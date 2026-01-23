Tagadják, hogy a Tisza Pártot támogatnák, pedig a Márki-Zay kampányát támogató Bajnai-hálózat megint megjelent a háttérben

Bajnai Gordon ismét felbukkant és fontos üzenetet küldött a magyar embereknek
A volt kormányfő szerint az üzleti érdekek ellentétesek a politikusok, így a választók érdekeivel, amire az infláció a válasz.
A politikus egykori cége, a DatAdat aktívan segítette Márki-Zay Péter kampányát. Bajnai Gordon emberei pedig most is megjelentek az Tisza Párt mögött.
Megírtuk a közelmúltban, hogy januárban egy a Hvg-n megelent interjúval ismét megjelent a magyar közéletben a Gyurcsány Ferenc bukását követően megbízott, egykori ügyvivő miniszterelnök Bajnai Gordon. Mindez persze nem olyan meglepő, hiszen bár a rövid ideig tartó, ám brutális megszorításai miatt annál emlékezetesebb kormányfősége a Fidesz kétharmados 2010-es győzelmével véget ért, a közgazdász-politikus valamilyen formában azóta is minden országgyűlési választáson feltűnik az ellenzéki csapatok hátterében.
Egykori pártja, a 2012 és 2018 között létezett Együtt valódi társadalmi támogatottsággal sosem rendelkezett (a 2014-es országgyűlési választáson 0,28 százalékot, a 2018-as voksoláson pedig 0,66 százaléknyi szavazatot kaptak), ő pedig egyike a legkevésbé népszerű magyar politikusoknak, így logikus lépés volt, hogy a hatalomért folyó harcban inkább a háttérből dolgozzon, és így is tett. 2014-ben először visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől, beállt Mesterházy Attila mögé, majd a kudarcos eredményt követően lemondott a pártvezetésről és látszólag visszavonult a politikai élettől.
Az időközben különböző multinacionális cégek igazgatótanácsaiban és felügyelőbizottságaiban tevékenykedő, jelenleg pedig a világ egyik legnagyobb tőkealapját vezető Bajnai Gordon tehát visszatért. A soha meg nem választott politikus persze előre mentegetőzni kezdett, mondván „nem ismeri az ellenzéki párt vezetőit” (a Tisza Pártra utalva ezzel) és „nem is ad nekik tanácsokat”, majd
a Hvg is megjelentetett egy magyarázkodó cikket, amely nagyjából úgy foglalható össze, hogy a Bajnai-interjú elkészülte és a közeledő választások közt semmilyen összefüggés nincs. Bajnai múltja és a jelek azonban egyáltalán nem erre utalnak.
De nézzük mindezt részletesebben! Először is Bajnai már az interjúban kifejezte, hogy szerinte bárki (!) jobb, mint a jelenlegi kormány, és kijelentette, hogy kétpárti rendszer van a magyar politikában, ezzel pedig ki nem mondva választási összefogásra, de legalábbis koordinált együttműködésre szólította fel az ellenzéket.
Az említett interjúnak és a politikus újbóli színre lépésének pedig mintha megágyaztak volna, hiszen először a Magyar Péter-rajongó színész-politikus, Nagy Ervin egy közelmúltban megjelent hangfelvételen pont az ő kormányzásának időszakát sírta vissza, a Tisza Párt mellett pedig sorban jelentek meg Bajnai emberei. Először az Együtt egyik alapítója és társelnöke, Juhász Péter „aktiválódott”. A korábban drogliberalizációs aktivistaként tevékenykedő botrányhős
a 2022-es választást megelőzően intenzíven politizáló, majd 2 évig inaktív Youtube-csatornája két éve ismét elkezdett politikai tartalmakat gyártani. Meglepő egybeesés: ez Magyar Péter 2024-es politikai pályára lépésével közel egy időben történt.
A „Juhi”nevű csatornán folyamatosan jelentek meg a kormányellenes propagandaanyagok, végül egészen odáig jutott, hogy egy erősen megkérdőjelezhető hitelességű személy kijelentéseire alapozott videóval hozzájárult Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni rágalmazási kampányhoz. Juhász Péter egyébként számos ponton kapcsolódik a Bajnai-féle hálózathoz, hiszen cégének adatait az a DatAdat kezelte, amelynek tulajdonosai közt ott volt az egykori miniszterelnök, sőt még a könyvelőjük is közös volt – ugyanaz, aki a Gulyás Márton-féle Partizán alapítványnak is dolgozott.
Apropó, Partizán! Bajnai másik régi barátja, egykori kabinetfőnöke és üzlettársa, Juhász Péter volt párttársa, Szigetvári Viktor a közelmúltban épp Gulyás Mártonék műsorában tűnt fel, mégpedig pont abban az adásban, amelyben nagy nehezen bemutatták a Tisza Párt „előválasztásának” jelöltjeit. A műsor egyik érdekessége volt, hogy a Partizán szerkesztői,
a pártközpontból megkapták valahonnan megszerezhették a jelöltlistát, mert buzgóságukban/türelmetlenségükben még azelőtt elkezdték élő műsorban elemezni az egyes jelölteket, hogy a párt nyilvánosságra hozta volna a nevüket.
De Bajnai csoportja a legutóbbi parlamenti választáson, 2022-ben is ott volt az ellenzéki összefogás mögött, és minden rendelkezésére álló eszközzel az aktuális ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter támogatásán dolgozott. Az ellenzék választási zakóját követően még a közismerten balliberális-globalista Direkt36 cikkében is szerepelt, hogy Bajnai Gordon maga is többször személyesen egyeztetett Márk-Zay-val, egy alkalommal, és Szigetvári Viktor valamint Bajnai Gordonnal közös cégük gyakorlatilag vezető szerepet vitt a kampányban.
Idézet a Direkt 36 cikkéből: „Feltűnt két olyan kampányszakember is, akik már veteránnak számítanak az ellenzéki térfélen. Az egyikük Gál J. Zoltán volt, aki a 2010 előtti szocialista kormányokban töltött be magas pozíciókat, 2018 óta pedig Karácsony Gergely stratégiai tanácsadójaként dolgozik.
A másik ilyen régi szakember Szigetvári Viktor volt, akinek szintén a szocialista kormányzás idején indult a politikai tanácsadói karrierje, most pedig a Datadat nevű közösségi médiás cégén keresztül csatlakozott be a kampányba. A cég egyik tulajdonosa Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök,
akivel Márki-Zay szintén többször beszélt a kampány során (a hódmezővásárhelyi polgármester szerint az egyik ilyen találkozójuk még az előválasztás alatt volt egy Baja melletti üdülőben, ahova Bajnai csónakban érkezett és fürdőnadrágot viselt).”
A szintén nem éppen a kormányt támogató Szabad Európa cikkében pedig az szerepel, hogy az ellenzéki előválasztáson megszerzett nagyjából 800 ezer választó adatainak kezelésében szintén részt vett Bajnai és Szigetvári közös cége. „Az Egységben Magyarországért oldalán regisztrálók közös adatkezelője a hat párt. De itt is megjelennek adatfeldolgozóként olyan amerikai és német cégek, amelyek korábban a Datadat-cégcsoport a Demokratikus Koalíció és más ellenzéki site-ok különböző online platformjain szerepeltek. ... Szigetvári Viktor, aki részben tulajdonosa a Datadatnak, részben vezetője, tagja a közös ellenzéki kampánytanácsnak. Ahogy Vető Balázs, Káló Máté, Marosi Gergő, a kampány kreatív igazgatója, és Karácsony Gergely delegáltjaként Gál J. Zoltán is” – áll a cikkben.
A Tisza Párt mellett pedig még egy Bajnai Gordon köreihez tartozó szereplő tűnt fel a színen, Korányi Dávid, Bajnai egykori államtitkára, Karácsony Gergely korábbi tanácsadója és a Soros-birodalomhoz, valamint az amerikai Demokrata Párthoz szorosan kötődő Action for democracy vezetője. A Tényellenőr cikke szerint az amerikai szervezet, amely még a Hvg cikke szerint is 2 milliárd dollárral támogatta Márki-Zay Péter kampányát, közvetlenül Magyar Péter megjelenése előtt, még 2023-ban 1 300 000 dollárt adott a DatAdat osztrák fiókcégének, az Estratos Digitalnak.
A Bajnai-körhöz tartozó cég pedig a Magyar Nemzet cikke szerint feltűnt a TISZA Párt elődjének tekinthető Talpra Magyarok Mozgalom honlapjának, a talpramagyarok.hu-nak az adatkezelői között. Korányi pedig a Politicoban jegyzett véleménycikkében egyértelművé tette: Magyar Péterben látja a jövőt. Bajnaiék tehát megint itt vannak...
