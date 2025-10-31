Három kulcskérdést nevezett meg Orbán Viktor: ezekről dönt a jövő évi választás (VIDEÓ)

Előkerült a videó, amitől Magyar Péter rettegett: Orbán Viktor kommentárral is illette (VIDEÓ)
„Vigyázat, letagadják!” – írta a miniszterelnök.
„A tét nem kevés” – fogalmazott a miniszterelnök.
Új videót osztott meg Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Párt politikusainak és a párthoz köthető szakértők nyilatkozataiból készült összevágást láthatunk. A rövid anyagban a politikusok többek között a Tisza-adóról, a Nyugdíj-adóról és a háborúról beszélnek, miközben a kormányfő kommentárja kiemeli a politikai tét nagyságát.
Orbán Viktor a videóhoz fűzött szövegében így fogalmazott:
A tét nem kevés: Tisza-adó vs. adócsökkentés, Nyugdíj-adó vs. 14. havi nyugdíj, Háború vs. béke.”
A videó itt megtekinthető:
Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP