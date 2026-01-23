Tagadják, hogy a Tisza Pártot támogatnák, pedig a Márki-Zay kampányát támogató Bajnai-hálózat megint megjelent a háttérben

Az időközben különböző multinacionális cégek igazgatótanácsaiban és felügyelőbizottságaiban tevékenykedő, jelenleg pedig a világ egyik legnagyobb tőkealapját vezető Bajnai Gordon tehát visszatért. A soha meg nem választott politikus persze előre mentegetőzni kezdett, mondván „nem ismeri az ellenzéki párt vezetőit” (a Tisza Pártra utalva ezzel) és „nem is ad nekik tanácsokat”, majd

a Hvg is megjelentetett egy magyarázkodó cikket, amely nagyjából úgy foglalható össze, hogy a Bajnai-interjú elkészülte és a közeledő választások közt semmilyen összefüggés nincs. Bajnai múltja és a jelek azonban egyáltalán nem erre utalnak.

De nézzük mindezt részletesebben! Először is Bajnai már az interjúban kifejezte, hogy szerinte bárki (!) jobb, mint a jelenlegi kormány, és kijelentette, hogy kétpárti rendszer van a magyar politikában, ezzel pedig ki nem mondva választási összefogásra, de legalábbis koordinált együttműködésre szólította fel az ellenzéket.