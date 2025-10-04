Tahó módon szambáztak a brazilok a magyar tábor előtt – az öltözőben is balhéztak az eset miatt (VIDEÓ)

A Nyíregyháza több helyzetet is kidolgozott a Zalaegerszeg ellen hazai pályán az első félidőben az NB I 9. fordulójában, Daniel Lima góljával mégis a vendégek szerezték meg a vezetést a 36. percben. Ezután a brazil két honfitársaival ünnepelt nem túl sportszerűen: a hazai keménymag előtt jártak szambatáncot. Nem mindennapi jelenetek zajlottak a Nyíregyháza–Zalaegerszegen.

Nyíregyháza–Zalaegerszeg: a végén már a Szpari játékosai ünnepeltek. Fotó: Nyíregyháza Spartacus

Az M4sport.hu beszámolója szerint elképzelhető, hogy a műsor a kamerájuknak szólt, és nem vették észre mögötte a szurkolókat – bár ez azért nehezen elképzelhető, nem csoda, hogy Szendrei Norbert csapatkapitány azonnal bocsánatot kért az eset után.