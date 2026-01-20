Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kresz szabályozás szabály

Évtizedek óta nem történt ilyen nagy horderejű döntés Magyarországon: milliók élete változhat meg ettől a dokumentumtól

2026. január 20. 05:40

A háttérben felsejlik Orbán Viktor csúcsminisztere: Lázár János. Érkezik az új KRESZ.

2026. január 20. 05:40
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Intenzív szakmai előkészítés zajlott eddig a színfalak mögött, január 20-án közzétehetik, és immár biztosra vehető, hogy 2026. szeptember 1-jén hatályba lép az új KRESZ.

A módosítások nem kizárólag az autósokat érintik: a jogalkotók célja egy olyan korszerű szabályrendszer megalkotása, amely a közlekedés valamennyi résztvevőjére – gyalogosokra, kerékpárosokra, motorosokra és mikromobilitási eszközöket használókra – egyaránt reagál. Alább összegyűjtöttük, milyen változások érkezhetnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron
Érkezik az új KRESZ
Érkezik az új KRESZ

Új KRESZ: a régi szabályozás felett már eljárt az idő!

A jelenleg hatályos KRESZ alapjai még 1975-ből származnak. Bár az elmúlt évtizedekben többször módosították, a közlekedési környezet alapvetően átalakult: új járműtípusok jelentek meg, jelentősen nőtt a forgalom, valamint a technológiai fejlődés (vezetéstámogató rendszerek, elektromos hajtás, mikromobilitás) új kockázatokat és helyzeteket teremtett.

A jogalkotók szerint mára elkerülhetetlenné vált egy teljesen új szemléletű szabályozás, amely egyszerre szolgálja a biztonságot, az egyértelműséget és a kiszámíthatóságot.

A tervezésben 12 szakmai szervezet és több száz közlekedési szakértő vesz részt, a cél pedig egy olyan KRESZ megalkotása, amely nemcsak tilt, de értelmezhető, betartható szabályokat ad a közlekedők kezébe.

 

  • Az egyik leginkább hangsúlyos változás az úgynevezett cipzárelv kötelezővé tétele lenne az elfogyó sávoknál.

Míg eddig ez csupán ajánlásként szerepelt, az új szabályozás egyértelműen előírhatja, hogy a sávváltásnál a járművek felváltva engedjék egymást továbbhaladni. A szakmai indoklás szerint ez csökkenti a torlódásokat és az agresszív manővereket, amelyek gyakran balesethez vezetnek.

  • Szintén változás jöhet a követési távolság meghatározásában.

A tervek szerint autópályán legalább két másodperces, egyéb utakon egy másodperces követési idő lenne az irányadó. Közlekedésbiztonsági elemzések alapján ez a szabály különösen nagy sebességnél jelentős: 130 km/óránál a két másodperces követési idő több mint 70 métert jelent, ami érdemben csökkenti a ráfutásos balesetek kockázatát – ezek a hazai statisztikák szerint az egyik leggyakoribb balesettípusnak számítanak.

  • A sebességhatárok területén is több javaslat került napirendre.

Lakott területen kívül a 3,5 tonnánál nehezebb haszonjárművek megengedett legnagyobb sebességét 80 km/órára emelnék. Emellett szakmai körökben felmerült annak lehetősége is, hogy egyes gyorsforgalmi útszakaszokon – megfelelő táblázás mellett – a személyautók és motorkerékpárok számára a jelenlegi 110 vagy 130 km/órás limitnél magasabb sebesség is engedélyezhető legyen.

  • A gyermekek védelme kiemelt szempont az új KRESZ-ben: ennek részeként iskola- és óvodazónák bevezetését tervezik, ahol tanítási időben legfeljebb 30 km/órás sebesség lenne megengedett.

A nemzetközi tapasztalatok szerint az ilyen zónák jelentősen csökkentik a súlyos sérüléssel járó balesetek számát, különösen reggeli és délutáni csúcsidőszakban.

  • A tervek szerint a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, legalább két éve vezető autósok külön vizsga nélkül vezethetnek majd bizonyos, legfeljebb 125 köbcentis (A1/B125) motorkerékpárokat.

A módosítás célja a városi közlekedés tehermentesítése és a rövidebb, ingázó utak rugalmasabb megoldása.

  • Ezzel párhuzamosan szigorodhatnak a védőfelszerelésre vonatkozó előírások: a bukósisak mellett kötelezővé válhat a protektoros ruházat, a kesztyű és a zárt cipő viselése.

A döntéshozók szerint ezek az eszközök bizonyítottan csökkentik a sérülések súlyosságát.

Elektromos rollerek: új kategóriák, világos szabályok

Az egyik legnagyobb horderejű változás az elektromos rollereket érinti. A tervezett szabályozás két fő csoportot különítene el: könnyű elektromos rollerek: legfeljebb 25 km/órás sebesség, 35 kg alatti tömeg vagy 1000 watt alatti teljesítmény. Ezekre alapvetően a kerékpárokra vonatkozó szabályok lennének érvényesek, 12 éves alsó korhatárral, kötelező világítással és a kerékpáros védőfelszerelések használatával.

Nagy teljesítményű rollerek: 1000 watt feletti teljesítmény, 35 kg feletti tömeg vagy 25 km/órát meghaladó sebesség. Ezek segédmotoros kategóriába kerülnének, kötelező felelősségbiztosítással, bukósisak-viseléssel és legfeljebb 40 km/órás megengedett sebességgel. Ezek a járművek nem közlekedhetnének járdán, kerékpárúton vagy kerékpársávban.

Továbbá az új KRESZ hangsúlyosan kezelheti a gyalogosvédelem kérdését.

A gyalogos fogalmát kiterjesztenék többek között a gördeszkázókra, görkorcsolyázókra, lábbal hajtott rolleresekre, talicskát toló személyekre, pórázon kisállatot vezetőkre, valamint a legfeljebb 10 km/órával közlekedő motoros kerekesszéket használókra.

Egyértelműbbé válna az is, hogy kanyarodó járműveknek milyen útszakaszon kell elsőbbséget adniuk a gyalogátkelőhely nélküli úton átkelő gyalogosoknak. Emellett a szabályozás kimondaná: zebrán és vasúti átjáróban tilos lenne a telefonhasználat és a fejhallgató viselése, mivel ezek jelentősen rontják az észlelési képességet.

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Párhuzamos különvélemény
2026. január 20. 16:28
OK, és ez miért "új Kresz."? Miért nem egy x+1. Kresz-módosítás? (Csak azért, mert ma már semmit nem lehet hiszti nélkül tálalni?)
Válasz erre
0
0
Geza2
2026. január 20. 13:02
Az benne van pl., hogy körforgalomban balra indexelni, majd átváltani jobbra, amikor kiakarsz hajtani?
Válasz erre
0
0
Geza2
2026. január 20. 13:01
Honnan kell(ene) megtanulnom az új kreszt? El kell olvassam a közlönyben? Vagy a komment szekcióban irkáló "szakemberektől"?
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2026. január 20. 12:38 Szerkesztve
I. rész Mindegy milyen oltári nagy barom sejlik fel a háttérben, mert amióta idióták hozzányúlkáltak a KRESZ-hez az mindigy csak rosszabb lett. A Zipp-zár elv önmagűban jó volt konszenzus alapon, kötelezővé tétele az elfogyó sávoknál kurva nagy baromság. Főleg a tolakodásra hajlamosak kaphatnak majd vérszemet tőle. Olyanból pedig kurva sok van. Követési táv növelése helyes, de a tolakodók ezzel majd hátratolják az előrehaladókat. Ettől még elmegy. Viszont egy motorkerékpár egészen más készségeket igényel, mint egy autó. 125 ccm-es nem kis gép. Autós jogsival rutintalanul rápattanni nem héköznapi történet.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!