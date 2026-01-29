Ft
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
herpy miklós kresz gyalogos közlekedés

Elég volt a büntetőfékezőkből és a driftelőkből – az új KRESZ már nem lesz elnéző velük szemben

2026. január 29. 10:48

A szakértő üdvözölte a változást.

2026. január 29. 10:48
null

Az új KRESZ-tervezet szakmai körökben is heves vitákat váltott ki – írja az Index. A portálnak nyilatkozó Herpy Miklós közlekedési jogász szerint a szabályozás egy részét profi csapat dolgozhatta ki, más részét azonban laikus ötletek színesítik, így a gyakorlatban nehezen lenne alkalmazható.

A szakértő kifejtette, hogy az új KRESZ-tervezetben vannak nagyon jó újítások, de teljesen érthetetlen változtatások is.

Az Index ezekből szemlézett Herpy segítségével.

A szakértő nem érti, hogy elsőbbségadásnál nem feltétlenül a jobbkéz-szabály érvényesülne. 

„Az új tervezetben az található, hogy aki a forgalmi műveletét előbb kezdi meg, vagy térben előbb helyezkedik, az kanyarodhat először. Vagyis nem feltétlenül a jobbkéz-szabály számít. A gyakorlatban hogyan lehet ezt majd eldönteni? Teljességgel érthetetlen szabályozás. Ahogy az is, hogy a többsávos útra mindenki abba a sávba kanyarodik, amelybe szeretne, függetlenül attól, hogy jobbról vagy balról érkezik.”

Herpy Miklós azzal kapcsolatban is kritikát fogalmazott meg, ahogy a tervezet a zebrán való átkelést szabályozná. 

„Az rendben van, hogy a gyalogosnak mozgásával jeleznie kell a zebrán való átkelési szándékát. Akkor léphet le, ha meggyőződik, hogy a közeledő autó biztonságosan meg tud állni, és ehhez fel kell vennie a sofőrrel a szemkontaktust. Érthetetlen. Baleset esetén, hogy fogják azt bizonyítani, hogy felvette-e a szemkontaktust vagy sem?” – fogalmazott.

Hozzátette: „Ráadásul a gyalogosnak a zebrán való áthaladás során, minden sáv esetén újra és újra meg kellene győződnie, mintha nem lenne elsőbbsége. A zebra a gyalogosoké kell, hogy legyen, nem szabad a 80 éves nénitől elvárni, hogy mérlegelje a helyzetet.”

A szakértő szerint 

Pozitívum a bizalmi elv bekerülése, ami arról szól, hogy amíg nem ismerem fel a másik szabálytalanságát, bízhatok benne, hogy betartja a közlekedési szabályokat.”

Ez azért is kulcsfontosságú, mert nélküle a közlekedés nemcsak lelassulna, hanem gyakorlatilag működésképtelenné válna, és jogilag is kezelhetetlen lenne. Ha nem bízhatnánk abban, hogy mások betartják a szabályokat, minden kereszteződésnél meg kellene állni, a zöld jelzésnél is lassítani kellene „biztos, ami biztos” alapon, és még az elsőbbségi helyzetekben is folyamatos várakozásra kényszerülnénk.

A jogász szerint pozitívum, hogy az új tervezet konkrétan kitér a büntetőfékezésre, valamint a driftelésre is.

Végre egy olyan szabály, amely tiltja a büntetőfékezést. 

A jelenleg hatályos szabályok mindössze azt mondják ki, hogy a jármű mögött olyan távolságban szabad haladni, amely hirtelen fékezés esetén is lehetővé teszi a megállást. Ezzel éltek vissza a büntetőfékezők, ez azonban megszűnik, mivel a bírói joggyakorlat értelmezése eljutott oda, hogy ha az elöl haladó jármű veszélyezteti a mögötte haladót, akkor az elöl közlekedő viseli a felelősséget” – fejtette ki.

A szándékos farolás, csúsztatás, vagyis a driftelés is tilos, Ha valakit ezen érnek, szabálysértést követ el, ha ebből kifolyólag balesetet okoz, büntetőjogi felelősséggel fog érte tartozni” 

– húzta alá.

Nyitókép: MTI/Vajda János

 

stormy
2026. január 29. 12:28
"nem szabad a 80 éves nénitől elvárni, hogy mérlegelje a helyzetet." mégis.. meddig akar még élni?
bakafant-28
2026. január 29. 12:27
Tudom,hogy nem a KRESZ- re tartozik,de igen időszerű lenne a jogosítvány nélküli vezetőket sokkal súlyosabban büntetni.Legalább 5 év böri,gépjárműelkobzás...Talán ezt már felfogná Kanalas Caracas is...
Areményhal
2026. január 29. 12:20
A követési távolság nem betartásának büntetése az lenne fonntos és még számtlaln dolog
bori1980
2026. január 29. 12:15
"A szándékos farolás, csúsztatás, vagyis a driftelés is tilos, Ha valakit ezen érnek, szabálysértést követ el, ha ebből kifolyólag balesetet okoz, büntetőjogi felelősséggel fog érte tartozni” Mindenki menjen egyenesen és aki így szeretne egy kis örömöt vagy vagányságot játszani az menjen és fizessen érte zárt pályán? Hülye bunkók! TI sosem voltatok fiatalok??? Mi lenne, ha ami Nektek örömöt okoz azt korlátoznánk? Azért tűnik soknak a csúsztatás, mert van kamera és minden csira geci felteszi........... amióta autó van, ez ezóta működik. Majd ha 65évesen rúgom neki és megállít a pöcs rendőr azt mondom, hogy megijedtem és megcsúszott........ lehet hogy hideg volt a gumi és a kormányszög állás nem volt megfelelő:-))
