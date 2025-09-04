Ft
09. 04.
csütörtök
magyar válogatott Magyarország kutatás Örményország vb-selejtező Portugália világbajnoki selejtező Írország

Alaposan leírja a magyarokat az elemzőoldal – a 2025-ös eredmények állhatnak a háttérben

2025. szeptember 04. 20:44

Januárban még más eredményt hozott a kutatás. Az elemzőoldal most már csak minimális esélyt ad a magyaroknak a csoportgyőzelemre.

2025. szeptember 04. 20:44
null

A Football Meets Data nevű elemzőoldal legfrissebb kutatása szerint nemzeti együttesünknek alig négy százalék esélye van a csoportját megnyernie, és ezzel egyenes ágon kijutni a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. A magyarok szombaton kezdik meg a selejtezőt.

A magyarok szövetségi kapitánya, Marco Rossi Telkiben
A magyarok szövetségi kapitánya, Marco Rossi Telkiben (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Mint ismert, a mieink a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával, Írországgal és Örményországgal szerepelnek egy selejtezőcsoportban. A Cristiano Ronaldóval fémjelzett portugálok természetesen kiemelkednek a kvartettben, és óriási meglepetés lenne, ha nem tudnának egyenes ágon kijutni a vb-re.

Ettől függetlenül a Football Meets Data január elején 24 százalék esélyt adott arra, hogy a magyar válogatott közvetlenül kijut a tornára, vagyis hogy a csoportja élén végez.

Azóta a portugál és a magyar együttes is négy-négy mérkőzést játszott: a mieink kettős vereséggel, 6–1-es összesítéssel elbukták a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozót, majd felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában 2–0-ra Svédországtól is kikaptak. Aztán az idei negyedik találkozón Azerbajdzsán vendégeként 2–1-re nyertek.

A portugálok eközben a Nemzetek Ligája rájátszásában szerepeltek: Dániában ugyan kikaptak, de a visszavágón fordítottak, aztán Németországot legyőzve döntőbe jutottak, ahol az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországot tizenegyesekkel felülmúlva elhódították a trófeát.


Drasztikusan csökkent a magyarok esélye a csoportgyőzelemre

Most, nyolc hónappal később a legújabb kutatás szerint nemzeti csapatunknak már nem 24 százalék esélye van a csoportelsőségre, hanem csak négy. A második, pótselejtezős helyre viszont 51 százalékról 59 százalékra nőtt az esély, tehát az írekkel szembeni összehasonlításban még jobban állunk. Érdekesség, hogy a kutatás még így is kétszer annyi esélyt ad a magyarok csoportelsőségére, mint az írére.

Az adatok szerint a magyar és az ír között fog eldőlni a csoport második helye, és ezért is lesz nagyon fontos, hogy milyen eredményt érünk el szombaton Írországban.

A csoportelsők tehát automatikusan kijutnak a vb-re, míg a 12 csoportmásodik négy Nemzetek Ligája-győztes csapattal kiegészülve játszik a maradék négy helyért. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak!

A magyar válogatott mérkőzései az F-csoportban
szeptember 6., 20.45: Írország–MAGYARORSZÁG
szeptember 9., 20.45: MAGYARORSZÁG–Portugália
október 11., 18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
október 14., 20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
november 13., 18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
november 16., 15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

