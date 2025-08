Ugyanakkor megfigyelhető volt, hogy a kormányfő akkor érezte magát elemében, amikor külpolitikai kérdésekről (háború, Balkán) kerültek szóba, a magyarországi belpolitikánál már kevésbé tűnt magabiztosnak: az ifjúság megnyerése érdekében békülékeny hangot ütött meg (jóval békülékenyebbet, mint Bayer Zsolt párttársa), de látszik, még nem tudja, mitől lehetne a Fidesz lényegesen népszerűbb a fiatalok körében... majd talán az otthonteremtési támogatásokkal... talán... A magyarországi közszolgáltatások színvonalára ő sem merte mondani, hogy hű, milyen jó, itt további négy-hat év kormányzást kért a választópolgároktól...

Visszatérve a külügyekre: immáron nem csak az X-en, de közönség előtt is helytelenítette Magyarország miniszterelnöke Milorad Dodik bírósági elítélését – ezzel megint a Bosznia-hercegovinai központi állam gyengítésén munkálkodó Dodik mellé állt (nem először). Miközben a szerbekkel való stratégiai szövetség mellett állt ki, a horvátokat nem említette -hát, ez is figyelemreméltó. Főleg úgy, hogy a horvát és a szerb állam kapcsolata még most sem igazán jó.”

***

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher