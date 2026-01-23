Ft
Tagadják, hogy a Tisza Pártot támogatnák, pedig a Márki-Zay kampányát támogató Bajnai-hálózat megint megjelent a háttérben

2026. január 23. 06:02

A politikus egykori cége, a DatAdat aktívan segítette Márki-Zay Péter kampányát. Bajnai Gordon emberei pedig most is megjelentek az Tisza Párt mögött.

2026. január 23. 06:02
null
Pálfy Dániel Ábel

Megírtuk a közelmúltban, hogy januárban egy a Hvg-n megelent interjúval ismét megjelent a magyar közéletben a Gyurcsány Ferenc bukását követően megbízott, egykori ügyvivő miniszterelnök Bajnai Gordon. Mindez persze nem olyan meglepő, hiszen bár a rövid ideig tartó, ám brutális megszorításai miatt annál emlékezetesebb kormányfősége a Fidesz kétharmados 2010-es győzelmével véget ért, a közgazdász-politikus valamilyen formában azóta is minden országgyűlési választáson feltűnik az ellenzéki csapatok hátterében.

Bajnai Gordon
Bajnai Gordon 2014-ben még a politika frontvonalában tevékenykedett, azóta a háttérbe húzódott
Kép: MTI/Mohai Balázs

Egykori pártja, a 2012 és 2018 között létezett Együtt  valódi társadalmi támogatottsággal sosem rendelkezett (a 2014-es országgyűlési választáson 0,28 százalékot, a 2018-as voksoláson pedig 0,66 százaléknyi szavazatot kaptak), ő pedig egyike a legkevésbé népszerű magyar politikusoknak, így logikus lépés volt, hogy a hatalomért folyó harcban inkább a háttérből dolgozzon, és így is tett. 2014-ben először visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől, beállt Mesterházy Attila mögé, majd a kudarcos eredményt követően lemondott a pártvezetésről és látszólag visszavonult a politikai élettől.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Az időközben különböző multinacionális cégek igazgatótanácsaiban és felügyelőbizottságaiban tevékenykedő, jelenleg pedig a világ egyik legnagyobb tőkealapját vezető Bajnai Gordon tehát visszatért. A soha meg nem választott politikus persze előre mentegetőzni kezdett, mondván „nem ismeri az ellenzéki párt vezetőit” (a Tisza Pártra utalva ezzel) és „nem is ad nekik tanácsokat”, majd 

a Hvg is megjelentetett egy magyarázkodó cikket, amely nagyjából úgy foglalható össze, hogy a Bajnai-interjú elkészülte és a közeledő választások közt semmilyen összefüggés nincs. Bajnai múltja és a jelek azonban egyáltalán nem erre utalnak. 

De nézzük mindezt részletesebben! Először is Bajnai már az interjúban kifejezte, hogy szerinte bárki (!) jobb, mint a jelenlegi kormány, és kijelentette, hogy kétpárti rendszer van a magyar politikában, ezzel pedig ki nem mondva választási összefogásra, de legalábbis koordinált együttműködésre szólította fel az ellenzéket. 

Az említett interjúnak és a politikus újbóli színre lépésének pedig mintha megágyaztak volna, hiszen először a Magyar Péter-rajongó színész-politikus, Nagy Ervin egy közelmúltban megjelent hangfelvételen pont az ő kormányzásának időszakát sírta vissza, a Tisza Párt mellett pedig sorban jelentek meg Bajnai emberei. Először az Együtt egyik alapítója és társelnöke, Juhász Péter „aktiválódott”. A korábban drogliberalizációs aktivistaként tevékenykedő botrányhős 

a 2022-es választást megelőzően intenzíven politizáló, majd 2 évig inaktív Youtube-csatornája két éve ismét elkezdett politikai tartalmakat gyártani. Meglepő egybeesés: ez Magyar Péter 2024-es politikai pályára lépésével közel egy időben történt.  

A „Juhi”nevű csatornán folyamatosan jelentek meg a kormányellenes propagandaanyagok, végül egészen odáig jutott, hogy egy erősen megkérdőjelezhető hitelességű személy kijelentéseire alapozott videóval hozzájárult Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni rágalmazási kampányhoz. Juhász Péter egyébként számos ponton kapcsolódik a Bajnai-féle hálózathoz, hiszen cégének adatait az a DatAdat kezelte, amelynek tulajdonosai közt ott volt az egykori miniszterelnök, sőt még a könyvelőjük is közös volt – ugyanaz, aki a Gulyás Márton-féle Partizán alapítványnak is dolgozott. 

Márki-Zay mögött is ott volt a Bajnai-csoport

De Bajnai csoportja a legutóbbi parlamenti választáson, 2022-ben is ott volt az ellenzéki összefogás mögött, és minden rendelkezésére álló eszközzel az aktuális ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter támogatásán dolgozott. Az ellenzék választási zakóját követően még a közismerten balliberális-globalista Direkt36 cikkében is szerepelt, hogy Bajnai Gordon maga is többször személyesen egyeztetett Márk-Zay-val, egy alkalommal, és Szigetvári Viktor valamint Bajnai Gordonnal közös cégük gyakorlatilag vezető szerepet vitt a kampányban. 

Idézet a Direkt 36 cikkéből: „Feltűnt két olyan kampányszakember is, akik már veteránnak számítanak az ellenzéki térfélen. Az egyikük Gál J. Zoltán volt, aki a 2010 előtti szocialista kormányokban töltött be magas pozíciókat, 2018 óta pedig Karácsony Gergely stratégiai tanácsadójaként dolgozik. 

A másik ilyen régi szakember Szigetvári Viktor volt, akinek szintén a szocialista kormányzás idején indult a politikai tanácsadói karrierje, most pedig a Datadat nevű közösségi médiás cégén keresztül csatlakozott be a kampányba. A cég egyik tulajdonosa Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök,

 akivel Márki-Zay szintén többször beszélt a kampány során (a hódmezővásárhelyi polgármester szerint az egyik ilyen találkozójuk még az előválasztás alatt volt egy Baja melletti üdülőben, ahova Bajnai csónakban érkezett és fürdőnadrágot viselt).”

Pénz áll a házhoz

A Tisza Párt mellett pedig még egy Bajnai Gordon köreihez tartozó szereplő tűnt fel a színen, Korányi Dávid, Bajnai egykori államtitkára, Karácsony Gergely korábbi tanácsadója és a Soros-birodalomhoz, valamint az amerikai Demokrata Párthoz szorosan kötődő Action for democracy vezetője. A Tényellenőr cikke szerint az amerikai szervezet, amely még a Hvg cikke szerint is 2 milliárd dollárral támogatta Márki-Zay Péter kampányát, közvetlenül Magyar Péter megjelenése előtt, még 2023-ban 1 300 000 dollárt adott a DatAdat osztrák fiókcégének, az Estratos Digitalnak. 

A Bajnai-körhöz tartozó cég pedig a Magyar Nemzet cikke szerint feltűnt a TISZA Párt elődjének tekinthető Talpra Magyarok Mozgalom honlapjának, a talpramagyarok.hu-nak az adatkezelői között. Korányi pedig a Politicoban jegyzett véleménycikkében egyértelművé tette: Magyar Péterben látja a jövőt. Bajnaiék tehát megint itt vannak...

Ezt is ajánljuk a témában

 

madre79
2026. január 23. 11:39
Ez a sok szemét, akik ráadásul külföldi állásokban ülnek és onnan ássák az árkot Magyarországnak mit akar? Azt hiszik, hogy megengedjük nekik az ország tönkretételét. Ez pislogó is elmegy p...ba a Klárával együtt, a fostosról már nem is beszélve a francba. Vagy diliház vagy börtön esetleg száműzetés jöhet szóba, Putyin tud jó hideg helyeket nekik!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 23. 10:30
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
Robert-N
2026. január 23. 10:05
rasputin 2026. január 23. 07:16 Orbán: A külföld kalapot emelhet hazánknak 2010. november 10. 14:40 A Bajnai-kormány és saját kormányzata eredményeit dicsérte Orbán Viktor a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában. Orbán szerint most egyszerre kell költségvetési fegyelmet gyakorolni és gazdasági növekedést elérni, egyidejűleg pedig munkahelyeket teremteni. mandiner.hu/belfold/2010/11/orban-a-kulfold-kalapot-emelhet-hazanknak --- És nem így lett? Te fasz.
Válasz erre
0
0
Robert-N
2026. január 23. 10:04
rasputin 2026. január 23. 07:33 bagira004 2026. január 23. 07:27 Idióták vagytok. """Rugalmas gázszerződés a Shell-lel – elmondjuk mit hozhat a konyhára Elsősorban a diverzifikációt szolgálja a Shell-lel kötött gázszerződés""" magyarnemzet.hu/gazdasag/2025/09/rugalmas-gazszerzodes-a-shell-lel-elmondjuk-mit-hozhat-a-konyhara ---- Mit mondasz el te barom ? Olvasd vissza magad pár évre te húgyagyú debil. Higgyél saját magadnak.
Válasz erre
0
0
