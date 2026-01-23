Gróf Dávid a Mandinernek: Fogalmam sincs, hogyan ment be a Panathinaikosz gólja

Percekre volt a Fradi a győzelemtől, de hét meccs után is veretlen az Európa-ligában
A Ferencváros még mindig nyolcaddöntős helyen áll.
Gróf Dávid és Szalai Gábor sem tud felhőtlenül örülni annak, hogy veretlen maradt csapata az Európa-ligában. A Ferencváros kapusának fogalma sincs, hogyan ment be a kapujába az egyenlítő gól az FTC–Panathinaikosz hajrájában.
Hetedik mérkőzése után is veretlen maradt az Európa-ligában a Ferencváros – ez nyilván jó hír, mégis vegyes volt nemcsak a szurkolók, de a játékosok érzése is az FTC–Panathinaikosz mérkőzés után. A vezetést a Fradi szerezte meg a szünet után, és már úgy tűnt, meglesz a 3 pont, de aztán egy parádés lövéssel döntetlenre mentették a meccset a vendégek.
„Így, hogy a végén kaptuk a gólt, tényleg olyan érzés, mintha elvesztettük volna ezt a meccset, mert úgy gondolom, majdnem az egész tökéletesre sikerült” – értékelt a magyar bajnok kapusa, Gróf Dávid a találkozó után az újságírók előtt. – „Kicsit csalódott vagyok. A minimális célkitűzés az volt ma estére, hogy maradjunk továbbra is veretlenek az Európa-ligában. Ezt elértük, de mégis, hosszabb ideig vezettünk, uraltuk a meccset, úgyhogy kicsit csalódás a döntetlen.”
A Mandiner arra kérte Grófot, elevenítse fel nekünk a görögök bombagólját.
„Újra meg kell néznem, az biztos” – válaszolta Gróf a kérésünkre. –
Azt tudom, hogy egy az egy elleni szituáció volt, aztán jól elrúgta a srác, de tényleg meg kell néznem, mert fogalmam sincs, hogyan ment be. Annyit éreztem, hogy mozdultam rá, de nem értem a labda közelébe.”
Az is szóba került, hogy mennyire nehéz pótolniuk télen távozó két alapemberüket: Varga Barnabást és Tóth Alexet.
„Két olyan játékost veszítettünk el, akik azért elég sok csapatban megállnák a helyüket, láthattuk is, milyen jó klubokhoz igazoltak. Szurkolok nekik továbbra is, mert nagyon keményen dolgoztak itt azért, hogy elérjék ezt. Nemcsak nagyon jó játékosokat veszítettünk el, hanem két remek karaktert az öltözőből. Dolgozunk a pótlásukon, persze nagyon sok munka vár még ránk, de úgy gondolom, az Európa-ligában már bebizonyítottuk ebben a szezonban, hogy jó csapat vagyunk.”
Végül megjegyezte: a jövő heti, Nottingham elleni El-meccsre még egyáltalán nem gondol, mert most az a legfontosabb, hogy vasárnap győzni tudjanak a bajnoki listavezető ETO FC ellen.
A Ferencváros védőjében, Szalai Gáborban is kettős érzések kavarogtak a találkozó után.
„Végülis veretlenek maradtunk egy nagyon jó csapat ellen. Viszont vezettünk, helyenként föléjük is tudtunk nőni, uralni tudtuk a mérkőzést, persze nekik is voltak helyzeteik.
A vezetés miatt azt kell mondanom, hogy szomorúak vagyunk, de azért összességében igazságos ez a döntetlen.”
A kapott gólról elmondta: nem szeretné kielemezni az újságírók előtt, hogy kik hibáztak.
„Egy csapat vagyunk, ilyenkor mindenki hibás. Visszanézzük és ki fogjuk elemezni. Nagy problémát nem éreztem, általában a gólok manapság a hibákból érkeznek.”
Szalai is egyetértett Gróffal abban, hogy most nem a Nottingham elleni meccs számukra a legfontosabb.
Azt sem tudom, hogy állunk jelenleg az El tabelláján, meg sem néztem, mert most a vasárnapi meccs a legfontosabb.
Már száz százalékosan azon vagyunk, hogy a hétvégi bajnokit megnyerjük.”
Azért annak örült, amikor egy kolléga megjegyezte neki, hogy a Fradi ott van még a legjobb 8-ban, egészen pontosan a 7. helyen, ami közvetlen nyolcaddöntőt érne.
„Remélem, így is marad” – jegyezte meg mosolyogva.
A Ferencváros vasárnap este 18.15 perctől fogadja a győri ETO FC-t az NB I-ben.
