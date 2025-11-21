A miniszterelnök még soha nem tapasztalt ilyet; Bognár Györgyről olyat állítanak, ami nem igaz

„Van egy régi vágású véleményem, ki a legjobb edző” – Orbán Viktor a válogatottról, az akadémiákról és a bajnoki dobogóról
A kormányfő elárulta, a Puskás Arénában majdnem elsírta magát, de a miniszterelnök mégse könnyezhet.
Hogyan tovább? Petrovics-Mérei Andrea, Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István beszélgetett a magyar foci helyzetéről. Ezek voltak a legfontosabb témák.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök este Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a magyar bajnokságot vezető Paks vezetőedzője mellett Hajdú B. István sportkommentátor volt a Gurulj be lassítva is! című műsor vendége az M4 Sporton. A majdnem 100 perc alatt alaposan kivesézték a magyar labdarúgás helyzetet – a sportcsatorna csokorba szedte a beszélgetés legfontosabbnak gondolt részeit.
Orbán Viktor a magyar–ír világbajnoki selejtező drámájáról:
„Ott volt a stadionban, én még ilyet nem tapasztaltam soha. Sok mindent láttam már, sok szomorú pillanatot is láttam, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion egy pillanat alatt, és a mennyből lezuhanjon, mint egy temetésen a föld alá, ilyet még nem láttam. És nyugodtan tekinthetjük ezt egy olyan eseménynek, amely annyira megrázott mindenkit, hogy a legdrámaibb kérdésben tudják csak megfogalmazni azt, amit gondolnak. Hát ezért írtam ki azt, hogy van-e élet a halál után. És szerintem a fél ország is meghalt.”
Bognár György szerint rossz felfogásban játszottunk.
„Nem a 96. perccel volt a gond, hanem magával a mérkőzéssel. Amikor a stúdióban azt mondtátok, hogy kézben tartottuk, mi irányítottuk a játékot, az nem igaz. Az írek visszaálltak a saját térfelükre harminc méterre, és nagyon jól tudták, hogy az utolsó tíz-tizenöt percben bármi az eredmény, be fogják ívelgetni a labdákat. Ők fölvállalták ezt az utolsó negyedórát. Igen, a harmadik lőtt gól döntötte volna el ezt a továbbjutást, de mi ezt nem provokáltuk. Mi passzívan játszottunk, a félpályán passzolgattunk három-négy perceket is. Nem azért, mert olyan labdabiztosak voltunk, és irányítottuk a játékot, mert az írek hagyták. Nekünk provokálni kellett volna, kezdeményezni kellett volna a harmadik gólt belőni. Akkor nem véletlen van három lehetőségünk, hanem van hat, és gólunk is van. Tehát mi rossz felfogásban játszottunk.”
A Paks vezetőedzője szerint Marco Rossi szövetségi kapitányt meg kellene tartani.
„Én szerintem nem kellene ezt a csapatot szétzavarni, és a Marco Rossit meg kellene tartani. Szerintem a Marco Rossi jó szakember, jól integrálódott a magyar futballba ebben a közegben, jól érzi magát, elfogadottsága van, én hagynám őt dolgozni nyugodtan tovább. Egy picit ő szakmailag átalakítja a csapatot, amire szükség van, de én nem követelném se a fejét, és azt gondolom, hogy föl tud építeni már az Eb-re egy olyan csapatot, ami eredményes lehet.”
Orbán Viktor szerint az a legjobb, ha a magyar válogatottnak magyar edzője van.
„A szövetségi kapitány ügyében nekem van egy régivágású véleményem, a legjobb az a magyar edző, ha van. És ha nincs, és hoztunk külföldit, és az bevált, akkor örüljünk, hogy találtunk egy jó külföldit, de azt kell mondanom, én nem látom, most kalapot cserélek, tehát fölteszem a szurkolói kalapomat, én nem látom, leszámítva Bognár Györgyöt, aki itt ül mellettem, hogy egyébként óriási sikereket felvonultató magyar trénerek dörömbölnének az ajtón.”
„Ha külföldről jön edző, annak kulturálisan passzolnia kell hozzánk. Tehát egy dolog, hogy a futballpályán van valamilyen teljesítmény, ahogy a mester mondja, szórakoztató vagy sem, de a másik, hogy ebben a futballközegben, ami nagyon sajátos magyar futballközeg, ebben otthonára talál-e? Megvan-e a helye? Mi is elfogadjuk-e őt, ő is jól érzi magát a bőrében, vagy inkább kimarad belőle, elszigetelődik, és így tovább. És a Fradi edzői, akik idejöttek külföldi edzők, többségében inkább nem vettek részt a magyar futballtársadalom életében, hanem egy kicsit kívül maradtak rajta. Biztos ennek is megvolt az oka, de egyikőjük sem volt olyan, akit a nemzet szövetségi kapitányaként, a magyar világba beilleszkedő emberként örömmel fogadnánk el. Azt mondják, hogy de jó, szeretjük. Rossival mégiscsak ez a helyzet, nem?”
A miniszterelnök reméli, az akadémiai rendszerre már nem sokáig lesz szükség.
„Az én reményem az, hogy erre az akadémiai rendszerre tíz év múlva már nem lesz szükség, visszatérhetünk abba az állapotba, amiben felnőttünk: lesz egy klubnak utánpótlásrendszere, tulajdonosa, pénze, deklaráltan az utánpótlásra is, és akkor nem kell ebben az államnak szerepet vállalnia.”
Bognár György így látja az akadémiák helyzetét:
„Nagyon kevés a képzett, posztra képzett játékos, ami kijön, pedig az akadémiának az lenne a lényege, hogy a grundot pótolja, ugyanis nincs grund. Önképzés volt, grundról jöttek az emberek, már egy bizonyos csibészséget, rafináltságot hoztak magukkal. Heti három-négyszer másfél órában nem lehet megtanulni futballozni senkinek. Az akadémiáknak arra kellene törekedni, hogy egyénileg képezzék a képzettebb játékosaink legyenek.”
„Nem vagyok alkalmas szövetségi kapitánynak. Szakmailag igen, sőt nekem kiváló feladat lenne, hogy összerakjak egy csapatot, de emberileg nem vagyok alkalmas. Én nem akarok megfelelni mindenkinek, nem tudnám tolerálni ezt a vereséget és győzelmet is meg kell magyarázni-. Nagyon hamar összevesznék mindenkivel, szerintem ez nem lenne jó – senkinek.”
Orbán Viktor a vb-ről:
„A futball alapvetően önbecsülési kérdés. Mi is vagyunk valakik, és az nem lehet, hogy nekünk, akik kétszer játszottunk vb-döntőt, van aranylabdásunk, Puskásunk, ne magyarázza senki, hogy mi a futball! Csak ahhoz, hogy ezt az önbecsülést tartani tudjuk, néha le kell őket győzni és ki kell jutni a világbajnokságra, mert különben üres duma marad az egész.”
Téma volt a magyar válogatott esetében a keret mélysége is. Hajdú B. István szerint, ha egy Schäfer András lejön, már őt sem biztos, hogy tudjuk azonos szinten pótolni. Erre a felvetésre Bognár így reagált:
„Mindig lehet mindenkit pótolni. Amikor a Szalai még játszott, és Rossi elsírta magát a tévében, hogy »Mi lesz most a Szalai sérült, kell egy center«. És én azt mertem nálatok mondani a tévében, hogy ott van Gyirmóton egy Varga Barnabás nevű játékos, az jobb, mint a Szalai, és mindenki kiröhögött. Ma meg Varga Barnabás a legjobb, leggólerősebb játékosunk. És ő megvolt már öt-hat évvel ezelőtt is.”
„Mindenki az MLSZ-t szokta megidézni a szurkolói rigmusokban, ami nekem kényelmesebb, de az az igazság, hogy az ötmagyaros szabály mögött az akadémiai szabályozás megváltozása áll. Az MLSZ a következő évtől akarta bevezetni ezt, az akadémiai rendszerben van olyan döntés, hogy azok a klubok, amelyek akadémiákat működtetnek, az államtól kapnak erre forrást, és nem képesek legalább öt magyar játékost a pályán tartani, azok menjenek innen, ne legyenek részei az akadémiai rendszernek. Ez nem az MLSZ szabálya. Igazából ezért mondom, hogy nem teljesen fair, hogy őket gyalázzák ezért, miközben egyébként ez inkább a mi fertályunknál keresendő probléma. De ezt én vállalom, mert ha akadémiákat működtetünk, ráadásul úgy, hogy a klubok nem tudják a sajátjukat működtetni, mert nincs rá pénzük, akkor szerintem lehetnek olyan elvárásaink a sportállamtitkárság részéről, hogyha van akadémiád, játszass legalább öt magyart! A fiatal szabályt viszont nem szeretem egyáltalán, sőt rühellem, ha szabad ilyet mondani.”
„A kérdés az, hogy a következő tíz évben mi legyen. Így kell-e a magyar futballt szervezni, szövetségi rendszerben, vagy úgy, hogy a legtöbb nyugati országban csinálják. Különböző mintázatok léteznek, ahol a kluboknak több önállóságot adva van egy liga, aki a saját bajnokságot tulajdonolja, a pénzügyileg kezeli. Senki nem akarja megsérteni Csányi Sándort, ezért nem hozza elő ezt a kérdést. Én se akarom őt megsérteni, de szerintem nem fogjuk tudni elkerülni azt a higgadt, nyugodt, baráti, családias beszélgetést a magyar futball világában, hogy a következő tíz-tizenöt évben mi a jó futball irányítási struktúra. A Fradi és az MLSZ közötti vita első pillantásra inkább személyeskedőnek néz ki, de valójában mögötte ez a nagyon komoly sportvezetői szervezési kérdés húzódik meg.”
