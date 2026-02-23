Ez nem Magyarország: szintet lépett a Vinícius-gyűlölet a spanyoloknál

A legmagasabb szintről érkezett válasz a Magyarországot érintő alaptalan vádakra (VIDEÓ)
Schmidt Ádám sportért felelő államtitkár levelet írt az UEFA elnökének.
Megdöbbentő, hogy fogadták a bajnokságban a brazil támadót.
Mint arról beszámoltunk, Magyarország nevében Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár emelte fel a szavát a Vincent Kompany által okozott, hazánkat ért sérelem miatt. A politikus levelet írt az UEFA elnökének, Aleksander Čeferinnek, hogy kikérje magának a magyarok rossz hírét keltő rágalmakat, úgy érezte, nem mehet el szó nélkül az FC Bayern München vezetőedzőjének sértő kijelentései mellett. A belga szakember Vinícius Júnior legújabb rasszista botránya kapcsán a napokban úgy fogalmazott, hogy vannak országok, példaként Magyarországot is említette, ahol véleménye szerint egy fekete labdarúgó nem kap megfelelő védelmet.... Kompany úgy tüntette fel rossz színben Magyarországot, hogy évek óta nem történt hasonló, rasszista inzultus hazai futballpályán.
Ezt is ajánljuk a témában
Schmidt Ádám sportért felelő államtitkár levelet írt az UEFA elnökének.
Közben Spanyolországban nem csitulnak az indulatok, újabb nagy botrány robbant ki a hétvégi Osasuna–Real Madrid bajnoki mérkőzésen (2–1). A brazil Vinícius Júnior ismét rasszista támadás célkeresztjébe került, szurkolók kívánták a labdarúgó halálát, miután a 73. percben sikerült egyenlítenie. A lelátóról azt skandálták: „Halj meg, Vinícius!”
Egészen megdöbbentő: a La Liga szerint 2021 óta 26 rasszista támadás érte Viníciust, és ezt az esetet is ki fogják vizsgálni.
Az eset tudatában sokkoló, hogy Vincent Kompany Magyarországot hozzák fel negatív példaként a rasszizmus kapcsán...
Továbbra is témát szolgáltat a futballvilágban a Real Madrid balhés lisszaboni mérkőzése és az arra adott különböző reakciók, kommentárok. Mint ismert, a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol klub múlt kedden 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccsén. A portugáliai találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította az összecsapást, csaknem tíz percig állt a játék.
A héten mindenesetre folytatódik a Bajnokok Ligája, Madridba látogat a Benfica, amelyben eltiltást kapott argentin szélső, Prestianni, így nem állhat portugál csapata rendelkezésére.
Bajnokok Ligája, visszavágók a nyolcaddöntőkért
keddi mérkőzések
Atlético Madrid–FC Bruges
Internazionale–Bodö/Glimt
Leverkusen–Olympiakosz
Newcastle–Qarabag
szerdai mérkőzések
Atalanta–Borussia Dortmund
Juventus–Galatasaray
PSG–Monaco
Real Madrid–Benfica
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, mit tapasztal napjainkban a magyar stadionokban és előfordul-e a Vinícius-ügyhöz hasonló incidens idehaza.
Fotó: Pierre-Philippe MARCOU / AFP