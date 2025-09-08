„Ez nem idegengyűlölet, ez igazságszolgáltatás” – dühösek az olaszok a magyar áldozatok ügyében

A hozzászólók nagy része szerint ezeknek a migránsoknak Olaszországban sem kellene lenniük. Véleményük szerint a korábbi évek baloldali kormányai a felelősek, hogy sem az olaszok, sem a turisták nem érezhetik biztonságban magukat.

A felelősök hallgatnak az esetről. Csak azt hozzák fel védelmükben, hogy a bevándorlók hasznosak az Olasz gazdaságnak. Az igazság azonban az, hogy az olaszoknak kell eltartania őket.

„Egész biztosak lehettek, hogy nem fogják megkapni a megérdemelt börtönbüntetést” – írja egy másik kommentelő.

„Példás büntetéssel és azonnali kitoloncolással kell távol tartani ezeket a vadállatokat. Meg kell védenünk asszonyainkat, gyermekeinket, hazánkat. Ez nem idegengyűlölet, hanem igazságszolgáltatás.” – fogalmaz egy felháborodott olasz nő.

Voltak olyan felhasználók is, akik szerint Magyarországon kellene igazságszolgáltatás elé állnia az elkövetőknek, hisz akkor egész biztosan elnyernék méltó büntetésüket.