Kiakadt Magyarországra a Nemzetközi Büntetőbíróság – választ követelnek

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) szerdán magyarázatot kért a magyar kormánytól arra, hogy miért nem tartóztatta le Benjamin Netanjahut – számolt be a Neokohn a Times of Israel alapján. A bíróság közleménye szerint a kérést a Római Statútum 87. cikkének (7) bekezdése alapján nyújtották be,

amely lehetővé teszi, hogy eljárást indítsanak olyan államok ellen, amelyek nem működnek együtt a bírósággal, „ezáltal megakadályozva a bíróságot abban, hogy az statútum szerinti feladatait és hatáskörét gyakorolja”.

A bíróság azt állította, hogy Magyarország megsértette kötelezettségeit, amikor a bíróság hivatalos kérés ellenére megtagadta Netanjahu őrizetbe vételét.

Az ICC május 23-ig adott határidőt Magyarországnak, hogy válaszoljon.

Nem sokkal Netanjahu budapesti látogatása előtt a magyar kormány bejelentette, hogy Magyarország kilép az ICC-ből.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala