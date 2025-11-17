Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 18.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lista Tisza pártközpont

A független-objektív Partizán olyan körzeteket elemez élőben, amelyek még nem is nyilvánosak a Tisza felületein

2025. november 17. 22:45

Lehet előre megkapták a listát a pártközpontból?

2025. november 17. 22:45
null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Facebook

„A független-objektív Partizán olyan körzeteket elemez élőben (pl. Bács 6-os), amelyek még nem is nyilvánosak a Tisza felületein. Lehet előre megkapták a listát a pártközpontból?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. november 18. 00:12
Nem kell ide semmilyen lejárató kampány, megoldják ezt Petiék önerőből, ezek akkor váltják le Orbánt, ha az meghal koffeinmérgezésben.
Válasz erre
0
0
21ezerft
2025. november 18. 00:06
Nem kapták meg, csak letöltötték az appból.
Válasz erre
0
0
Lakat1983
2025. november 17. 22:59
Nem lehet, hanem biztos. Sorosék hamarabb kapták meg a listát, mint a szavazóik. A finanszírozó mindenki előtt! Kizárólag faszkalapok dőlhetnek be az ilyen tiszapárti baromságoknak.
Válasz erre
4
0
hernadvolgyi-2
2025. november 17. 22:49
"Lehet előre megkapták a listát a pártközpontból?" Melyikből?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!