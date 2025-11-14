Úgy kitettek magukért a Tisza-szimpatizánsok a HVG színpadán, hogy még Magyar Péter is libabőrös lett

Oroszországból megérkezett a válasz Orbán Viktor kritikájára – nem fogták vissza magukat
Az Európai Bizottságot is emlegették.
Kende Péter tiszás vallomása, Stefano Bottoni őszinte vallomása: a „parádés” tűzijáték ezúttal a végére maradt a HVG Címlapestjén. Izzott a levegő, miután ismét terítékre került a magyar politika.
Miközben november 12-én a Mandiner újabb telt házas eseményt tudhatott maga mögött – a Mandiner Klubest vendége ezúttal Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a Várkert Bazárban –, addig ugyanezen az estén a HVG Címlapsztori elnevezésű rendezvényére egyértelműen kevesebben látogattak el. Pedig az Eötvös10 Művelődési Házban négy szerző próbálta megfejteni a politikai színpad főszereplőinek – Orbán Viktornak és Magyar Péternek – a titkát. Először Kövesdi Veronika médiakutatóval és Metz Rudolf vezetéskutató, politikatudós közgazdásszal beszélgettek a Magyar Péter-jelenségről, a messiásvárásról és a hősmítoszról. Ketten jegyzik A Magyar Péter-jelenség – Egy politikai felemelkedés anatómiája című könyvet, amely a kortárs magyar politika társadalomlélektani dinamikáit hivatott elméletileg vizsgálni. Később Kende Péter ügyvéd és közíró, korábbi oknyomozó újságíró beszélgetett Stefano Bottoni történésszel. Ők Orbán Viktorról cseréltek eszmét – és ezúttal is láthatóan élvezték a kisebb rivaldafényt.
A fizetős rendezvény első része érthető módon inkább tudományos keretek között zajlott, bár a HVG munkatársainak kérdésfelvetései és témaválasztása is az ellenzéki légkört erősítették. Kitettek magukért.
„Rontja-e Magyar Péter és követői kapcsolatát az adatszivárgás?” – hangzott el a kérdés, mire Metz Rudolf azonnal leszögezte: Magyar Péterre nem kell haragudniuk híveinek, mert „nagyon hamar rárepült” az ügyre a kormányközeli média, és ezzel segített a Tisza Pártnak keretezni a botrányt, vagyis megfogalmazni, kinek állhatott érdekében „ellopni” a szimpatizánsok adatait. A tiszások kiálltak mellette, nem hibáztatták a brüsszeli pártvezért.
„A tettes megtalálása, kijelölése mindig jobban mobilizálja a tömeget, mintha olyan felelősöket kellene megnevezni, akiket személyesen is meg lehetne jelölni, perszonalizálni” – tette hozzá Kövesdi Veronika, megjegyezve, hogy az adatszivárgás mindenképpen problémaforrás. Ha valaki rábízza másra az adatait, bizalmat szavaz – ez a bizalom pedig most sérülhetett is.
Tíz percnél jártunk, de továbbra sem változott a beszélgetés akusztikája, hiszen a kérdezők szinte kizárólag arra vártak választ, mitől olyan hihetetlenül lendületes, „karizmatikus” politikus Magyar Péter. Szó esett például a magyar politikai hagyományokról, az erős kezű vezetők – mint Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Tisza Kálmán, Horthy Miklós, Kádár János vagy éppen Orbán Viktor – központi szerepéről. Metz megjegyezte: ez társadalmi elvárás is, nem csupán magyar sajátosság.
A politikatudós arról is beszélt, hogy a Tisza-hívők leginkább érzelmileg kötődnek a liberális tömörülés vezetőjéhez,
mivel Magyar Péter karizmájához hozzátartozik a „személyes önfeláldozás”, a „vízióalkotás”, a „különleges képességek felismerése”, valamint a „szabályok alárendelése a célok érdekében” – vagyis a választók képzeletében egy „rendbontó, de építkező politikus” képe rajzolódik ki.
Arra a kérdésre, van-e hasonlóság a Tisza Párt vezetője és a miniszterelnök karizmája között, Metz úgy válaszolt: alapvetően más életszakaszban látjuk őket. Talán így lehetne érzékeltetni: „Orbán Viktor karizmája olyan, mint a NER – jól be van drótozva; míg Magyar Péter olyan, mint a wifi – néha gyenge a jel, de mindenki rá akar csatlakozni.” A szakértő szerint Magyar esetében érezhető az érzelmi töltés, a hevület – amely korábban a Fidesz vezetőjénél is megvolt –, ám Orbán esetében már egy társadalmilag rögzült, intézményesült képről beszélhetünk, amely hideggé vált. A róla alkotott képet immár a követői konstruálják, miszerint a magyar miniszterelnök államférfi, történelmi figura.
„Mindkettejük esetében szó lehet hősmítoszról: saját közösségi vágyak kivetülését láthatjuk a vezető képében. »Orbán Viktor a viszontagságok ellenére folyamatosan győzedelmeskedő hős és szabadságharcos«; míg Magyar Péter »az igazság bajnoka, az igazság harcosa«” – jegyezte meg Kövesdi.
Legalább harminc percet kellett várni az első kritikusabb újságírói kérdésre – ekkor végre terítékre kerültek a brüsszeli pártvezetőhöz és környezetéhez köthető botlások is: Magyar diszkóbotránya, bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádjai, Ruszin-Szendi Romulusz fényűző életmódja és fegyverviselése, valamint Tarr Zoltán félreérthetetlen kijelentései.
Ekkor merült fel az úgynevezett „teflonhatás”: miként tud a Tisza-vezér ellenállni a „karizmáját és személyiségét romboló támadásoknak”. Ezek nemhogy nem ártottak neki, inkább erősítették a karakterét – hangzott el a HVG-s megjegyzés.
Metz Rudolf kifejtette: a teflonhatás több pszichológiai mechanizmuson alapul. Az emberek azért nézik el vezetőik normasértéseit, mert erős bennük a csoportidentitás. Egy közösségen belül az lesz a vezető – a legjobb közülük –, akit olyan személynek ismernek meg, aki teljes mértékben megtestesíti a csoport értékeit. Ha ezt a személyt támadás éri, a közösség megvédi. Ugyanakkor, ha a támadás nem a vezetőt, hanem valamelyik vezetőtársát éri, az nagyobb csapást jelenthet a csoport számára.
A kutatók ezzel magyarázták a Ruszin-Szendi- és Tarr-botrány hatásait, valamint a Tisza Párt megtorpanását.
Mennyire rögzült Orbán Viktor helyzete, képes lesz-e fordítani a kormánypártok első embere a jövő évi országgyűlési választásokon? – itt már Kende Péternek tették fel a kérdést, aki A Viktor című, erősen torz képet nyújtó kötetével is hírnevet szerzett magának évekkel ezelőtt, és minden bizonnyal ugyanez a célja új könyvével, Az Orbánnal is.
Két idézet –
– amelyekből ideje korán kiviláglik, hogy a HVG Címlapsztori rendezvényének második része egyértelműen szintet lépett.
„Én a legnagyobb lelki nyugalommal összekeverem a vágyaimat a realitásokkal, és azt mondom, nem látom reálisnak, hogy innen fordítani lehet, ahol most Orbán tart – kezdte az ügyvéd. – Szerintem a Rónai Egon-féle interjú rendkívül sok tekintetben árulkodó volt. Fogalma sincs, merre kellene mennie most. Összevissza kapkod, és nem találja az utat. Én abban reménykedem – és ezt reálisnak is érzem –, hogy nincs már út.”
„Ne felejtsük el, hogy ez egy alkotmányos rendszer. És ne felejtsük el, hogy itt nem Grósz Károly ül a bársonyszékben. Tehát ez nem az ’88 végi MSZMP. És ne felejtsük el, hogy Trump és Putyin nem Bush és Gorbacsov, mint ’89-ben – folytatta a történész, történelmi párhuzamot emlegetve. – Az összes előfeltétel sokkal kedvezőtlenebb. Ebből a szempontból teljesen mindegy, mire képes Orbán: ő ennek a rendszernek a teljhatalmú vezetője.”
Csakhogy Stefano Bottoni itt még nem állt meg. Véleménye szerint, ha manapság valóban fair lenne a helyzet Magyarországon, a kormányfő semmire sem lenne képes. „Totál bukás. Tizennyolc százalék” – jegyezte meg. De nem ez a helyzet.
A történész szerint sokkal inkább az a kérdés, mit fog tenni Orbán annak érdekében, hogy ne bukjon el, és ne kérjenek tőle számon semmit.
Kende Péter nem értett egyet azzal, hogy a jelenlegi miniszterelnök egy esetleges vereség után ne adná át a stafétát a győztesnek: nem lesz közjogi rendszerátalakítás, választási csalás, de forradalom sem.
„El fogja játszani ugyanazt a hisztit, mint 2002-ben. Ismét el fog hangzani néhány szörnyen undorító kijelentés, mint például »a haza nem lehet ellenzékben«, ami szerintem mindmáig bűneinek netovábbja – szövegben legalábbis, cselekedetben nem. És át fogja adni a hatalmat. Remekül fog élni Hatvanpusztán, minden másnap a Kajmán-szigetekre fog utazni – annak ellenére, hogy bele fog dögleni, mert csillapíthatatlan hatalomvágya van” – emelte a tétet az ügyvéd.
Nem sokkal később azonban már figyelmeztette a HVG közönségét: négy év elteltével vidáman visszatérhet Orbán.
„Nem ismerem olyan mélységben a Magyar Péter-jelenséget, mint az előttem felszólalók, de az eddigiek alapján van bennem egy nagyon nagy aggodalom. Lehetséges forgatókönyv, hogy a következő választáson Orbán úgy tér vissza, mint a huzat. Nagy esélye van
– noha természetesen borzasztóan drukkolok a Tisza Párt sikeréért –,
hogy szörnyű dolgok történhetnek. A gazdaság romokban áll, az eladósodottság óriási, és még hosszan lehetne sorolni. Négy év nagyon kevés idő a reformok megvalósítására” – jutott el a tetőpontig Kende Péter.
Érdemben végül Stefano Bottoni vallomása következett arról, hol és mikor fordult el végleg Orbán Viktortól. Az év 2002 volt, amikor a polgári erők vereséget szenvedtek az MSZP és az SZDSZ koalíciójától. A történész értelmezése szerint ekkor vált egyértelművé: „Kádár népe győzött, a polgári Magyarország víziója megbukott.”
Véleménye alapján ezt a Fidesz vezetője is felismerte, és az ebből következő átalakulás eredménye a jelenlegi politikai gondolkodása.
Képek forrása: Nagy Gábor / Mandiner