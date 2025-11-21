Ft
11. 21.
péntek
A miniszterelnök még soha nem tapasztalt ilyet; Bognár Györgyről olyat állítanak, ami nem igaz

A miniszterelnök még soha nem tapasztalt ilyet; Bognár Györgyről olyat állítanak, ami nem igaz

2025. november 21. 08:07

Hogyan tovább? Petrovics-Mérei Andrea, Orbán Viktor, Bognár György és Hajdú B. István beszélgetett a magyar foci helyzetéről. Ezek voltak a legfontosabb témák.

2025. november 21. 08:07
null

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök este Orbán Viktor miniszterelnök és Bognár György, a magyar bajnokságot vezető Paks vezetőedzője mellett Hajdú B. István sportkommentátor volt a Gurulj be lassítva is! című műsor vendége az M4 Sporton. A majdnem 100 perc alatt alaposan kivesézték a magyar labdarúgás helyzetet – a sportcsatorna csokorba szedte a beszélgetés legfontosabbnak gondolt részeit.

A magyar foci helyzete volt a téma (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)
A magyar foci helyzete volt a téma / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a magyar–ír világbajnoki selejtező drámájáról:

„Ott volt a stadionban, én még ilyet nem tapasztaltam soha. Sok mindent láttam már, sok szomorú pillanatot is láttam, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion egy pillanat alatt, és a mennyből lezuhanjon, mint egy temetésen a föld alá, ilyet még nem láttam. És nyugodtan tekinthetjük ezt egy olyan eseménynek, amely annyira megrázott mindenkit, hogy a legdrámaibb kérdésben tudják csak megfogalmazni azt, amit gondolnak. Hát ezért írtam ki azt, hogy van-e élet a halál után. És szerintem a fél ország is meghalt.”

Bognár György szerint rossz felfogásban játszottunk.

„Nem a 96. perccel volt a gond, hanem magával a mérkőzéssel. Amikor a stúdióban azt mondtátok, hogy kézben tartottuk, mi irányítottuk a játékot, az nem igaz. Az írek visszaálltak a saját térfelükre harminc méterre, és nagyon jól tudták, hogy az utolsó tíz-tizenöt percben bármi az eredmény, be fogják ívelgetni a labdákat. Ők fölvállalták ezt az utolsó negyedórát. Igen, a harmadik lőtt gól döntötte volna el ezt a továbbjutást, de mi ezt nem provokáltuk. Mi passzívan játszottunk, a félpályán passzolgattunk három-négy perceket is. Nem azért, mert olyan labdabiztosak voltunk, és irányítottuk a játékot, mert az írek hagyták. Nekünk provokálni kellett volna, kezdeményezni kellett volna a harmadik gólt belőni. Akkor nem véletlen van három lehetőségünk, hanem van hat, és gólunk is van. Tehát mi rossz felfogásban játszottunk.”

A Paks vezetőedzője szerint Marco Rossi szövetségi kapitányt meg kellene tartani.

„Én szerintem nem kellene ezt a csapatot szétzavarni, és a Marco Rossit meg kellene tartani. Szerintem a Marco Rossi jó szakember, jól integrálódott a magyar futballba ebben a közegben, jól érzi magát, elfogadottsága van, én hagynám őt dolgozni nyugodtan tovább. Egy picit ő szakmailag átalakítja a csapatot, amire szükség van, de én nem követelném se a fejét, és azt gondolom, hogy föl tud építeni már az Eb-re egy olyan csapatot, ami eredményes lehet.”

Orbán Viktor szerint az a legjobb, ha a magyar válogatottnak magyar edzője van.

„A szövetségi kapitány ügyében nekem van egy régivágású véleményem, a legjobb az a magyar edző, ha van. És ha nincs, és hoztunk külföldit, és az bevált, akkor örüljünk, hogy találtunk egy jó külföldit, de azt kell mondanom, én nem látom, most kalapot cserélek, tehát fölteszem a szurkolói kalapomat, én nem látom, leszámítva Bognár Györgyöt, aki itt ül mellettem, hogy egyébként óriási sikereket felvonultató magyar trénerek dörömbölnének az ajtón.”

„Ha külföldről jön edző, annak kulturálisan passzolnia kell hozzánk. Tehát egy dolog, hogy a futballpályán van valamilyen teljesítmény, ahogy a mester mondja, szórakoztató vagy sem, de a másik, hogy ebben a futballközegben, ami nagyon sajátos magyar futballközeg, ebben otthonára talál-e? Megvan-e a helye? Mi is elfogadjuk-e őt, ő is jól érzi magát a bőrében, vagy inkább kimarad belőle, elszigetelődik, és így tovább. És a Fradi edzői, akik idejöttek külföldi edzők, többségében inkább nem vettek részt a magyar futballtársadalom életében, hanem egy kicsit kívül maradtak rajta. Biztos ennek is megvolt az oka, de egyikőjük sem volt olyan, akit a nemzet szövetségi kapitányaként, a magyar világba beilleszkedő emberként örömmel fogadnánk el. Azt mondják, hogy de jó, szeretjük. Rossival mégiscsak ez a helyzet, nem?”

A miniszterelnök reméli, az akadémiai rendszerre már nem sokáig lesz szükség.

„Az én reményem az, hogy erre az akadémiai rendszerre tíz év múlva már nem lesz szükség, visszatérhetünk abba az állapotba, amiben felnőttünk: lesz egy klubnak utánpótlásrendszere, tulajdonosa, pénze, deklaráltan az utánpótlásra is, és akkor nem kell ebben az államnak szerepet vállalnia.”

Bognár György így látja az akadémiák helyzetét:

„Nagyon kevés a képzett, posztra képzett játékos, ami kijön, pedig az akadémiának az lenne a lényege, hogy a grundot pótolja, ugyanis nincs grund. Önképzés volt, grundról jöttek az emberek, már egy bizonyos csibészséget, rafináltságot hoztak magukkal. Heti három-négyszer másfél órában nem lehet megtanulni futballozni senkinek. Az akadémiáknak arra kellene törekedni, hogy egyénileg képezzék a képzettebb játékosaink legyenek.”

A 64 éves szakember úgy gondolja, nem lenne jó szövetségi kapitánynak.

„Nem vagyok alkalmas szövetségi kapitánynak. Szakmailag igen, sőt nekem kiváló feladat lenne, hogy összerakjak egy csapatot, de emberileg nem vagyok alkalmas. Én nem akarok megfelelni mindenkinek, nem tudnám tolerálni ezt a vereséget és győzelmet is meg kell magyarázni-. Nagyon hamar összevesznék mindenkivel, szerintem ez nem lenne jó – senkinek.”

Orbán Viktor a vb-ről:

„A futball alapvetően önbecsülési kérdés. Mi is vagyunk valakik, és az nem lehet, hogy nekünk, akik kétszer játszottunk vb-döntőt, van aranylabdásunk, Puskásunk, ne magyarázza senki, hogy mi a futball! Csak ahhoz, hogy ezt az önbecsülést tartani tudjuk, néha le kell őket győzni és ki kell jutni a világbajnokságra, mert különben üres duma marad az egész.”

Téma volt a magyar válogatott esetében a keret mélysége is. Hajdú B. István szerint, ha egy Schäfer András lejön, már őt sem biztos, hogy tudjuk azonos szinten pótolni. Erre a felvetésre Bognár így reagált:

„Mindig lehet mindenkit pótolni. Amikor a Szalai még játszott, és Rossi elsírta magát a tévében, hogy »Mi lesz most a Szalai sérült, kell egy center«. És én azt mertem nálatok mondani a tévében, hogy ott van Gyirmóton egy Varga Barnabás nevű játékos, az jobb, mint a Szalai, és mindenki kiröhögött. Ma meg Varga Barnabás a legjobb, leggólerősebb játékosunk. És ő megvolt már öt-hat évvel ezelőtt is.”

Orbán Viktor és az MLSZ

„Mindenki az MLSZ-t szokta megidézni a szurkolói rigmusokban, ami nekem kényelmesebb, de az az igazság, hogy az ötmagyaros szabály mögött az akadémiai szabályozás megváltozása áll. Az MLSZ a következő évtől akarta bevezetni ezt, az akadémiai rendszerben van olyan döntés, hogy azok a klubok, amelyek akadémiákat működtetnek, az államtól kapnak erre forrást, és nem képesek legalább öt magyar játékost a pályán tartani, azok menjenek innen, ne legyenek részei az akadémiai rendszernek. Ez nem az MLSZ szabálya. Igazából ezért mondom, hogy nem teljesen fair, hogy őket gyalázzák ezért, miközben egyébként ez inkább a mi fertályunknál keresendő probléma. De ezt én vállalom, mert ha akadémiákat működtetünk, ráadásul úgy, hogy a klubok nem tudják a sajátjukat működtetni, mert nincs rá pénzük, akkor szerintem lehetnek olyan elvárásaink a sportállamtitkárság részéről, hogyha van akadémiád, játszass legalább öt magyart! A fiatal szabályt viszont nem szeretem egyáltalán, sőt rühellem, ha szabad ilyet mondani.”

Orbán a jövőről

„A kérdés az, hogy a következő tíz évben mi legyen. Így kell-e a magyar futballt szervezni, szövetségi rendszerben, vagy úgy, hogy a legtöbb nyugati országban csinálják. Különböző mintázatok léteznek, ahol a kluboknak több önállóságot adva van egy liga, aki a saját bajnokságot tulajdonolja, a pénzügyileg kezeli. Senki nem akarja megsérteni Csányi Sándort, ezért nem hozza elő ezt a kérdést. Én se akarom őt megsérteni, de szerintem nem fogjuk tudni elkerülni azt a higgadt, nyugodt, baráti, családias beszélgetést a magyar futball világában, hogy a következő tíz-tizenöt évben mi a jó futball irányítási struktúra. A Fradi és az MLSZ közötti vita első pillantásra inkább személyeskedőnek néz ki, de valójában mögötte ez a nagyon komoly sportvezetői szervezési kérdés húzódik meg.”

A Kubatov-Bognár konfliktus

  • Hajdú B. István: „[…] A Kubatov-Bognár csörtére utalok. Ez jó? Nem kellene valakinek rendezni, aki mindkét emberrel jó viszonyban van? Csak felvetem.
  • Bognár György: Nem én kezdtem ezt a vitát, Kubatov úr teljesen indokolatlanul belegabalyodott egy olyan magyarázkodásba, amiből nem tudott kikeveredni, és aztán morális problémát csinált belőle. Nyilván megvédem magam, ahogy tudom, de ez a téma engem nem érdekel, nem foglalkozom vele.
  • Orbán Viktor: Lehet erről véleményem? Nem akarom én ezt megoldani, ahogy a Csányi-Kubatov csörtéket sem. Nem felülről kell kikényszeríteni ezeket, nyugvópontra jutni csak a felek tudnak. De valójában nem olyan nagy baj ez! […] A futball szenvedély, mi viszont szerintem egy kicsit, sőt nagyon jólneveltek vagyunk. Belefér ez! Hát ez nem a jólnevelt úri gyerekek zsúrfiús összejövetele délutánonként, ez egy népi játék, indulat és szenvedély van, nem baj, ha valaki valakivel összeakaszkodik, keresem is minden héten.
  • Bognár György: Az a baj, hogy ebből az emberek azt hiszik, hogy én gyűlölöm a Ferencvárost, de ez nem így van. Amikor a Ferencváros nemzetközi meccset játszik, ugyanúgy szurkolok neki, mintha a magyar válogatottnak szurkolnék. […] Tisztelem ezt a klubot!
  • Orbán Viktor: Szkander nélkül nem megy, kötözködés, szenvedély nélkül nem megy. A futballt sterilizálni akarók megölik a játékot.”

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Kerezs
2025. november 21. 11:30
Lehet a miniszterelnöknek véleménye a labdarúgásról. A jó szándékot is elismerem. Még eredmények is vannak. Segítheti is azt (nagyon helyesen). De azt mondani, hogy a magyar klubok tőkeszegények és nincs pénzük up.nevelésre,(4-6 száz millió Ft/év) és ezért az akadémiai rendszer (amit ő nem szeret) a sportállamtitkársághoz tartozik és kéne még nekik pénz az kissé kérdőjeles Koszovó, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Horvátország eredményeinek ismeretében. El kéne fogadni, hogy -tekintve, hogy az infrastruktúra már megvan- most már piaci, teljesítmény alapon, alulról építkezve kell a profi labdarúgásnak üzemelni Magyarországon. Az iskolai, tömegsport és amatőr rendszer az egész más tészta.
Majdmegmondom
2025. november 21. 10:56
Ez a magyar vállogatott magyar edzővel felhívás egy keringőre? Elküldené azt a Rossit, aki az utóbbi 50 év legjobb teljesítményét hozta ki a vállogatottból? Lecserélné Bognárra, aki a Pakssal minden nemzetközi kupában már az elején felemelt kézzel lépett pályára és azonnal kiesett??? Jobban kéne tisztelni Rossi mester munkáját és az ilyen pillanatembereket meg el kéne tüntetni a fociból. Bognárnak semmilyen nemzetközi eredménye nincs! Könnyű jó pénzből az élen állni Magyarországon egy 12 csapatos bajnokságban.
chief Bromden
2025. november 21. 09:25
Ok, legyen "elit" liga, állami támogatás nélkül. Nix TAO, nix ugri-bugri. Tartsák el őket a szurkolóik. :)
[email protected]
2025. november 21. 08:39
"....gyozoporgorugasa"! HÁÁT A KISFA...OM NEM KÉNE???
