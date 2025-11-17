Kínos! Még fel sem került a Tisza oldalára, de a Partizán élő adásában már tudták, ki indul
Már megint szivárgás volt, vagy a Tisza összejátszik a „független” Partizánnal, és most lebuktak?
Lehet előre megkapták a listát a pártközpontból?
„A független-objektív Partizán olyan körzeteket elemez élőben (pl. Bács 6-os), amelyek még nem is nyilvánosak a Tisza felületein. Lehet előre megkapták a listát a pártközpontból?”
