Két út vezet a világbajnokságra – így juthat ki a selejtezőből a magyar válogatott

Sokkoló hír: hiába került élete formájába, nem játszhat a magyar válogatott ellen az írek gólvágója
Hiába lövöldözi a gólokat, szombaton nem kell tartanunk tőle.
Nemzeti együttesünk szombaton megkezdi szereplését a világbajnokság selejtezősorozatában. A magyar válogatott két módon juthat ki a legrangosabb tornára.
A magyar válogatott számára is elindul a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat: a mieink szombaton Írország vendégeként kezdenek, aztán jövő kedden a világsztárokkal teletűzdelt Portugáliát látják vendégül a telt házas Puskás Arénában. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a selejtezősorozat kapcsán, valamint bemutatjuk az ellenfeleinket.
Az európai zónában a válogatottak két körben selejteznek 2025 márciusa és 2026 márciusa között, és végül 16 csapat jut ki a jövő nyári világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Európából 54 nemzet vág/vágott neki a selejtezőnek (Oroszország az ismert háborús helyzet miatt nem nevezhetett). Összesen 12 csoportban zajlik a küzdelem (hat öt tagúban és hat négy tagúban), a sorsolás értelmében Magyarország
szerepel egy kvartettben, méghozzá az F-jelűben.
A csoportokban értelemszerűen mindenki kétszer játszik a másikkal, egyszer otthon és egyszer idegenben. A 12 csoportelső kijut a világbajnokságra, de erre megmarad az esélye a második helyezetteknek is, ők ugyanis a playoffban (a második körben) folytatják, ahol hozzájuk csatlakozik négy olyan csoportelső a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírásából, amelyek a vb-selejtezőben a harmadik vagy annál rosszabb helyen végeztek a csoportjukban. Amennyiben négynél is több ilyen csapat lesz, akkor közöttük az előző Nemzetek Ligája csoportkörös szakasz végső sorrendje (2024. november) rangsorol, tehát a négy legjobb helyezéssel záró szerepelhet.
A magyar válogatott az 54 csapatból ugyan a 11. helyen végzett, de nem lett csoportelső, hiszen a németek és a hollandok mögött a harmadik lett, és ezzel osztályozóra kényszerült, amelyet a törökökkel szemben elbukott, és így a B-ligába esett.
Ez a vb-selejtezők kapcsán azért fontos, mert
ha nemzeti csapatunk a másodiknál rosszabb helyen végez a kvartettjében, akkor biztosan lemarad a vb-ről.
A Nemzetek Ligája csoportgyőztesei (zárójelben az NL-helyezésük a csoportkörös szakasz végén)
A-liga: Portugália (3.), Franciaország (4.), Németország (2.), Spanyolország (1.)
B-liga: Csehország (20.), Anglia (17.), Norvégia (18.), Wales (19.)
C-liga: Svédország (34.), Románia (33.), Észak-Írország (36.), Észak-Macedónia (35.)
D-liga: San Marino (50.), Moldova (49.)
A playoffban tehát 16 csapat vesz majd részt, amelyeket négy ágra osztanak, és mindegyik ágon két elődöntőt (2026. március 26.), valamint egy döntőt rendeznek (2026. március 31.). A fináléját megnyerő négy együttes jut még ki a világbajnokságra.
No, de térjünk vissza a selejtező első szakaszára! A hat tagú csoportokban (G–L) már márciusban elkezdődött a küzdelem, míg a többiben (A–F) most szeptemberben fog.
A magyar válogatott mérkőzései az F-csoportban
szeptember 6., 20.45: Írország–MAGYARORSZÁG
szeptember 9., 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália
október 11., 18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
október 14., 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
november 13., 18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
november 16., 15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
A csoportkör kapcsán fontos még megemlíteni, hogy ha két csapat azonos pontszámmal végez, akkor először a jobb gólkülönbség dönt. Utána a több szerzett gól és csak ezután az egymás elleni meccseken szerzett több pont.
A portugál válogatottat aligha kell bárkinek is bemutatni. A legnagyobb sztárjuk a 40 éves Cristiano Ronaldo, aki jelenleg Szaúd-Arábiában, az Al-Nasszrban futballozik. Világklasszisokkal teletűzdelt együttes a portugál, amelynek keretét a Transfermarkt 854 millió euróra becsüli. Ötven millió euró felett hat játékos is van, Joao Neves és Vitinha például 80 millió eurót ér.
Portugália a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a hatodik helyet foglalja el, de ennél sokkal fontosabb, hogy a nyáron megnyerte a Nemzetek Ligáját. Ronaldóék az elmúlt tíz tétmérkőzésükön csak egyszer szenvedtek vereséget, márciusban az NL-negyeddöntőjének első felvonásán Dániában kaptak ki. A 2024-es Európa-bajnokságon a franciák a nyolc között tizenegyesekkel búcsúztatták őket.
A magyar válogatott nem tudta még legyőzni tétmérkőzésen a portugált: a legutóbbi három meccsen nemzeti csapatunk szerzett gól nélkül kapott ki (két 3–0 és egy 1–0), viszont a 2016-os Eb-n elért 3–3 felejthetetlen emlék marad a magyaroknak. Ezen a csoportkörös találkozón a mieink háromszor is vezettek, a döntetlennel pedig csoportelsők lettek. Ronaldóék Izland mögött csak harmadikként zártak, igaz, ezzel is továbbjutottak, és végül megnyerték a kontinenstornát.
Először az ír válogatott vendégei lesznek Marco Rossiék. Az írek keretének becsült összértéke 194,35 millió euró, a legértékesebb játékosuk pedig a maga 28 millió eurójával a Brentford védője, Nathan Collins. A magyar védőknek jó lesz majd figyelniük a Brighton & Hove Albion csatárára, Evan Fergusonra (értéke 25 millió euró), aki ezt az idényt az AS Románál tölti kölcsönben. Sokak számára ismert név a kapusuk, Caoimhín Kelleher is, aki a nyáron a Liverpooltól igazolt a Brentfordhoz.
Az írek a FIFA világranglistáján a 60. helyen állnak. A Nemzetek Ligája előző kiírásában a B-ligában szerepeltek, és az egyaránt 15 pontos Anglia és Görögország mögött, Finnországot oda-vissza legyőzve hat egységgel a harmadik pozícióban zárták a csoportjukat. Az osztályozójukat aztán Bulgária ellen két 2–1-es győzelemmel abszolválták, így bennmaradtak a B-ligában. A bolgárok elleni siker óta egyébként júniusban két döntetlent játszottak: előbb Dublinban 1–1-re végeztek Szenegállal, aztán Luxemburgban gól nélküli döntetlenre végeztek.
A magyar és az ír legutóbb 1989-ben csapott össze tétmeccsen, akkor vb-selejtezőn az írek odahaza 2–0-ra nyertek. Azóta három felkészülési mérkőzést játszottak egymással: 2012-ben és 2021-ben is hazánkban 0–0 lett, míg 2024 júniusában Írországban 2–1-re kikapott Marco Rossi legénysége. Nemzeti együttesünk legutóbb 1969-ben győzte le riválisát, akkor az itthoni vb-selejtezőn 4–0 volt a végeredmény.
Nem súlyos a sérülése, de a szeptemberi selejtezőkön sajnos nem számíthat rá Marco Rossi.
Papíron az örmény válogatott számít a csoport leggyengébb tagjának. A keret összértéke csupán 45,93 millió euró, és ebből 25 millió eurót egyetlen játékos tesz ki, mégpedig a 25 éves támadó középpályás, Eduard Szpercjan, aki eddig az egész karrierjét a Krasznodarnál töltötte. A második legértékesebb játékos már csak négymillió eurót ér, míg az utóbbi évek legjobb örmény futballistája, a 36 esztendős Henrih Mhitarjan 2022-ben lemondta a válogatottságot.
Az örmények a világranglistán a 105. helyen állnak. A Nemzetek Ligájában a C-ligában szerepeltek, és a szinte hibátlan Észak-Macedónia mögött, két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a második helyen zártak. A csoportban még Feröer és Lettország szerepelt. Az örmények a második hellyel játszhattak a feljutásért, de a Georgiával szembeni párharcukat egy hazai 3–0-s vereséggel, majd egy idegenbeli 6–1-es zakóval elbukták. Júniusban aztán két barátságos mérkőzés várt rájuk: előbb Koszovóban kaptak ki 5–2-re, majd Montenegróban végeztek 2–2-re.
A magyar válogatott majd csak október közepén fogadja az örményt. Eddig a két csapat egyetlen egy mérkőzést játszott egymással, 2004-ben a felkészülés jegyében a mieink idehaza 2–0-ra nyertek.
Ország
Világranglista-helyezés
A keret becsült összértéke
A legértékesebb játékos
Portugália
6.
854 millió euró
Joao Neves és Vitinha (80 millió euró)
Magyarország
38.
187,05 millió euró
Szoboszlai Dominik (80 millió euró)
Írország
60.
194,35 millió euró
Nathan Collins (28 millió euró)
Örményország
105.
45,93 millió euró
Eduard Szpercjan (25 millió euró)
Ami a vb-t illeti, eddig ez a 13 válogatott jutott ki a jövő nyári, 48 csapatos világbajnokságra
Ázsia: Japán, Irán, Üzbegisztán, Dél-Korea, Jordánia, Ausztrália
Dél-Amerika: Argentína, Ecuador, Brazília
Észak- és Közép-Amerika: Egyesült Államok (rendező), Kanada (rendező), Mexikó (rendező)
Óceánia: Új-Zéland
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA