Ez nem Magyarország: szintet lépett a Vinícius-gyűlölet a spanyoloknál

Az eset tudatában sokkoló, hogy Vincent Kompany Magyarországot hozzák fel negatív példaként a rasszizmus kapcsán...

🇪🇸🇧🇷 "VINICIUS, MUERETE!"



La canción de los hinchas de Osasuna para Vinicius Jr. pic.twitter.com/0vv4VaTJum — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) February 22, 2026

Mi történt Lisszabonban?

Továbbra is témát szolgáltat a futballvilágban a Real Madrid balhés lisszaboni mérkőzése és az arra adott különböző reakciók, kommentárok. Mint ismert, a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol klub múlt kedden 1–0-ra nyert a Benfica otthonában a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc első meccsén. A portugáliai találkozó a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte: Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította az összecsapást, csaknem tíz percig állt a játék.

A héten mindenesetre folytatódik a Bajnokok Ligája, Madridba látogat a Benfica, amelyben eltiltást kapott argentin szélső, Prestianni, így nem állhat portugál csapata rendelkezésére.