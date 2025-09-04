Alaposan leírja a magyarokat az elemzőoldal – a 2025-ös eredmények állhatnak a háttérben



Azóta a portugál és a magyar együttes is négy-négy mérkőzést játszott: a mieink kettős vereséggel, 6–1-es összesítéssel elbukták a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozót, majd felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában 2–0-ra Svédországtól is kikaptak. Aztán az idei negyedik találkozón Azerbajdzsán vendégeként 2–1-re nyertek.

A portugálok eközben a Nemzetek Ligája rájátszásában szerepeltek: Dániában ugyan kikaptak, de a visszavágón fordítottak, aztán Németországot legyőzve döntőbe jutottak, ahol az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországot tizenegyesekkel felülmúlva elhódították a trófeát.



Drasztikusan csökkent a magyarok esélye a csoportgyőzelemre

Most, nyolc hónappal később a legújabb kutatás szerint nemzeti csapatunknak már nem 24 százalék esélye van a csoportelsőségre, hanem csak négy. A második, pótselejtezős helyre viszont 51 százalékról 59 százalékra nőtt az esély, tehát az írekkel szembeni összehasonlításban még jobban állunk. Érdekesség, hogy a kutatás még így is kétszer annyi esélyt ad a magyarok csoportelsőségére, mint az írére.

Az adatok szerint a magyar és az ír között fog eldőlni a csoport második helye, és ezért is lesz nagyon fontos, hogy milyen eredményt érünk el szombaton Írországban.

A csoportelsők tehát automatikusan kijutnak a vb-re, míg a 12 csoportmásodik négy Nemzetek Ligája-győztes csapattal kiegészülve játszik a maradék négy helyért. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak!