Három kulcskérdést nevezett meg Orbán Viktor: ezekről dönt a jövő évi választás (VIDEÓ)

Új videót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt politikusainak és a párthoz köthető szakértők nyilatkozataiból készült összevágást láthatunk. A rövid anyagban a politikusok többek között a Tisza-adóról, a Nyugdíj-adóról és a háborúról beszélnek, miközben a kormányfő kommentárja kiemeli a politikai tét nagyságát.

Orbán Viktor a videóhoz fűzött szövegében így fogalmazott:

A tét nem kevés: Tisza-adó vs. adócsökkentés, Nyugdíj-adó vs. 14. havi nyugdíj, Háború vs. béke.”

A videó itt megtekinthető: