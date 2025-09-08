Kémiai kasztrálással büntethetik a magyar nőket megerőszakoló marokkói migránsokat

A képviselő „többfrontos elkötelezettségre” szólította fel a tartományi testületet, a többi között állandó bizottság felállítását szorgalmazta a nőkkel szembeni erőszak ellen,

a legsúlyosabb erőszakos cselekmények esetében a kémiai kasztrálás bevezetését,

az áldozatok valós támogatásának biztosítását, az elkövetők tényleges büntetését „a lehető legsúlyosabb” büntetés kiszabásával, valamint a terület járőrszerű ellenőrzését polgárok és katonák részvételével. Figuccia a tartományi testülethez intézett felhívásában hangoztatta, hogy két fiatal magyar lány szenvedett el erőszakot, akiket becsapott, bedrogozott három marokkói származású férfi.