Írországban már most aggódnak, pedig a magyarok még oda sem értek

„Régebben itt minden a mezőgazdaságról szólt” – tette hozzá a taxis, akit érezhetően nem hozott lázba a szombaton 20.45-kor kezdődő mérkőzés. Korábban ugyanis errefelé működött a Tengerészeti Intézet és az Állami Laboratórium, de még a Mezőgazdasági Minisztérium is üzemeltetett egy gazdaságot.

Az autóban ülve fülledtnek érződött a levegő, de kint már kellett a pulóver, majd előkerült a kabát is: a napsütésből pillanatok alatt zápor lett. Az ír játékosokat mindenesetre ez egy cseppet sem zavarta, a bemelegítés jó hangulatban telt, és ahogy az lenni szokott, a média munkatársait csak a tréning első 15 percében engedték „kémkedni”.

Írország készen áll: sorsdöntő mérkőzés jön szombaton Magyarország ellen / Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

Persze ilyenkor már nincs titok, ezt Heimir Hallgrímsson, az írek izlandi szövetségi kapitánya is megerősítette, aki szerint nemcsak saját csapata, hanem a magyarok számára is rögtön az első, egymás elleni meccs lesz a legfontosabb a szombaton rajtoló világbajnoki selejtezősorozatban.