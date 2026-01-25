Felforgatná a budapesti lakáspiacot a Fidesz budavári jelöltje: durván lenyesné a bérleti díjakat az ötlettel

„A fix 3 százalékos kamatozású hitel sok bérlőt ösztönzött arra, hogy első lakását megvásárolja, ami csökkentette az albérletek iránti keresletet.”

Jelenleg egyébként a rövid távú lakáspiac szabályozására több lehetőség is rendelkezésre áll, így például korlátozható a kiadható napok száma vagy a tevékenységhez társasházi engedély kell.

Fazekas Csilla emlékeztetett arra is, hogy egész Európában szigorodnak az Airbnb-vel kapcsolatos szabályok.

Nem véletlenül, hiszen más, a lakókat sokszor zavaró hatásai mellett „a rövid távú lakáskiadás lakásokat von el a hosszú távú piacról, felhajtja a befektetési keresletet, és árversenybe kényszeríti a helyi lakosokat, különösen a fiatalokat”. Ennek következményét drasztikusnak tartja, hiszen az alacsonyabb jövedelmű családok hátrányba kerülnek, ami a belső kerületek fokozatos kiürülését, végső soron bulinegyeddé válását hozhatja magával – ezért kell a közös fellépés és az egységes szabályozás.

A politikus azt is elmondta, az I. kerületben másként is igyekeznek rendet tenni a lakáspiacon, például az üresen álló lakásokat évi 2000 forint négyzetméterenkénti építményadó terheli. A cél ezzel is ugyanaz, mint a rövid távú lakáskiadás visszaszorításával: ösztönzi a tulajdonosokat a hosszú távú bérbeadásra vagy a beköltözésre.