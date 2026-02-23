Orbán Viktor: A parlamenti ellenzék az ukránok oldalára állt a magyar emberek helyett! (VIDEÓ)

Január 1-től életbe lépett a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége, valamint 50 százaléka nőtt a családi adókedvezmény mértéke – ismertette a kormányfő.

A következő évek lépései következtében egymillió édesanyának nem kell szja-t fizetnie.

Szólt arról is, hogy a kormány a rezsivédelmet a brüsszeli nyomás ellenére is fenntartja, így továbbra is a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért. Február közepéig mintegy 25 ezer új szerződést kötöttek az Otthon Start Program keretében. Orbán Viktor beszélt a minimálbér-emelésről és a garantált bérminimumról is, a tervek között szerepel, hogy a következő ciklusban egymillió forint legyen az átlagbér. A tanárok bruttó átlagkeresete eléri a 950 ezer forintot – mondta. Januártól a kistelepülések hivatalaiban, a kulturális szférában, a vízügyi szférában 15 százalékos béremelés történt. Az igazságügyi dolgozók béremelése is zajlik.

Kifizette a kormány a hathavi fegyverpénzt – mondta Orbán. Elindult a vendéglátóipari akcióterv 100 milliárd forint értékben. Mindezzel párhuzamosan meghosszabbították az árrésstopot is.