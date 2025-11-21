A miniszterelnök még soha nem tapasztalt ilyet; Bognár Györgyről olyat állítanak, ami nem igaz

Bognár György szerint rossz felfogásban játszottunk.

„Nem a 96. perccel volt a gond, hanem magával a mérkőzéssel. Amikor a stúdióban azt mondtátok, hogy kézben tartottuk, mi irányítottuk a játékot, az nem igaz. Az írek visszaálltak a saját térfelükre harminc méterre, és nagyon jól tudták, hogy az utolsó tíz-tizenöt percben bármi az eredmény, be fogják ívelgetni a labdákat. Ők fölvállalták ezt az utolsó negyedórát. Igen, a harmadik lőtt gól döntötte volna el ezt a továbbjutást, de mi ezt nem provokáltuk. Mi passzívan játszottunk, a félpályán passzolgattunk három-négy perceket is. Nem azért, mert olyan labdabiztosak voltunk, és irányítottuk a játékot, mert az írek hagyták. Nekünk provokálni kellett volna, kezdeményezni kellett volna a harmadik gólt belőni. Akkor nem véletlen van három lehetőségünk, hanem van hat, és gólunk is van. Tehát mi rossz felfogásban játszottunk.”

A Paks vezetőedzője szerint Marco Rossi szövetségi kapitányt meg kellene tartani.

„Én szerintem nem kellene ezt a csapatot szétzavarni, és a Marco Rossit meg kellene tartani. Szerintem a Marco Rossi jó szakember, jól integrálódott a magyar futballba ebben a közegben, jól érzi magát, elfogadottsága van, én hagynám őt dolgozni nyugodtan tovább. Egy picit ő szakmailag átalakítja a csapatot, amire szükség van, de én nem követelném se a fejét, és azt gondolom, hogy föl tud építeni már az Eb-re egy olyan csapatot, ami eredményes lehet.”

Orbán Viktor szerint az a legjobb, ha a magyar válogatottnak magyar edzője van.