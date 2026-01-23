Gróf Dávid a Mandinernek: Fogalmam sincs, hogyan ment be a Panathinaikosz gólja

„Újra meg kell néznem, az biztos” – válaszolta Gróf a kérésünkre. –

Azt tudom, hogy egy az egy elleni szituáció volt, aztán jól elrúgta a srác, de tényleg meg kell néznem, mert fogalmam sincs, hogyan ment be. Annyit éreztem, hogy mozdultam rá, de nem értem a labda közelébe.”

Az is szóba került, hogy mennyire nehéz pótolniuk télen távozó két alapemberüket: Varga Barnabást és Tóth Alexet.

„Két olyan játékost veszítettünk el, akik azért elég sok csapatban megállnák a helyüket, láthattuk is, milyen jó klubokhoz igazoltak. Szurkolok nekik továbbra is, mert nagyon keményen dolgoztak itt azért, hogy elérjék ezt. Nemcsak nagyon jó játékosokat veszítettünk el, hanem két remek karaktert az öltözőből. Dolgozunk a pótlásukon, persze nagyon sok munka vár még ránk, de úgy gondolom, az Európa-ligában már bebizonyítottuk ebben a szezonban, hogy jó csapat vagyunk.”

Végül megjegyezte: a jövő heti, Nottingham elleni El-meccsre még egyáltalán nem gondol, mert most az a legfontosabb, hogy vasárnap győzni tudjanak a bajnoki listavezető ETO FC ellen.