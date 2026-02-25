Új logika: zseniális magyar módszer segít lekörözni a piacot

Ezzel szemben Magyarország, megunva, hogy mindig „két lépéssel lemaradva rohanjanak a hatóságok” a droglaborok után, más logikát választott: a hazai jogalkotás – az Országgyűlés döntése nyomán – nem kizárólag tételes felsorolásra építi a fellépést, hanem bevezette az „új pszichoaktív szer” gyűjtőfogalmát. Ez nem pusztán technikai módosítás, hanem stratégiai irányváltás.

A hangsúly nem azon van, hogy egy konkrét molekula neve szerepel-e már a listán, hanem azon, megfelel-e bizonyos kémiai és hatásmechanizmusbeli kritériumoknak – húzták alá.

Az összeállításban megjegyezték, hogy ez a különbség nem pusztán jogtechnikai részlet. Ugyanis a dizájnerdrog-piac egyik legfőbb trükkje az volt, hogy a tiltásra reagálva apró szerkezeti módosításokkal „legális alternatívát” kínált.

A gyűjtőfogalom azonban átvágja ezt a gordiuszi csomót. Nem a név számít, hanem a kategória. Nem a molekula apró eltérése, hanem a hatás és a szerkezeti rokonság”

– részletezte a Drogkutató.