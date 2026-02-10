Visszatért Magyarország esküdt ellensége: ezúttal Obamán keresztül buktatná meg a magyar kormányt

Hiába pózol Magyar Péter, elárulták magukat: padlógázzal gyorsítaná a Mercosur-paktumot a Tisza pártcsaládja

Csúnya lebukás: brüsszeli anyapártja teljes gőzzel hajtaná bele az EU-t és a magyarokat a paktumba, és a Tisza agrártanácsadója is jelezte, szerinte jó a paktum, a kritikák pedig csak „sirámok”.