Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott dublin Magyarország vb-selejtező Szoboszlai Dominik Írország

Írországban már most aggódnak, pedig a magyarok még oda sem értek

2025. szeptember 05. 14:37

Marco Rossi játékosai jó egyéni képességekkel rendelkeznek, de az sokkal jobban aggasztja Heimir Hallgrímssont, az ír labdarúgó-válogatott izlandi szövetségi kapitányát, hogy nemzeti együttesünk rendkívül összeszokott társaság benyomását kelti.

2025. szeptember 05. 14:37
null

Nagy Péter
Dublin

A Nemzeti Sportközpont Dublin nyugati külvárosában, Blanchardstown Abbotstown nevű részén található, körülbelül 20-25 percre a repülőtértől. Hogy mekkora területen fekszik el, arról az ír taxisofőrünk is tudna mesélni, aki csak sokadjára találta meg az Ír Labdarúgó-szövetség épületét. Mentségére legyen szólva, a több mint 193 hektáros területen van minden, ami sport: 

többek között

  • fedett aréna, 
  • vízisport-központ, 
  • lovaspark, 
  • atlétikai centrum, 
  • rögbi-, valamint
  • tollaslabda-létesítmény, és

péntekig itt készültek a hazai válogatott futballisták a mieink elleni világbajnoki selejtezőre. 

„Régebben itt minden a mezőgazdaságról szólt” – tette hozzá a taxis, akit érezhetően nem hozott lázba a szombaton 20.45-kor kezdődő mérkőzés. Korábban ugyanis errefelé működött a Tengerészeti Intézet és az Állami Laboratórium, de még a Mezőgazdasági Minisztérium is üzemeltetett egy gazdaságot. 

Az autóban ülve fülledtnek érződött a levegő, de kint már kellett a pulóver, majd előkerült a kabát is: a napsütésből pillanatok alatt zápor lett. Az ír játékosokat mindenesetre ez egy cseppet sem zavarta, a bemelegítés jó hangulatban telt, és ahogy az lenni szokott, a média munkatársait csak a tréning első 15 percében engedték „kémkedni”

Írország készen áll: sorsdöntő mérkőzés jön szombaton Magyarország ellen / Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

Persze ilyenkor már nincs titok, ezt Heimir Hallgrímsson, az írek izlandi szövetségi kapitánya is megerősítette, aki szerint nemcsak saját csapata, hanem a magyarok számára is rögtön az első, egymás elleni meccs lesz a legfontosabb a szombaton rajtoló világbajnoki selejtezősorozatban.

Portugáliát mindenki első helyre várja a csoportban. Magyarország és Írország között viszont kicsi a különbség a világranglistán, éppen ezért óriási jelentősége lesz ennek a találkozónak. Főleg azért, mert mindenki hatszor lép pályára, azaz szinte alig van javítási lehetőség. Ennek fényében elképesztően nagy befolyása lesz a szombati eredménynek a folytatásra”

– mutatott rá az 58 éves északi tréner, aki bő egy éve felel a szakmai munkáért az íreknél.

Úgy véli, óriási előny, hogy a vendégeket régóta, nyolc éve ugyanaz az edző irányítja. 

Marco Rossi tanítványai jó egyéni képességekkel rendelkeznek, de az sokkal jobban aggasztja Hallgrímssont, hogy nemzeti együttesünk rendkívül összeszokott társaság benyomását kelti. 

„Remekül működik a sok mozgásra és gyors passzokra épülő játékuk, ismerik és keresik egymást a magyar játékosok a pályán. Az elmúlt években ezt a legkiválóbb ellenfelekkel szemben is megmutatták, elég csak az előző Európa-bajnokságokra vagy éppen a Nemzetek Ligája élvonalában játszott összecsapásaikra gondolni. Szintén veszélyesek a pontrúgásaik, a keretük pedig jóval erősebb, mint mondjuk a 2016-os Európa-bajnokságon volt, amit testközelből láttam” – folytatta. 

A pazar formában futballozó Szoboszlai Dominik is szóba került, akivel kapcsolatban a szintén az angol Premier League-ben szereplő Brentfordban légióskodó Nathan Collins úgy fogalmazott: 

Egy egészen csodálatos labdarúgó, és ezt mindenki hétről hétre láthatja a Liverpoolban.

De sok jó játékosa van Magyarországnak, ezért hiba lenne csakis Szoboszlai semlegesítésére összpontosítani. Ez egy csapatsport, ugyanolyan figyelmet kell fordítanunk a többiekre is” – hangsúlyozta a 24 esztendős középső védő.

A mieink eközben Telkiben edzettek, és csak délután kelnek útra, hogy este bejárják a dublini Aviva Stadiont, amely 2011-ben és tavaly az Európa-liga döntőjének is otthont adott.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

