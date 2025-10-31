Ft
10. 31.
péntek
Három kulcskérdést nevezett meg Orbán Viktor: ezekről dönt a jövő évi választás (VIDEÓ)

2025. október 31. 14:04

„A tét nem kevés” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. október 31. 14:04
null

Új videót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt politikusainak és a párthoz köthető szakértők nyilatkozataiból készült összevágást láthatunk. A rövid anyagban a politikusok többek között a Tisza-adóról, a Nyugdíj-adóról és a háborúról beszélnek, miközben a kormányfő kommentárja kiemeli a politikai tét nagyságát.

Orbán Viktor a videóhoz fűzött szövegében így fogalmazott: 

A tét nem kevés: Tisza-adó vs. adócsökkentés, Nyugdíj-adó vs. 14. havi nyugdíj, Háború vs. béke.” 

A videó itt megtekinthető: 

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

karcos-2
2025. október 31. 16:51
Szabadkőműves Tarr Zoltán: „Örülök, hogy az EU alternatív, okos megoldásokon gondolkodik, hogy nekimenjen Orbánnak.”
Válasz erre
0
0
dejavu
2025. október 31. 16:37
bazmeg hüjegyerekek… Ha MP. egy dolgot megtanult, az az hogy ennek a társadalomnak a bizalmát a populista, fenntarthatalan intézkedésekkel lehet megőrizni. Mi a logika abban hogy esetleges győzelme után magára borítja a társadalom összes rétegét?
Válasz erre
0
2
massivement5
2025. október 31. 16:32
A szokásos bullshitelés. A jajj, de gonosz, magyarkára rontóbontó csúnya Brüsszel már át se akarná műtetni a gyerekeket?
Válasz erre
0
3
dejavu
2025. október 31. 16:32
nemzethalááál…., hüjegyerekek.
Válasz erre
1
3
