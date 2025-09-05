Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott vb 2026 ír válogatott Caoimhín Kelleher Magyarország vb-selejtező Szoboszlai Dominik Írország

Ezért félnek az írek Szoboszlaitól – az ellenfél kapusa jól ismeri a magyar válogatott legnagyobb sztárját

2025. szeptember 05. 05:46

A mieink szombaton megkezdik a világbajnoki selejtezősorozatot. Bemutatjuk a magyar válogatott első ellenfelét, az ír nemzeti csapatot, amely tavaly legyőzte Marco Rossi együttesét.

2025. szeptember 05. 05:46
Caiomhín Kelleher (balra) a liverpooli időszakából jól ismerheti a magyar válogatott legnagyobb sztárját, Szoboszlai Dominiket
Murányi Domonkos

Szombaton megkezdődik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata a magyar válogatott számára is, amely az első mérkőzését idegenben Írországgal vívja. Az írekkel a legutóbbi két alkalommal felkészülési meccsen találkoztak a mieink, a 2021-es Európa-bajnokság előtt gól nélküli döntetlent játszottunk velük Újpesten, míg a 2024-es Eb-t megelőzően 2–1-es vereséget szenvedtünk tőlük Dublinban, az Aviva Stadionban, a most szombati összecsapás helyszínén.

Írország, ír válogatott, magyar válogatott, gólöröm, felkészülési mérkőzés
Az írek tavaly júniusban legyőzték a magyar válogatottat (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

Az ír csapat tavaly ősszel a Nemzetek Ligája B-divíziójában szerepelt, amelyben Finnországot otthon (1–0) és idegenben (2–1) is legyőzte, Angliától (0–2, 0–5) és Görögországtól (0–2, 0–2) azonban oda-vissza kikapott – ráadásul ezen a négy meccsen gólt sem szerzett –, így csoportja harmadik helyén végzett, és osztályozót kellett játszania a bennmaradásért. A bolgárokat aztán előbb vendégként, majd hazai környezetben is 2–1-re verték az írek, így megőrizték helyüket a B-ligában, ott, ahol az NL következő kiírásában a magyar nemzeti együttes is játszik majd.

A magyar válogatott kerete közel annyira értékes, mint az íreké

Az ír válogatott jelenlegi játékoskeretének összértéke a Transfermarkt piaci portál szerint 194.35 millió euró – a magyar csapaté a kisebb sérülése miatt harcképtelenné vált Schäfer András nélkül 182.05 millió euró –, s ebben az összegben nincs benne az AZ Alkmaar színeiben a Ferencváros elleni januári Európa-liga-meccsen is betaláló, 14 millió euróra taksált Troy Parrott, aki térdsérülés miatt nem léphet majd pályára a mieink ellen. A keret legértékesebb futballistája az angol élvonalbeli Brentford középhátvédje, Nathan Collins (28 millió euró), őt a Brightontól kölcsönben az AS Románál szereplő csatár, Evan Ferguson (25 millió euró) követi, a lista harmadik helyezettje pedig a nemzeti csapat első számú kapusa, Caoimhín Kelleher (20 millió euró), aki a rendszeres játéklehetőség érdekében idén nyáron szerződött a Liverpoolból a Brentfordhoz, vagyis jól ismerheti a mieink legnagyobb sztárját, Szoboszlai Dominiket.

Nyilvánvalóan nagyszerű futballistának tartom. Közel tökéletes szabadrúgást lőtt az Arsenal ellen. Az egyik legfőbb fegyvere a rúgótechnikája. Szóval, az biztos, hogy limitálnunk kell az ilyen helyzeteket szombaton, és figyelnünk kell rá

– nyilatkozta a magyar játékosról a hét eleji sajtótájékoztatóján Kelleher, aki 2021 júniusában épp a mieink ellen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben.

Ezt is ajánljuk a témában

A 26 éves kapus elmondta, válogatottbeli csapattársai közül sokan most vannak a legjobb korban (csak a jobbhátvéd, Matt Doherty múlt már el 30 esztendős), a kerettagok állandóan játszanak a klubjaikban, így minden adott ahhoz, hogy szintet lépjenek, és 22 év után ismét kijuttassák a világbajnokságra Írországot.

Ideális lenne győzelemmel kezdeni a legnagyobb csoportellenfelünkkel szemben. A döntetlen sem jelentené a világ végét, de a győzelemre fogunk törekedni, és mivel az a célunk, hogy kijussunk egy nagy tornára, azt hiszem, szükségünk is lenne a három pontra

– tette hozzá Kelleher.

Ezt is ajánljuk a témában

A nemzetközi szövetség (FIFA) aktuális világranglistáján 60. helyen álló ír válogatott (a mieink a 38.-ak) szövetségi kapitánya az 58 esztendős Heimir Hallgrímsson, aki korábban 

  • hazája, Izland nemzeti csapatát (2013–2018), 
  • valamint Jamaicát (2022–2024) is irányította, 
  • továbbá dolgozott a katari Al-Arabinál, 
  • illetve női csapatoknál is. 

A 2016-os Európa-bajnokságon – a svéd Lars Lagerbäckkel karöltve – ő volt a társedzője annak az izlandi válogatottnak, amely a csoportkörben 1–1-es döntetlent játszott Magyarországgal. Hallgrímsson irányításával az írek eddigi mérlege tíz meccsen négy győzelem, két döntetlen és négy vereség.

776196215
Heimir Hallgrímsson tavaly júliusban vette át az ír válogatott irányítását (Fotó: Paul Faith / AFP)

Megjegyzendő még, hogy 

az ír válogatott történetének szereplési és gólrekordere Robbie Keane, a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, aki 1998 és 2016 között 146 mérkőzésen 68-szor volt eredményes címeres mezben.

S ha már a Fradi szóba került: a zöld-fehérek keretének ettől az idénytől tagja egy ír játékos, a 30 esztendős, 32-szeres válogatott Callum O’Dowda is, de ő ebben az évben még egyszer sem kapott meghívót Hallgrímssontól.

A magyar válogatott az írek elleni meccs után jövő kedden a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája-címvédő Portugáliát fogadja, amely e hét szombaton idegenben Örményország ellen nyitja a selejtezősorozatot.

Ezt is ajánljuk a témában

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
Szeptember 6. (szombat), 20.45: Írország–MAGYARORSZÁG
Szeptember 9. (kedd), 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália
Október 11. (szombat), 18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
Október 14. (kedd), 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
November 13. (csütörtök), 18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
November 16. (vasárnap), 15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Írország–Magyarország (2024. június 4.)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!