01. 25.
vasárnap
01. 25.
vasárnap
budavár ingatlan. com fazekas csilla Terézváros airbnb szabályozás

Felforgatná a budapesti lakáspiacot a Fidesz budavári jelöltje: durván lenyesné a bérleti díjakat az ötlettel

2026. január 25. 19:51

Fazekas Csilla, I. kerületi alpolgármester szerint közös belvárosi szabályozás kell, mert a rövid távú lakáskiadás nemcsak lakáspolitikai, de élhetőségi ügy is. A minta a VI. kerület, ahol már most látszanak a tiltás következményei: több a kiadó és az eladó lakás és az árak emelkedése is megtorpant.

2026. január 25. 19:51
null

Budapest belvárosa nem fogadó, hanem otthon” – nyilatkozta az Indexnek Fazekas Csilla. Budapest I. kerületének alpolgármesterét, a Fidesz  1. számú választókerületi országgyűlési képviselőjelöltjét azzal kapcsolatban kérdezték, hogy Budaváron ismét napirendre került az Airbnb szigorítása, aminek kapcsán a teljes tiltás is felmerült. 

Fazekas Csilla a napokban egyeztetésre hívta a belső városrészek polgármestereit, egy, „a belváros képét alapvetően átformáló szabályozás” kidolgozása ügyében – a minta a VI. kerület, ahol ez év január 1-jétől hatályba lépett a közösségi lakáskiadást tiltó rendelet. Ennek hatására több lett a kiadó (28 százalékkal) és az eladó ingatlan (33 százalékkal), és a bérleti díjak emelkedése is megtorpant.

A budavári alpolgármester szerint ez egyszerre „lakáspolitikai és élhetőségi ügy” is, ezért fontos a környező kerületek vezetőivel való párbeszéd és közös szabályozás. És mert a háttérben egyre többen teszik fel a kérdést:

„Budapest belső kerületeiben valóban van-e még helye a tömeges lakásturizmusnak?” 

A lap mindezzel kapcsolatban felemlíti az ingatlan.com a témával kapcsolatos részletes elemzését, illetve kiemeli, hogy Budapesten egyelőre csak részleges Airbnb-stop van, 2026 végéig tartó moratóriummal:

2025 januárja óta nem lehet új engedélyt szerezni rövid távú lakáskiadásra, vagyis új szereplők nem léphetnek be a rendszerbe. Ez azonban nem jelent teljes tiltást. Azok a lakások, amelyek már korábban megszerezték az engedélyt, továbbra is kiadhatók rövid távra, akár belföldi, akár külföldi turistáknak.

Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét is idézik, aki szerint a terézvárosi albérletpiac nem csupán az Airbnb-tiltás híre miatt változott az elmúlt időszakban, 

az Otthon Start program is közrejátszott: 

A fix 3 százalékos kamatozású hitel sok bérlőt ösztönzött arra, hogy első lakását megvásárolja, ami csökkentette az albérletek iránti keresletet.

Jelenleg egyébként a rövid távú lakáspiac szabályozására több lehetőség is rendelkezésre áll, így például korlátozható a kiadható napok száma vagy a tevékenységhez társasházi engedély kell. 

Fazekas Csilla emlékeztetett arra is, hogy egész Európában szigorodnak az Airbnb-vel kapcsolatos szabályok. 

Nem véletlenül, hiszen más, a lakókat sokszor zavaró hatásai mellett „a rövid távú lakáskiadás lakásokat von el a hosszú távú piacról, felhajtja a befektetési keresletet, és árversenybe kényszeríti a helyi lakosokat, különösen a fiatalokat”. Ennek következményét drasztikusnak tartja, hiszen az alacsonyabb jövedelmű családok hátrányba kerülnek, ami a belső kerületek fokozatos kiürülését, végső soron bulinegyeddé válását hozhatja magával – ezért kell a közös fellépés és az egységes szabályozás.

A politikus azt is elmondta, az I. kerületben másként is igyekeznek rendet tenni a lakáspiacon, például az üresen álló lakásokat évi 2000 forint négyzetméterenkénti építményadó terheli. A cél ezzel is ugyanaz, mint a rövid távú lakáskiadás visszaszorításával: ösztönzi a tulajdonosokat a hosszú távú bérbeadásra vagy a beköltözésre. 

Azaz a lakásoknak elsősorban otthonként kell hasznosulniuk, nem befektetési eszközként vagy szálláshelyként.

Nyitókép: Facebook

