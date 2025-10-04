Ft
Zalaegerszeg Nyíregyháza NB I

Tahó módon szambáztak a brazilok a magyar tábor előtt – az öltözőben is balhéztak az eset miatt (VIDEÓ)

2025. október 04. 17:43

Hiába vezetett a Zalaegerszeg a brazil Daniel Lima góljával Nyíregyházán, a ZTE sima, 3–1-es vereséget szenvedett, és az utolsó helyre csúszott a tabellán. Ez történt a Nyíregyháza–Zalaegerszegen.

2025. október 04. 17:43
null

A Nyíregyháza több helyzetet is kidolgozott a Zalaegerszeg ellen hazai pályán az első félidőben az NB I 9. fordulójában, Daniel Lima góljával mégis a vendégek szerezték meg a vezetést a 36. percben. Ezután a brazil két honfitársaival ünnepelt nem túl sportszerűen: a hazai keménymag előtt jártak szambatáncot. Nem mindennapi jelenetek zajlottak a Nyíregyháza–Zalaegerszegen.

Nyíregyháza–Zalaegerszeg
Nyíregyháza–Zalaegerszeg: a végén már a Szpari játékosai ünnepeltek. Fotó: Nyíregyháza Spartacus

Az M4sport.hu beszámolója szerint elképzelhető, hogy a műsor a kamerájuknak szólt, és nem vették észre mögötte a szurkolókat – bár ez azért nehezen elképzelhető, nem csoda, hogy Szendrei Norbert csapatkapitány azonnal bocsánatot kért az eset után.

Nem segített, a szurkolók fütyültek, a Szpari védője, Sztefanosz Evangelou pedig a gólszerzőt kérte számon – végül mindkét játékos sárga lapot kapott. A görög labdarúgó a szünetben a zalaegerszegi öltözőbe is megpróbált bejutni, hogy számon kérje a brazil kollégákat.

Nyíregyháza–Zalaegerszeg: az nevet igazán...

Nem sikerült neki, helyette a sors büntetett: a második félidőben Katona Bálint egyenlített, Benczenleitner Barna vezetést szerzett, majd Kovács Milán is betalált – így a Nyíregyháza hátrányból fordítva nyert 3–1-re, és mivel a Kazincbarcika ugyanezzel az eredmény legyőzte péntek este az MTK-t, a ZTE visszacsúszott a tabellán a tökutolsó helyre.

NB I, 9. forduló
Nyíregyháza Spartacus–Zalaegerszegi TE 3–1 (0–1)
Gól: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (85.), ill. Lima (36.)

Nyitókép: M4 Sport képernyőfotó

