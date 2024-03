Döbbenetes állítások Korányi Dávidtól: Karácsonyékkal közösen lobbiztak Brüsszelben a magyar érdekek ellen

Az elmúlt hetekben több információ látott napvilágot arról, hogy az Action for Democracy (A4D) miként avatkozott be számos szuverén állam – köztük hazánk – belpolitikai folyamataiba. Az X-en található MagaBabe nevű profilon korábban megosztott videókon a szervezet vezetői azt már elismerték, hogy elsősorban Soros György állt a 2022-es választások eredményének befolyásolására az A4D-n keresztül a hazai ellenzékhez juttatott mintegy 3 milliárd forint.

Az A4D és Karácsonyék közös aknamunkája

A legutóbb közzétett felvételen pedig Korányi Dávid, az Action for Democracy ügyvezetője

több olyan kulcsfontosságú körülményről számolt be, amelyet korábban cáfoltak.

„Magyarország esetében Budapest fővárossal próbáltunk nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak. Vannak kapcsolataink az amerikai kormányemberekkel, Brüsszelben, európai biztosokkal, és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak számunkra” – fejtette ki Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója.

Korányi tehát elismerte, hogy a főpolgármester – vagyis az akkori munkaadója – hivatalával karöltve előszobáztak Brüsszelben annak megnehezítéséért, hogy megkaphassuk a hazánknak járó uniós forrásokat.

Figyelemreméltó, hogy eközben a baloldali pártok európai parlamenti képviselői azt igyekeztek kijárni, hogy a kormány megkerülésével utalják az uniós pénzeket, például baloldali bekötöttségű „civil” szervezetekhez.

Amerikai kormányzati körökkel is kapcsolatban álltak

A videón Korányi most azt is elismerte, amerikai kormányzati körökkel is kapcsolatban álltak az akcióik során. Bár az A4D több kuratóriumi tagja és együttműködő partnere is tett erre utaló kijelentéseket a korábban megosztott felvételeken, ám a társainál rendszerint óvatosabban fogalmazó ügyvezető esetében mérföldkőnek számít a beismerés.

Emlékezetes: az előző hetekben nyilvánosságra hozott videókon Kati Marton, az A4D második számú vezetője arról beszélt, hogy Lengyelországban elsőként a varsói amerikai nagykövettel egyeztetett, hogy előkészítse a talajt Donald Tusk és szövetségesei kormányra segítéséhez. Vagyis Marton az amerikai demokrata párti vezetéssel is szorosan együttműködött az akció során.

Eris Koch, a szervezet egyik partnercégének a vezetője pedig

egy fehér házi tudósítóként is tevékenykedő szerzővel íratott a Yahoo News-ra egy lejárató cikket Orbán Viktorról,

amellyel a tengerentúlon akarták kedvezőtlen színben feltüntetni a magyar kormányfőt.

Mindeközben az Action for Democracy egy belső levelezésben is elismerte, hogy az ellenzéket támogatták a 2022-as választáson. - Az ellenzékkel együttműködve a

legszorosabb választási eredményt értük el azóta, hogy Orbán Viktor kormányra került 2010-ben - írták az adományozóiknak küldött tájékoztatóban. Erre Filep Dávid, A kopasz oszt néven elhíresült influenszer hívta fel a figyelmet, miután a szervezet működésének tesztelésére küldött 5 dolláros adományának köszönhetően ő is rajta volt a szervezet hírlevelén.

A lelepleződésük után is tagadnak

Mindezek fényében meglehetősen furcsa, hogy az Action for Democracy a minapi közleményében továbbra is azt bizonygatta, hogy pártpolitikai kampányokat soha nem támogattak, sem Magyarországon, sem Lengyelországban, sem másutt.

Emlékezetes: a tavaly nyáron a titkosítás alól részben feloldott titkosszolgálati jelentés feltárta, hogy az Action for Democracy-n, valamint egy azonos célú, svájci alapítványon keresztül több mint 4 milliárd forint érkezett Magyarországra, s a pénzekkel a hat pártot tömörítő, közös listán induló baloldal választási kampányát segítették.

Nyitókép: Korányi Dávid és Karácsony Gergely (Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala)