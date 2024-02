Lelepleződésük után hallgatnak az Action for Democracy vezetői

A Fehér Házba csatornázott lejárató oldal

Az egyik felvételen Eric Koch – az A4D-vel együttműködő cég vezetője – arról számolt be, hogy az USA-ban igyekezett beszennyezni Orbán Viktor hírnevét. A neki küldött kérdésekben arról érdeklődtünk, hogy a lejáratásra szánt hazugságok tudatos terjesztése miként egyeztethető össze az A4D honlapján hirdetett, fennkölt elvekkel. Azt is szerettük volna megtudni, hogy Koch milyen kapcsolatokkal rendelkezik a Biden-adminisztrációval. Koch arra is kitért a videók egyikében, hogy az általuk kipécézett politikusok lejáratására létrehozott egy Yahoo News-profilt, amelynek Alexander Nazaryan személyében fehér házi tudósítója is van. Nazaryant igyekeztünk elérni, ám heteken keresztül hiába próbálkoztunk.

Wesley Clark tábornokot arra szerettük volna reagáltatni, hogy a videókon pozitív, üdvözlendő dologként beszélt Soros György befolyásolási kísérleteiről. A beszélgetőpartnerének amiatt sajnálkozott, hogy nincs elég olyan amerikai donor, aki a tőzsdespekulánshoz hasonló mértékben pénzelné az itteni ellenzéket. Az egykori NATO-főparancsnoktól azt kérdeztük, hogy fűződik-e valamilyen gazdasági érdeke a magyarországi baloldal választási győzelméhez. Amint említettük,

az A4D egyik vezetőjétől sem érkezett válasz, de az is figyelemre méltó, hogy a cikk megjelenésekor már jó ideje nem működött a szervezet központi honlapja, sem pedig a befolyásgyakorlással megcélzott országok (hazánk, Lengyelország és Brazília) aloldalai.

Magukat leplezték le

Emlékezetes: a 2022-es választás külföldi befolyásolásának a feltárására indított, és tavaly nyáron a titkosítás alól részlegesen feloldott titkosszolgálati jelentés szerint az Action for Democracy-n, és egy svájci alapítványon keresztül mintegy négymilliárd forintnyi külföldi pénz érkezett Magyarországra, amiből a baloldal kampánytevékenységét finanszírozták.

A pénzek forrását akkor még nem sikerült beazonosítani, ám az X-en néhány hete közzétett videókon az A4D több vezetője is egyértelművé teszi, hogy Soros György volt a legfőbb adományozó.

Korányi Dávid és társai részletekbe menően és kendőzetlenül beszéltek arról, hogy az A4D politikai célokból alakult, s a tevékenységük jórészt abból áll, hogy a tőzsdespekuláns érdekei mentén alakítani igyekeznek a különböző országok belpolitikáját.

Nyitóképen: Korányi Dávid. Fotó: Képernyőfotó/YouTube