Tanultunk a múlt hibáiból – a nagy bukások után már áldják a magyarok nevét Angliában

Nem indult jól a közös történelem

Mint ismert, az első magyar fecske még az 1992-ben 300 ezer fontért szerződtetett Kozma István volt, ám a középpályás finoman szólva nem váltotta meg a világot Angliában. Az élvonalban előbb ötször lépett pályára, majd az első Premier League-idényben csupán egyszer, a Wimbledon elleni hazai vereség alkalmával kapott hét percet Graeme Souness menedzsertől. Az FA-kupában kétszer, a Ligakupában egyetlen alkalommal játszott, a Chesterfield elleni 4–4 során két gólpasszt adott, de hat percet szerepelt a Leedsszel szemben elveszített Szuperkupa-meccsen is.

Amikor a brit The Times összegyűjtötte az 50 legrosszabb futballistát, aki az angol élvonalban szerepelt, Kozma Istvánt a negyedik helyre tette.

A nem túl sikeres Kozma-időszak után hosszú szünet következett, ám előbb a 2007-ben szerződtetett Németh Krisztián, majd őt követve Simon András, Gulácsi Péter, illetve Pölöskei Zsolt is szerepelt ugyanabban az időben a liverpooli akadémián. Tétmérkőzésen egyikük sem lépett pályára a felnőttek között, Rafa Benítez kizárólag a felkészülés során adott lehetőséget Némethnek és Gulácsinak. Néhány évvel később Adorján Krisztián fordult meg a klub utánpótlásában, majd 2015 nyarától a Bolton Wandererstől igazolt válogatott kapus, Bogdán Ádám igyekezett öregbíteni hazánk hírnevét a liverpooli gólvonalon. A Vörösök vörös hálóőre Brendan Rodgerstől, majd Jürgen Klopptól sem kapott sok lehetőséget: az FA-kupában egyszer, a Premier League-ben kétszer, a Ligakupában háromszor játszott, ám a Watford és az Exeter ellen elkövetett bakijai miatt kétségbe vonták a megbízhatóságát, így végül a Wigannél és a skót Hiberniannél kölcsönben folytatta karrierjét.

A sikerkovács

Ezt követően érkeztünk el 2023 nyaráig, akkor perkáltak le 70 millió eurót Szoboszlai Dominikért az RB Leipzignek. A magyar válogatott csapatkapitánya azóta történelmet írt Liverpoolban, remek produkciót nyújt a pályán: első évében 45-ször, a másodikban 49-szer lépett pályára a klub színeiben.

A 94 mérkőzésen 15 gólt és 14 gólpasszt gyűjtött,

és amit a statisztikák nem jegyeznek, ami igazán kihagyhatatlanná teszi a kezdőcsapatból már a második világklasszis edzőnél, az a lendületes, agresszív, fegyelmezett vezérszerep a középpályán, amelyet látszólag játszi könnyedséggel tölt be. Kulcsszerepe van a letámadásoknál, a labdavesztés utáni visszatámadásoknál és a kontrák során is. Nem véletlen, hogy Klopp tűzgolyóként és káoszteremtőként jellemezte, a szurkolók hamar a szívükbe zárták, valósággal rajonganak érte, a legendás német menedzser után pedig a holland Arne Slot is alapemberként számol vele.

Szoboszlai első magyar labdarúgóként felléphetett a Premier League trónjára, így mostantól új cél került a fókuszába. Ahogy a magyar középpályás már sokszor hangoztatta, a Bajnokok Ligája-győzelem a nagy álom! Elnézve a liverpooli klub profi hátterét, tudatos igazolásait és kiegyensúlyozott teljesítményét, hamarosan ez is összejöhet. A magyarok közül talán már nem csak neki.