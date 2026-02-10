Ft
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar kormány Barack Obama Soros György

Visszatért Magyarország esküdt ellensége: ezúttal Obamán keresztül buktatná meg a magyar kormányt

2026. február 10. 11:06

Ahogy közelednek a választások, valahogy mindig előkerül...

2026. február 10. 11:06
null

Mike Benz, az előző Trump-adminisztráció tisztviselője és konzervatív véleményvezér X-en adott hangot nemtetszésének azt illetően, hogy Soros György megint a vagyonával akarja megdönteni – többek között – a magyar kormányt.

Wao. Ez aztán a jótékonyság. Hét millió dollárt adományozott [Soros György] Barack Obamának, hogy az alapítványán keresztül megbuktathassa a stabil kormányokat Lengyelországban és Magyarországon, és ezzel profitot termeljen a Microsoft vállalati adományozói számára”

– írta Benz.

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

 

Szamóca bácsi
•••
2026. február 10. 12:20 Szerkesztve
„megbuktathassa a stabil kormányokat Lengyelországban és Magyarországon, és ezzel profitot termeljen a Microsoft vállalati adományozói számára” 1. nem értem. én úgy tudtam, hogy Tusk haveri kutya 2. mi a lófasz köze van ennez a M$ profitjához? talán a jelenlegi magyar kormány lenne annyira tökös, hogy pl. a közigazgatási rendszerből biztonsági, az iskolákból pedig pedagógiai okokra hivatkozva kitakarítja ennek a fostalicska cégnek az összetákolt kémszoftvereit? → ¡BOJKOTT B+!
Reszelő Aladár
2026. február 10. 12:10
Ha mindenki a zsebedvan van a kiadási oldalon, akkor senki sem fogja firtatni a bevételi oldalt.
londonbaby
2026. február 10. 11:26
retkes nigger inkább gyakorolja az...igen gazdám-at !!! Gyapotföldek meg roskadoznak ez a nigger meg itt ugat.. rohadt balos korcs
angie1
2026. február 10. 11:19
Nem mintha eddig minden választáson nem ezt tette volna! Nincs semmi új a nap alatt! Konkrétan a világ korcsai ellenünk vannak, de ez meg sem kottyan már egy jóérzésű magyarnak! Ezek már lepattannak rólunk! Amúgy, amit a vén szaros küldözget pénzt, az mind az emberek pénze, amit összelopkodott szemétkedéssel!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!