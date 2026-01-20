Évtizedek óta nem történt ilyen nagy horderejű döntés Magyarországon: milliók élete változhat meg ettől a dokumentumtól

Intenzív szakmai előkészítés zajlott eddig a színfalak mögött, január 20-án közzétehetik, és immár biztosra vehető, hogy 2026. szeptember 1-jén hatályba lép az új KRESZ.

A módosítások nem kizárólag az autósokat érintik: a jogalkotók célja egy olyan korszerű szabályrendszer megalkotása, amely a közlekedés valamennyi résztvevőjére – gyalogosokra, kerékpárosokra, motorosokra és mikromobilitási eszközöket használókra – egyaránt reagál. Alább összegyűjtöttük, milyen változások érkezhetnek.