Két út vezet a világbajnokságra – így juthat ki a selejtezőből a magyar válogatott

A magyar válogatott számára is elindul a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat: a mieink szombaton Írország vendégeként kezdenek, aztán jövő kedden a világsztárokkal teletűzdelt Portugáliát látják vendégül a telt házas Puskás Arénában. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a selejtezősorozat kapcsán, valamint bemutatjuk az ellenfeleinket.

A magyar válogatott két legértékesebb játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a nyártól csapattársak lettek a Liverpoolban

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az európai zónában a válogatottak két körben selejteznek 2025 márciusa és 2026 márciusa között, és végül 16 csapat jut ki a jövő nyári világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Európából 54 nemzet vág/vágott neki a selejtezőnek (Oroszország az ismert háborús helyzet miatt nem nevezhetett). Összesen 12 csoportban zajlik a küzdelem (hat öt tagúban és hat négy tagúban), a sorsolás értelmében Magyarország

Portugáliával,

Írországgal és

Örményországgal

szerepel egy kvartettben, méghozzá az F-jelűben.

A csoportokban értelemszerűen mindenki kétszer játszik a másikkal, egyszer otthon és egyszer idegenben. A 12 csoportelső kijut a világbajnokságra, de erre megmarad az esélye a második helyezetteknek is, ők ugyanis a playoffban (a második körben) folytatják, ahol hozzájuk csatlakozik négy olyan csoportelső a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírásából, amelyek a vb-selejtezőben a harmadik vagy annál rosszabb helyen végeztek a csoportjukban. Amennyiben négynél is több ilyen csapat lesz, akkor közöttük az előző Nemzetek Ligája csoportkörös szakasz végső sorrendje (2024. november) rangsorol, tehát a négy legjobb helyezéssel záró szerepelhet.

A magyar válogatott az 54 csapatból ugyan a 11. helyen végzett, de nem lett csoportelső, hiszen a németek és a hollandok mögött a harmadik lett, és ezzel osztályozóra kényszerült, amelyet a törökökkel szemben elbukott, és így a B-ligába esett.

Ez a vb-selejtezők kapcsán azért fontos, mert

ha nemzeti csapatunk a másodiknál rosszabb helyen végez a kvartettjében, akkor biztosan lemarad a vb-ről.

A Nemzetek Ligája csoportgyőztesei (zárójelben az NL-helyezésük a csoportkörös szakasz végén)

A-liga: Portugália (3.), Franciaország (4.), Németország (2.), Spanyolország (1.)

B-liga: Csehország (20.), Anglia (17.), Norvégia (18.), Wales (19.)

C-liga: Svédország (34.), Románia (33.), Észak-Írország (36.), Észak-Macedónia (35.)

D-liga: San Marino (50.), Moldova (49.)

A playoffban tehát 16 csapat vesz majd részt, amelyeket négy ágra osztanak, és mindegyik ágon két elődöntőt (2026. március 26.), valamint egy döntőt rendeznek (2026. március 31.). A fináléját megnyerő négy együttes jut még ki a világbajnokságra.

No, de térjünk vissza a selejtező első szakaszára! A hat tagú csoportokban (G–L) már márciusban elkezdődött a küzdelem, míg a többiben (A–F) most szeptemberben fog.

A magyar válogatott mérkőzései az F-csoportban

szeptember 6., 20.45: Írország–MAGYARORSZÁG

szeptember 9., 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália

október 11., 18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

október 14., 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

november 13., 18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

november 16., 15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

A csoportkör kapcsán fontos még megemlíteni, hogy ha két csapat azonos pontszámmal végez, akkor először a jobb gólkülönbség dönt. Utána a több szerzett gól és csak ezután az egymás elleni meccseken szerzett több pont.

A magyar válogatott ellenfelei

A portugál válogatottat aligha kell bárkinek is bemutatni. A legnagyobb sztárjuk a 40 éves Cristiano Ronaldo, aki jelenleg Szaúd-Arábiában, az Al-Nasszrban futballozik. Világklasszisokkal teletűzdelt együttes a portugál, amelynek keretét a Transfermarkt 854 millió euróra becsüli. Ötven millió euró felett hat játékos is van, Joao Neves és Vitinha például 80 millió eurót ér.

Portugália a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a hatodik helyet foglalja el, de ennél sokkal fontosabb, hogy a nyáron megnyerte a Nemzetek Ligáját. Ronaldóék az elmúlt tíz tétmérkőzésükön csak egyszer szenvedtek vereséget, márciusban az NL-negyeddöntőjének első felvonásán Dániában kaptak ki. A 2024-es Európa-bajnokságon a franciák a nyolc között tizenegyesekkel búcsúztatták őket.

A magyar válogatott nem tudta még legyőzni tétmérkőzésen a portugált: a legutóbbi három meccsen nemzeti csapatunk szerzett gól nélkül kapott ki (két 3–0 és egy 1–0), viszont a 2016-os Eb-n elért 3–3 felejthetetlen emlék marad a magyaroknak. Ezen a csoportkörös találkozón a mieink háromszor is vezettek, a döntetlennel pedig csoportelsők lettek. Ronaldóék Izland mögött csak harmadikként zártak, igaz, ezzel is továbbjutottak, és végül megnyerték a kontinenstornát.

Először az ír válogatott vendégei lesznek Marco Rossiék. Az írek keretének becsült összértéke 194,35 millió euró, a legértékesebb játékosuk pedig a maga 28 millió eurójával a Brentford védője, Nathan Collins. A magyar védőknek jó lesz majd figyelniük a Brighton & Hove Albion csatárára, Evan Fergusonra (értéke 25 millió euró), aki ezt az idényt az AS Románál tölti kölcsönben. Sokak számára ismert név a kapusuk, Caoimhín Kelleher is, aki a nyáron a Liverpooltól igazolt a Brentfordhoz.