09. 08.
hétfő
lány Szicíliában erőszak migráns

„Ez nem idegengyűlölet, ez igazságszolgáltatás” – dühösek az olaszok a magyar áldozatok ügyében

2025. szeptember 08. 21:36

Két magyar lány esett brutális szexuális erőszak áldozatául Szicíliában, az elkövetők migránsok voltak – az eset lavinaként indította el az olasz közösségi média felháborodását.

2025. szeptember 08. 21:36
null

Ahogy arról már lapunk múlt héten beszámolt, Szicilián két magyar lány migránsok által elkövetett szexuális erőszak áldozata lett.

Az eset hatalmas felháborodást váltott ki az olasz közösségi médiában. A digitális platformok felhasználói azonnali megoldásokat követelnek, az elkövetők megbüntetését és az ország illegális migránsoktól való megtisztítását.

Elsők között Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szólalt fel az üggyel kapcsolatban Facebook-posztjában.

Zéró tolerancia, kémiai kasztráció és kitoloncolás vár rájuk”

– fogalmazott a miniszerelnök-helyettes

A poszt alatt többen felszólaltak komment formájában.

Túl nagy szabadságot élveznek a bevándorlók, és az a legfelháborítóbb, hogy az igazságszolgáltatás sokszor a bűnelkövetőt védelmezi, nem pedig az áldozatot. Mindez undorító!”

– fogalmazott egy felháborodott olasz állampolgár. 

A hozzászólók nagy része szerint ezeknek a migránsoknak Olaszországban sem kellene lenniük. Véleményük szerint a korábbi évek baloldali kormányai a felelősek, hogy sem az olaszok, sem a turisták nem érezhetik biztonságban magukat. 

A felelősök hallgatnak az esetről. Csak azt hozzák fel védelmükben, hogy a bevándorlók hasznosak az Olasz gazdaságnak. Az igazság azonban az, hogy az olaszoknak kell eltartania őket.

„Egész biztosak lehettek, hogy nem fogják megkapni a megérdemelt börtönbüntetést” – írja egy másik kommentelő.

„Példás büntetéssel és azonnali kitoloncolással kell távol tartani ezeket a vadállatokat. Meg kell védenünk asszonyainkat, gyermekeinket, hazánkat. Ez nem idegengyűlölet, hanem igazságszolgáltatás.” – fogalmaz egy felháborodott olasz nő.

Voltak olyan felhasználók is, akik szerint Magyarországon kellene igazságszolgáltatás elé állnia az elkövetőknek, hisz akkor egész biztosan elnyernék méltó büntetésüket. 

A felhasználók megjegyezték, hogy az Orbán Viktor vezette Magyarországon nem fordult volna elő ilyesmi, ugyanis a magyarok időben leállították az illegális migránsok tömeges beengedését.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

***

 

 

virag-os
2025. szeptember 08. 23:22
Az embereknek össze kell tartaniuk és azt csinálni amit az angolok csinálnak. Ha látják a politikusok, hogy összetartás van akkor lépni fognak. Meloni is csak akkor tud lépni, ha a tömegek mellé állnak, mint nálunk OV mellé.
22-es csapdája
2025. szeptember 08. 22:24
Ez mind csak tüneti kezelés. A bevándortoltatást, fajkeveredést toló médialakájokat, meg egyetemi oktatókat, bírókat kellene megrendszabályozni. Akik miatt nem lehet hatékonyan fellépni még a tetten ért bűnöző migránsokkal szemben sem!
hexahelicene
2025. szeptember 08. 21:53
Hol van ilyenkor az áruló Meloni?
