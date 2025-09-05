Ezért félnek az írek Szoboszlaitól – az ellenfél kapusa jól ismeri a magyar válogatott legnagyobb sztárját

Egy újonc, egy poszton kívüli, egy padozó – nem lesz egyszerű pótolni a megsérülő Schäfert Dublinban
A helyzet messze van az optimálistól.
A mieink szombaton megkezdik a világbajnoki selejtezősorozatot. Bemutatjuk a magyar válogatott első ellenfelét, az ír nemzeti csapatot, amely tavaly legyőzte Marco Rossi együttesét.
Szombaton megkezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata a magyar válogatott számára is, amely az első mérkőzését idegenben Írországgal vívja. Az írekkel a legutóbbi két alkalommal felkészülési meccsen találkoztak a mieink, a 2021-es Európa-bajnokság előtt gól nélküli döntetlent játszottunk velük Újpesten, míg a 2024-es Eb-t megelőzően 2–1-es vereséget szenvedtünk tőlük Dublinban, az Aviva Stadionban, a most szombati összecsapás helyszínén.
Az ír csapat tavaly ősszel a Nemzetek Ligája B-divíziójában szerepelt, amelyben Finnországot otthon (1–0) és idegenben (2–1) is legyőzte, Angliától (0–2, 0–5) és Görögországtól (0–2, 0–2) azonban oda-vissza kikapott – ráadásul ezen a négy meccsen gólt sem szerzett –, így csoportja harmadik helyén végzett, és osztályozót kellett játszania a bennmaradásért. A bolgárokat aztán előbb vendégként, majd hazai környezetben is 2–1-re verték az írek, így megőrizték helyüket a B-ligában, ott, ahol az NL következő kiírásában a magyar nemzeti együttes is játszik majd.
Az ír válogatott jelenlegi játékoskeretének összértéke a Transfermarkt piaci portál szerint 194.35 millió euró – a magyar csapaté a kisebb sérülése miatt harcképtelenné vált Schäfer András nélkül 182.05 millió euró –, s ebben az összegben nincs benne az AZ Alkmaar színeiben a Ferencváros elleni januári Európa-liga-meccsen is betaláló, 14 millió euróra taksált Troy Parrott, aki térdsérülés miatt nem léphet majd pályára a mieink ellen. A keret legértékesebb futballistája az angol élvonalbeli Brentford középhátvédje, Nathan Collins (28 millió euró), őt a Brightontól kölcsönben az AS Románál szereplő csatár, Evan Ferguson (25 millió euró) követi, a lista harmadik helyezettje pedig a nemzeti csapat első számú kapusa, Caoimhín Kelleher (20 millió euró), aki a rendszeres játéklehetőség érdekében idén nyáron szerződött a Liverpoolból a Brentfordhoz, vagyis jól ismerheti a mieink legnagyobb sztárját, Szoboszlai Dominiket.
Nyilvánvalóan nagyszerű futballistának tartom. Közel tökéletes szabadrúgást lőtt az Arsenal ellen. Az egyik legfőbb fegyvere a rúgótechnikája. Szóval, az biztos, hogy limitálnunk kell az ilyen helyzeteket szombaton, és figyelnünk kell rá
– nyilatkozta a magyar játékosról a hét eleji sajtótájékoztatóján Kelleher, aki 2021 júniusában épp a mieink ellen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben.
Ezt is ajánljuk a témában
A helyzet messze van az optimálistól.
A 26 éves kapus elmondta, válogatottbeli csapattársai közül sokan most vannak a legjobb korban (csak a jobbhátvéd, Matt Doherty múlt már el 30 esztendős), a kerettagok állandóan játszanak a klubjaikban, így minden adott ahhoz, hogy szintet lépjenek, és 22 év után ismét kijuttassák a világbajnokságra Írországot.
Ideális lenne győzelemmel kezdeni a legnagyobb csoportellenfelünkkel szemben. A döntetlen sem jelentené a világ végét, de a győzelemre fogunk törekedni, és mivel az a célunk, hogy kijussunk egy nagy tornára, azt hiszem, szükségünk is lenne a három pontra
– tette hozzá Kelleher.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyik legjobbjukat lesznek kénytelenek pótolni.
A nemzetközi szövetség (FIFA) aktuális világranglistáján 60. helyen álló ír válogatott (a mieink a 38.-ak) szövetségi kapitánya az 58 esztendős Heimir Hallgrímsson, aki korábban
A 2016-os Európa-bajnokságon – a svéd Lars Lagerbäckkel karöltve – ő volt a társedzője annak az izlandi válogatottnak, amely a csoportkörben 1–1-es döntetlent játszott Magyarországgal. Hallgrímsson irányításával az írek eddigi mérlege tíz meccsen négy győzelem, két döntetlen és négy vereség.
Megjegyzendő még, hogy
az ír válogatott történetének szereplési és gólrekordere Robbie Keane, a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, aki 1998 és 2016 között 146 mérkőzésen 68-szor volt eredményes címeres mezben.
S ha már a Fradi szóba került: a zöld-fehérek keretének ettől az idénytől tagja egy ír játékos, a 30 esztendős, 32-szeres válogatott Callum O’Dowda is, de ő ebben az évben még egyszer sem kapott meghívót Hallgrímssontól.
A magyar válogatott az írek elleni meccs után jövő kedden a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája-címvédő Portugáliát fogadja, amely e hét szombaton idegenben Örményország ellen nyitja a selejtezősorozatot.
Ezt is ajánljuk a témában
A selejtezősorozat lebonyolítása mellett röviden a csoportkörös ellenfeleinket is bemutatjuk.
A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
Szeptember 6. (szombat), 20.45: Írország–MAGYARORSZÁG
Szeptember 9. (kedd), 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália
Október 11. (szombat), 18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
Október 14. (kedd), 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
November 13. (csütörtök), 18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
November 16. (vasárnap), 15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP
Írország–Magyarország (2024. június 4.)