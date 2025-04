Korányi nem tud leállni: a magyar kormányt ekézve retteg, hogy elveszíti állampolgárságát, közben Magyar Péterben látja az ország „jövőjét”

Korányi Dávid a Politico oldalán jelentkezett egy hosszabb írással. Az Action for Democracy vezetője nemtetszésének adott hangot, amiért a múlt héten elfogadott alaptörvény-módosítás lehetővé teszi, hogy felfüggesszék a magyar állampolgárságát annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. Mint ismert, akinek felfüggesztik az állampolgárságát, az kiutasítható az ország területéről.

A brüsszeli lapban Korányi azzal vádolja a magyar kormányt, hogy ez a lépés nem a nemzetbiztonságot szolgálja, hanem „így akarják elhallgattatni az ellenkező véleményeket”. A terjedelmesebb írásban rámutatott, hogy akár az ő állampolgárságát is felfüggeszthetik, majd felidézte, hogy korábban a jobboldali sajtó többször is foglalkozott a különböző ügyeivel, ami szerinte támadás volt a személye és az Action for Democracy ellen.

Majd Mihalik Enikő férjénél is előkerült a „szokásos kártya”: Magyarországot Oroszországhoz és Kínához hasonlította, illetve amiatt is nemtetszését fejezte ki, hogy a kormány a gyermekek védelme érdekében betiltotta a Pride felvonulásokat. De Korányi a cikkben háborgott azért is, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Magyar Péterben látja „a jövőt”

A korábban Karácsony Gergelyt és Márki-Zay Péter is támogató Korányi Dávid Magyar Pétert is „körbeudvarolta” véleménycikkénen. Mint fogalmazott, a Tisza Párt vezetője „megtisztítaná a közéletet és fellépne a korrupcióval szemben”.

Végül felszólította az Európai Bizottságot is, hogy lépjen fel a magyar kormánnyal szemben. Korányi Dávid szerint az uniós források feltételrendszerét is frissíteni kellene, hogy a pénzek felett ne a kormány rendelkezzen, hanem azok közvetlenül az önkormányzatokhoz és a civil szervezetekhez jussanak el – olvasható a Politicóban közölt írásban.

Korányi korábban beismerte: Karácsonyékkal közösen lobbiztak Brüsszelben a magyar érdekek ellen Ahogy arról bő egy évvel ezelőtt a Mandiner is beszámolt, olyan információk láttak napvilágot az Action for Democracy (A4D) nevű szervezetről, – melynek Korányi Dávid az ügyvezetője – hogy az miként avatkozott be számos szuverén állam – köztük Magyarország – belpolitikai folyamataiba. Emlékezetes, hogy az X-en található MagaBabe nevű profilon korábban megosztott videókon a szervezet vezetői azt már elismerték, hogy elsősorban Soros György állt a 2022-es választások eredményének befolyásolására az A4D-n keresztül a hazai ellenzékhez juttatott mintegy 3 milliárd forint. De Korányi Dávid tavaly egy másik felvételen arról is beszélt, hogy Budapesttel próbáltak nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak. „Vannak kapcsolataink az amerikai kormányemberekkel, Brüsszelben, európai biztosokkal, és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak számunkra” – fejtette ki Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója. Korányi Dávid ezzel tehát elismerte, hogy a főpolgármester – vagyis az akkori munkaadója – hivatalával karöltve előszobáztak Brüsszelben annak megnehezítéséért, hogy megkaphassuk a hazánknak járó uniós forrásokat.

