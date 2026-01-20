Botrány az EU-ban: Tusk szövetségese bosszút követel, és az Európai Bíróság elé rángatná hazánkat

Ziobro ügye az egykori helyettesének, Marcin Romanowskinek az ügyét követi, akinek 2024-ben menedékjogot biztosított Magyarország, és aki érvényes elfogatóparancs ellenére is ott marad. Az uniós intézmények eddig nem tettek semmilyen lépést, hogy Budapestet rákényszerítsék a kiadatására.

December végén Budapest törvénybe iktatta, hogy megtiltja a bíróságoknak az európai elfogatóparancsok alkalmazását, ha menedékjogot adott az állam. A magyar tisztviselők azzal védekeztek, hogy a döntés szükséges volt a lengyel politikusok védelméhez, akiket szerintük politikai üldözés fenyeget. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Magyarország azért adott menedéket lengyel állampolgároknak, mert Lengyelországban „a demokrácia és a jogállamiság válságban van”.

Żurek szerint az Európai Bizottságnak Magyarországot az EU legfelsőbb bírósága, az Európai Bíróság elé kellene állítania.

A Bizottság még nem tett lépéseket. Markus Lammert szóvivő a múlt héten kijelentette, hogy az uniós jog feltételezi, hogy minden tagállam biztonságos a politikai üldözés szempontjából, vagyis az uniós polgároknak nem kellene menedékjogot kérniük máshol az unióban.

Żurek szerint nem szabad várni a magyarországi választásig és abban bízni, hogy megbukik a Fidesz, hanem fel kell lépni Magyarország ellen.