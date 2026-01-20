Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország jog és igazságosság brüsszel

Botrány az EU-ban: Tusk szövetségese bosszút követel, és az Európai Bíróság elé rángatná hazánkat

2026. január 20. 08:13

A lengyel igazságügyi miniszter a Politicónak panaszkodott arról, hogy Magyarország menedékjogot adott Zbigniew Ziobrónak.

2026. január 20. 08:13
null

Ahogy arról a Mandiner is többször beszámolt a liberális lengyel kormány jogi háborút indított a Jog és Igazságosság konzervatív lengyel párt korábbi miniszterei és vezető politikusai ellen. Nemrég Waldemar Żurek lengyel főügyész vádat emelt Mateusz Morawiecki, az európai konzervatívok egyik vezető alakja, Jan Krzysztof Ardanowski volt mezőgazdasági miniszter és Mariusz Błaszczak PiS-pártvezető ellen is. Błaszczak az oldalán a következőt reagálta: 

„Törvénytelenséggel van dolgunk. Soha nem látott helyzet állt elő, visszatért a kommunizmus”. 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Zbigniew Ziobro korábbi igazságügyi miniszter tavaly év végén éppen Magyarországon tartózkodott, mikor vádat emeltek ellene, és a kormány menedékjogot adott neki. 

A magyar külügyminisztérium azzal érvelt, hogy a Ziobro ellen Lengyelországban folyó büntetőeljárások politikai üldözésnek minősülnek. 

Az ügy kapcsán interjút adott Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter a Politicónak, amelyben úgy állította be, mintha teljesen politika-mentes lenne a Lengyelországban zajló leszámolási hadjárat, és amelyben felvetette, hogy Brüsszelnek kellene beavatkoznia. 

A miniszter azt állította, hogy az eset „feltárja az uniós jog egy veszélyes gyenge pontját, amely lehetővé teszi a populista kormányok számára, hogy szövetségeseiket megvédjék a börtöntől”.

A liberális politikus szerint Brüsszel nem hagyhatja válasz nélkül a lépést.

Ziobro ügye az egykori helyettesének, Marcin Romanowskinek az ügyét követi, akinek 2024-ben menedékjogot biztosított Magyarország, és aki érvényes elfogatóparancs ellenére is ott marad. Az uniós intézmények eddig nem tettek semmilyen lépést, hogy Budapestet rákényszerítsék a kiadatására.

December végén Budapest törvénybe iktatta, hogy megtiltja a bíróságoknak az európai elfogatóparancsok alkalmazását, ha menedékjogot adott az állam. A magyar tisztviselők azzal védekeztek, hogy a döntés szükséges volt a lengyel politikusok védelméhez, akiket szerintük politikai üldözés fenyeget. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Magyarország azért adott menedéket lengyel állampolgároknak, mert Lengyelországban „a demokrácia és a jogállamiság válságban van”.

Żurek szerint az Európai Bizottságnak Magyarországot az EU legfelsőbb bírósága, az Európai Bíróság elé kellene állítania. 

A Bizottság még nem tett lépéseket. Markus Lammert szóvivő a múlt héten kijelentette, hogy az uniós jog feltételezi, hogy minden tagállam biztonságos a politikai üldözés szempontjából, vagyis az uniós polgároknak nem kellene menedékjogot kérniük máshol az unióban. 

Żurek szerint nem szabad várni a magyarországi választásig és abban bízni, hogy megbukik a Fidesz, hanem fel kell lépni Magyarország ellen.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bogdán
2026. január 20. 22:52
SZÖRNYŰ! most ez az aljas Tusk próbálkozik Magyarországgal. Gondolom Ursi most boldog, hogy nekünk gond legyen!
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2026. január 20. 18:22
Addig nem lesz náluk "pihi", amíg a lengyelek újra "fegyvert" nem fognak. „feltárja az uniós jog egy veszélyes gyenge pontját, amely lehetővé teszi a populista kormányok számára, hogy szövetségeseiket megvédjék a börtöntől” Ezek elfelejtették, hogy volt hasonló helyzet a spanyoloknál is? Évekig bujdokolt Carles Puigdemont - na és hol? Hát az EU-ban, ha jól emlékszem, talán Brüsszelben? Sz ... rháziak ....
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 20. 10:50
a Tuskok
Válasz erre
0
0
Bicsike
2026. január 20. 09:56
“ A LIBERÁLIS POLITIKUS SZERINT BRÜSSZEL NEM HAGYHATJA VÁLASZ NÉLKÜL A LÉPÉST.” Pedig kénytelen lesz mucus, ha nem akarja a saját jogtiprásait is bírálni. Olyan kussban lesznek mint a nyúl a bokor alatt.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!