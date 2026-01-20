Évtizedek óta nem történt ilyen nagy horderejű döntés Magyarországon: milliók élete változhat meg ettől a dokumentumtól

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Intenzív szakmai előkészítés zajlott eddig a színfalak mögött, január 20-án közzétehetik, és immár biztosra vehető, hogy 2026. szeptember 1-jén hatályba lép az új KRESZ.
A módosítások nem kizárólag az autósokat érintik: a jogalkotók célja egy olyan korszerű szabályrendszer megalkotása, amely a közlekedés valamennyi résztvevőjére – gyalogosokra, kerékpárosokra, motorosokra és mikromobilitási eszközöket használókra – egyaránt reagál. Alább összegyűjtöttük, milyen változások érkezhetnek.
A jelenleg hatályos KRESZ alapjai még 1975-ből származnak. Bár az elmúlt évtizedekben többször módosították, a közlekedési környezet alapvetően átalakult: új járműtípusok jelentek meg, jelentősen nőtt a forgalom, valamint a technológiai fejlődés (vezetéstámogató rendszerek, elektromos hajtás, mikromobilitás) új kockázatokat és helyzeteket teremtett.
A jogalkotók szerint mára elkerülhetetlenné vált egy teljesen új szemléletű szabályozás, amely egyszerre szolgálja a biztonságot, az egyértelműséget és a kiszámíthatóságot.
A tervezésben 12 szakmai szervezet és több száz közlekedési szakértő vesz részt, a cél pedig egy olyan KRESZ megalkotása, amely nemcsak tilt, de értelmezhető, betartható szabályokat ad a közlekedők kezébe.
Míg eddig ez csupán ajánlásként szerepelt, az új szabályozás egyértelműen előírhatja, hogy a sávváltásnál a járművek felváltva engedjék egymást továbbhaladni. A szakmai indoklás szerint ez csökkenti a torlódásokat és az agresszív manővereket, amelyek gyakran balesethez vezetnek.
A tervek szerint autópályán legalább két másodperces, egyéb utakon egy másodperces követési idő lenne az irányadó. Közlekedésbiztonsági elemzések alapján ez a szabály különösen nagy sebességnél jelentős: 130 km/óránál a két másodperces követési idő több mint 70 métert jelent, ami érdemben csökkenti a ráfutásos balesetek kockázatát – ezek a hazai statisztikák szerint az egyik leggyakoribb balesettípusnak számítanak.
Lakott területen kívül a 3,5 tonnánál nehezebb haszonjárművek megengedett legnagyobb sebességét 80 km/órára emelnék. Emellett szakmai körökben felmerült annak lehetősége is, hogy egyes gyorsforgalmi útszakaszokon – megfelelő táblázás mellett – a személyautók és motorkerékpárok számára a jelenlegi 110 vagy 130 km/órás limitnél magasabb sebesség is engedélyezhető legyen.
A nemzetközi tapasztalatok szerint az ilyen zónák jelentősen csökkentik a súlyos sérüléssel járó balesetek számát, különösen reggeli és délutáni csúcsidőszakban.
A módosítás célja a városi közlekedés tehermentesítése és a rövidebb, ingázó utak rugalmasabb megoldása.
A döntéshozók szerint ezek az eszközök bizonyítottan csökkentik a sérülések súlyosságát.
Az egyik legnagyobb horderejű változás az elektromos rollereket érinti. A tervezett szabályozás két fő csoportot különítene el: könnyű elektromos rollerek: legfeljebb 25 km/órás sebesség, 35 kg alatti tömeg vagy 1000 watt alatti teljesítmény. Ezekre alapvetően a kerékpárokra vonatkozó szabályok lennének érvényesek, 12 éves alsó korhatárral, kötelező világítással és a kerékpáros védőfelszerelések használatával.
Nagy teljesítményű rollerek: 1000 watt feletti teljesítmény, 35 kg feletti tömeg vagy 25 km/órát meghaladó sebesség. Ezek segédmotoros kategóriába kerülnének, kötelező felelősségbiztosítással, bukósisak-viseléssel és legfeljebb 40 km/órás megengedett sebességgel. Ezek a járművek nem közlekedhetnének járdán, kerékpárúton vagy kerékpársávban.
Továbbá az új KRESZ hangsúlyosan kezelheti a gyalogosvédelem kérdését.
A gyalogos fogalmát kiterjesztenék többek között a gördeszkázókra, görkorcsolyázókra, lábbal hajtott rolleresekre, talicskát toló személyekre, pórázon kisállatot vezetőkre, valamint a legfeljebb 10 km/órával közlekedő motoros kerekesszéket használókra.
Egyértelműbbé válna az is, hogy kanyarodó járműveknek milyen útszakaszon kell elsőbbséget adniuk a gyalogátkelőhely nélküli úton átkelő gyalogosoknak. Emellett a szabályozás kimondaná: zebrán és vasúti átjáróban tilos lenne a telefonhasználat és a fejhallgató viselése, mivel ezek jelentősen rontják az észlelési képességet.