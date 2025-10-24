Királyként fogadták Zelenszkijt Windsorban: a díszőrség is előkerült

A fogadás időzítése sem véletlen: a találkozót követően Keir Starmer brit miniszterelnök vezetésével zajlott a hajlandók koalíciója újabb egyeztetése, amelyen több mint húsz ország vezetője vesz részt személyesen vagy online.

A megbeszélések célja, hogy újabb nyomást gyakoroljanak Moszkvára, korlátozva az orosz energiahordozók exportját és a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozzák Ukrajna védelmét.

Mindezek fényében a királyi pompa és a protokolláris fogadtatás nem csupán tiszteletadás volt, hanem egyértelmű politikai üzenet is: London továbbra is a leglátványosabb módon demonstrálja támogatását Zelenszkij és kormánya mellett.

Nyitókép: Aaron Chown / POOL / AFP