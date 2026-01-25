Ft
háború zelenszkij Donbasz béke ukrajna oroszország

Zelenszkij: Nem adjuk fel Donbaszt, kompromisszum kell!

2026. január 25. 20:27

Hiába került karnyújtásnyira a béke, az ukrán elnök álláspontja változatlan: Ukrajna semmilyen körülmények között nem engedi át Donbaszt Oroszországnak.

2026. január 25. 20:27
null

A háború lezáráshoz szükséges kulcsfontosságú dokumentum száz százalékban készen áll, csak alá kell írni és ratifikálni – mondta Zelenszkij a vasárnapi vilniusi sajtótájékoztatóján, ahol a héten lezajlott abu-dzabi tárgyalások eredményeiről beszélt. Ugyanakkor hozzátette: az álláspontja változatlan, Ukrajna semmilyen körülmények között nem adja át Donbaszt Oroszországnak a békeszerződés alapján, ezért a két félnek muszáj valamilyen kompromisszumra jutnia. 

Az elnök a harcok végét jelentő biztonsági garanciákról szóló dokumentummal kapcsolatban kiemelte azt is, hogy „az Ukrajna számára adott biztonsági garanciák konkrét dátumokat adnak a háború befejezésére. (...) A dokumentum száz százalékban készen áll. Várjuk a partnerektől a jelzést az aláírás időpontjáról és helyéről. Ezt követően ratifikálásra nyújtják be az amerikai kongresszusnak és az ukrán parlamentnek.

Az Unian ukrán hírügynökség közben arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalások kulcskérdése éppen a Donbasz jövőbeli sorsa volt. A Kreml a Donyecki régió egészének átadását követeli Ukrajnától, mint szükséges feltételt a háború befejezéséhez – ez jelenleg a békemegállapodás fő akadálya.

 

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Összesen 43 komment

figyelő4322
2026. január 26. 00:01
kuvasz 2026. január 25. 17:40 "Ukrajnában ma is ezrével halnak meg naponta, mert ez a nyomorék nem akarja abbahagyni a kilátástalan háborúzást." Nem is akarja a Zselé színész- elnök abbahagyni a háborút, de nem is tudja. Nem nagy a mozgástere, mindenben a Deep State jóindulatától függ. Tehát annak a beleegyezése, jobban mondva utasítása nélkül csak egy bábu a Zselé. Persze ez nem menti fel. A sokszázezer háborús halott, még több nyomorék, az ő lelkén is szárad. Csak remélni lehet, hogy ezért lakolni fog. Ez egy abszolút szükségtelen háború, aminek a kitörésében és elhúzásában neki IS ÓRIÁSI szerepe van!
figyelő4322
2026. január 25. 23:51
Hogy a ripacs zongorista, aki most a DS megbízásából Ukrajna elnökét játssza, mit szeretne és mit nem - az valójában a lőtéri kutyát se túlzottan érdekli... Az ukrán vezetés, ami egy bűnszövetkezet, nem önállóan cselekszik. Annyit kell csak megérteniük, hogy meddig mehetnek el az EU € milliárdjainak ellopásában. Az utasításokat Brüsszelből kapják. Azok meg a londoni mélyállamnak nevezhető 'bankár- szövetség' csicskái. (Rossz nyelvek ezt rosszmájúságból a 'Bankár Maffia' néven IS emlegetik...😈) Meg van ez szervezve... Legalul meg a szerencsétlen, de agymosott, átvágott ukrán nép, akik csak addig számítanak valamennyire, ameddig úgy- ahogy képesek feltartani az oroszokat. Hogy aztán hány marad életben - megint, az a lőtéri kutyát sem érdekli...
Nasi12
2026. január 25. 23:50
Nem kell átadni. Átveszik😄
kuvasz
2026. január 25. 23:40
Anno Pongrácz Gergely november elején a Corvin közben összehívta a fiúkat. Srácok! A szovjet hadsereg tankokkal jön ellenünk. Most jelentették, hogy százával érkeznek, Budapestre tartanak. Semmi esélyünk nincsen! Mindenki menjen haza, vagy tünjön el valahol! A harcot be kell fejezni. Ezután az életek védelmében abbahagyták a virtuskodást. Ukrajnában ma is ezrével halnak meg naponte, mert ez a nyomorék nem akarja abbahagyni a kilátástalan háborúzást.
