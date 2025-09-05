Ezért félnek az írek Szoboszlaitól – az ellenfél kapusa jól ismeri a magyar válogatott legnagyobb sztárját

Szombaton megkezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata a magyar válogatott számára is, amely az első mérkőzését idegenben Írországgal vívja. Az írekkel a legutóbbi két alkalommal felkészülési meccsen találkoztak a mieink, a 2021-es Európa-bajnokság előtt gól nélküli döntetlent játszottunk velük Újpesten, míg a 2024-es Eb-t megelőzően 2–1-es vereséget szenvedtünk tőlük Dublinban, az Aviva Stadionban, a most szombati összecsapás helyszínén.

Az írek tavaly júniusban legyőzték a magyar válogatottat (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

Az ír csapat tavaly ősszel a Nemzetek Ligája B-divíziójában szerepelt, amelyben Finnországot otthon (1–0) és idegenben (2–1) is legyőzte, Angliától (0–2, 0–5) és Görögországtól (0–2, 0–2) azonban oda-vissza kikapott – ráadásul ezen a négy meccsen gólt sem szerzett –, így csoportja harmadik helyén végzett, és osztályozót kellett játszania a bennmaradásért. A bolgárokat aztán előbb vendégként, majd hazai környezetben is 2–1-re verték az írek, így megőrizték helyüket a B-ligában, ott, ahol az NL következő kiírásában a magyar nemzeti együttes is játszik majd.

A magyar válogatott kerete közel annyira értékes, mint az íreké

Az ír válogatott jelenlegi játékoskeretének összértéke a Transfermarkt piaci portál szerint 194.35 millió euró – a magyar csapaté a kisebb sérülése miatt harcképtelenné vált Schäfer András nélkül 182.05 millió euró –, s ebben az összegben nincs benne az AZ Alkmaar színeiben a Ferencváros elleni januári Európa-liga-meccsen is betaláló, 14 millió euróra taksált Troy Parrott, aki térdsérülés miatt nem léphet majd pályára a mieink ellen. A keret legértékesebb futballistája az angol élvonalbeli Brentford középhátvédje, Nathan Collins (28 millió euró), őt a Brightontól kölcsönben az AS Románál szereplő csatár, Evan Ferguson (25 millió euró) követi, a lista harmadik helyezettje pedig a nemzeti csapat első számú kapusa, Caoimhín Kelleher (20 millió euró), aki a rendszeres játéklehetőség érdekében idén nyáron szerződött a Liverpoolból a Brentfordhoz, vagyis jól ismerheti a mieink legnagyobb sztárját, Szoboszlai Dominiket.

Nyilvánvalóan nagyszerű futballistának tartom. Közel tökéletes szabadrúgást lőtt az Arsenal ellen. Az egyik legfőbb fegyvere a rúgótechnikája. Szóval, az biztos, hogy limitálnunk kell az ilyen helyzeteket szombaton, és figyelnünk kell rá

– nyilatkozta a magyar játékosról a hét eleji sajtótájékoztatóján Kelleher, aki 2021 júniusában épp a mieink ellen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben.