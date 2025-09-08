„Ez nem idegengyűlölet, ez igazságszolgáltatás” – dühösek az olaszok a magyar áldozatok ügyében

Brutális támadás Szicíliában: magyar lányokat erőszakoltak meg marokkói migránsok
A három férfit csoportos szexuális erőszak vádjával letartóztatták.
Két magyar lány esett brutális szexuális erőszak áldozatául Szicíliában, az elkövetők migránsok voltak – az eset lavinaként indította el az olasz közösségi média felháborodását.
Ahogy arról már lapunk múlt héten beszámolt, Szicilián két magyar lány migránsok által elkövetett szexuális erőszak áldozata lett.
Az eset hatalmas felháborodást váltott ki az olasz közösségi médiában. A digitális platformok felhasználói azonnali megoldásokat követelnek, az elkövetők megbüntetését és az ország illegális migránsoktól való megtisztítását.
Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szólalt fel az üggyel kapcsolatban Facebook-posztjában.
Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk”
– fogalmazott a miniszerelnök-helyettes
Legalábbis az olasz kormánypárt politikusa ezt javasolja.
A poszt alatt többen felszólaltak komment formájában.
Túl nagy szabadságot élveznek a bevándorlók, és az a legfelháborítóbb, hogy az igazságszolgáltatás sokszor a bűnelkövetőt védelmezi, nem pedig az áldozatot. Mindez undorító!”
– fogalmazott egy felháborodott olasz állampolgár.
A hozzászólók nagy része szerint ezeknek a migránsoknak Olaszországban sem kellene lenniük. Véleményük szerint a korábbi évek baloldali kormányai a felelősek, hogy sem az olaszok, sem a turisták nem érezhetik biztonságban magukat.
A felelősök hallgatnak az esetről. Csak azt hozzák fel védelmükben, hogy a bevándorlók hasznosak az Olasz gazdaságnak. Az igazság azonban az, hogy az olaszoknak kell eltartania őket.
„Egész biztosak lehettek, hogy nem fogják megkapni a megérdemelt börtönbüntetést” – írja egy másik kommentelő.
„Példás büntetéssel és azonnali kitoloncolással kell távol tartani ezeket a vadállatokat. Meg kell védenünk asszonyainkat, gyermekeinket, hazánkat. Ez nem idegengyűlölet, hanem igazságszolgáltatás.” – fogalmaz egy felháborodott olasz nő.
Voltak olyan felhasználók is, akik szerint Magyarországon kellene igazságszolgáltatás elé állnia az elkövetőknek, hisz akkor egész biztosan elnyernék méltó büntetésüket.
A felhasználók megjegyezték, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarországon nem fordult volna elő ilyesmi, ugyanis a magyarok időben leállították az illegális migránsok tömeges beengedését.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP
