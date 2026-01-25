Zelenszkij: Nem adjuk fel Donbaszt, kompromisszum kell!

Fordulópont Ukrajnában: küszöbön a háború lezárásához szükséges kulcsfontosságú megállapodás
Kijev már csak az aláírás helyét és idejét várja.
Hiába került karnyújtásnyira a béke, az ukrán elnök álláspontja változatlan: Ukrajna semmilyen körülmények között nem engedi át Donbaszt Oroszországnak.
A háború lezáráshoz szükséges kulcsfontosságú dokumentum száz százalékban készen áll, csak alá kell írni és ratifikálni – mondta Zelenszkij a vasárnapi vilniusi sajtótájékoztatóján, ahol a héten lezajlott abu-dzabi tárgyalások eredményeiről beszélt. Ugyanakkor hozzátette: az álláspontja változatlan, Ukrajna semmilyen körülmények között nem adja át Donbaszt Oroszországnak a békeszerződés alapján, ezért a két félnek muszáj valamilyen kompromisszumra jutnia.
Az elnök a harcok végét jelentő biztonsági garanciákról szóló dokumentummal kapcsolatban kiemelte azt is, hogy „az Ukrajna számára adott biztonsági garanciák konkrét dátumokat adnak a háború befejezésére. (...) A dokumentum száz százalékban készen áll. Várjuk a partnerektől a jelzést az aláírás időpontjáról és helyéről. Ezt követően ratifikálásra nyújtják be az amerikai kongresszusnak és az ukrán parlamentnek.”
Az Unian ukrán hírügynökség közben arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalások kulcskérdése éppen a Donbasz jövőbeli sorsa volt. A Kreml a Donyecki régió egészének átadását követeli Ukrajnától, mint szükséges feltételt a háború befejezéséhez – ez jelenleg a békemegállapodás fő akadálya.
