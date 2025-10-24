Királyként fogadták Zelenszkijt Windsorban: a díszőrség is előkerült

Zelenszkij Londonban: új fegyvereket kért, miközben Putyin újra támad
A nyugati vezetők a béke helyett a nyomásgyakorlásban látják a megoldást, miközben Ukrajna városai ismét sötétbe borulnak az orosz légicsapások után.
Windsorban pénteken különleges fogadtatásban részesült az ukrán államfő. A királyi udvar ceremóniája minden részletében uralkodói szintű volt: Zelenszkij előtt felsorakozott a díszőrség, felcsendült az ukrán himnusz, majd III. Károly kézfogással köszöntötte a vendéget.
III. Károly király pénteken a windsori kastélyban fogadta Volodimir Zelenszkijt, aki a hajlandók koalíciója nevű találkozó előtt érkezett az Egyesült Királyságba. Az ukrán elnököt uralkodói tisztelettel köszöntötték: a királyi díszőrség sorakozott fel, elhangzott az ukrán himnusz, majd a brit uralkodó kézfogással üdvözölte vendégét. A jelenlévők mindezt a kastély udvaráról figyelték, miközben az ukrán zászló is helyet kapott a ceremónia szimbólumai között.
A Deutsche Welle és az Independent tudósítása szerint a brit monarchia teljes pompájával fogadta az ukrán vezetőt. Ez volt az első alkalom, hogy Zelenszkij ilyen ceremoniális üdvözlésben részesült az Egyesült Királyságban. Az ukrán elnök a gránátos testőrezred első zászlóalját is szemrevételezte, és köszönetet mondott a díszőrség parancsnokának, Major Ben Tracey-nek:
Köszönöm szépen
– idézték szavait. A brit uralkodó a beszámolók szerint korábban is többször kifejezte támogatását Ukrajna iránt, és méltatta a nemzet kitartását az „elmondhatatlan agresszióval” szemben. A pénteki találkozó már az ötödik volt a két vezető között: korábban Sandringhamben, Blenheim Palace-ban és szintén Windsorban is egyeztettek.
A fogadás időzítése sem véletlen: a találkozót követően Keir Starmer brit miniszterelnök vezetésével zajlott a hajlandók koalíciója újabb egyeztetése, amelyen több mint húsz ország vezetője vesz részt személyesen vagy online.
A megbeszélések célja, hogy újabb nyomást gyakoroljanak Moszkvára, korlátozva az orosz energiahordozók exportját és a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozzák Ukrajna védelmét.
Mindezek fényében a királyi pompa és a protokolláris fogadtatás nem csupán tiszteletadás volt, hanem egyértelmű politikai üzenet is: London továbbra is a leglátványosabb módon demonstrálja támogatását Zelenszkij és kormánya mellett.
Nyitókép: Aaron Chown / POOL / AFP