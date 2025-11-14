Miközben november 12-én a Mandiner újabb telt házas eseményt tudhatott maga mögött – a Mandiner Klubest vendége ezúttal Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a Várkert Bazárban –, addig ugyanezen az estén a HVG Címlapsztori elnevezésű rendezvényére egyértelműen kevesebben látogattak el. Pedig az Eötvös10 Művelődési Házban négy szerző próbálta megfejteni a politikai színpad főszereplőinek – Orbán Viktornak és Magyar Péternek – a titkát. Először Kövesdi Veronika médiakutatóval és Metz Rudolf vezetéskutató, politikatudós közgazdásszal beszélgettek a Magyar Péter-jelenségről, a messiásvárásról és a hősmítoszról. Ketten jegyzik A Magyar Péter-jelenség – Egy politikai felemelkedés anatómiája című könyvet, amely a kortárs magyar politika társadalomlélektani dinamikáit hivatott elméletileg vizsgálni. Később Kende Péter ügyvéd és közíró, korábbi oknyomozó újságíró beszélgetett Stefano Bottoni történésszel. Ők Orbán Viktorról cseréltek eszmét – és ezúttal is láthatóan élvezték a kisebb rivaldafényt.

Magyar politika: úgy kitettek magukért a Tisza-szimpatizánsok a HVG színpadán, hogy még Magyar Péter is libabőrös lett

A fizetős rendezvény első része érthető módon inkább tudományos keretek között zajlott, bár a HVG munkatársainak kérdésfelvetései és témaválasztása is az ellenzéki légkört erősítették. Kitettek magukért.

Tiszás adatszivárgás után is működik a törzsi reflex: ezért nem hibáztatják a pártvezért

„Rontja-e Magyar Péter és követői kapcsolatát az adatszivárgás?” – hangzott el a kérdés, mire Metz Rudolf azonnal leszögezte: Magyar Péterre nem kell haragudniuk híveinek, mert „nagyon hamar rárepült” az ügyre a kormányközeli média, és ezzel segített a Tisza Pártnak keretezni a botrányt, vagyis megfogalmazni, kinek állhatott érdekében „ellopni” a szimpatizánsok adatait. A tiszások kiálltak mellette, nem hibáztatták a brüsszeli pártvezért.