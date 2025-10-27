Gyurcsány: Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme megszűnt

„Politikáról nem fogok beszélni sem most, sem a belátható jövőben, csak azért nem mondom, hogy soha, mert magunknak is szoktunk meglepetéseket okozni” – rögzítette Gyurcsány Ferenc az Ötben. Az adást egyébként a volt miniszterelnök által alapított párt 14. születésnapján vették fel.

„Tervezett bejelentés volt, de ha azt kérdezi, hogy tudtam-e május 8-a előtt több hónappal, februárban, hogy így fogunk dönteni, akkor azt mondom, hogy nem” – jelentette ki Gyurcsány visszavonulása és válása kapcsán.

„Kár lenne tagadni, hogy engem mindenfajta értelemben nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt”

– mondta a volt miniszterelnök a válása a politikai visszavonulása kapcsán.

A nagy bejelentés