Qro
julius68-2
•••
2025. október 27. 11:03 Szerkesztve
Pedig hány hülye odavolt érte, mennyi marhaságot hordott össze, aztán a saját pártjának, párjának is elegen lett belőle. Az atv is, hogy odavolt érte !
