Elég volt a büntetőfékezőkből és a driftelőkből – az új KRESZ már nem lesz elnéző velük szemben

Az új KRESZ-tervezet szakmai körökben is heves vitákat váltott ki – írja az Index. A portálnak nyilatkozó Herpy Miklós közlekedési jogász szerint a szabályozás egy részét profi csapat dolgozhatta ki, más részét azonban laikus ötletek színesítik, így a gyakorlatban nehezen lenne alkalmazható.
A szakértő kifejtette, hogy az új KRESZ-tervezetben vannak nagyon jó újítások, de teljesen érthetetlen változtatások is.
Az Index ezekből szemlézett Herpy segítségével.
A szakértő nem érti, hogy elsőbbségadásnál nem feltétlenül a jobbkéz-szabály érvényesülne.
„Az új tervezetben az található, hogy aki a forgalmi műveletét előbb kezdi meg, vagy térben előbb helyezkedik, az kanyarodhat először. Vagyis nem feltétlenül a jobbkéz-szabály számít. A gyakorlatban hogyan lehet ezt majd eldönteni? Teljességgel érthetetlen szabályozás. Ahogy az is, hogy a többsávos útra mindenki abba a sávba kanyarodik, amelybe szeretne, függetlenül attól, hogy jobbról vagy balról érkezik.”
Herpy Miklós azzal kapcsolatban is kritikát fogalmazott meg, ahogy a tervezet a zebrán való átkelést szabályozná.
„Az rendben van, hogy a gyalogosnak mozgásával jeleznie kell a zebrán való átkelési szándékát. Akkor léphet le, ha meggyőződik, hogy a közeledő autó biztonságosan meg tud állni, és ehhez fel kell vennie a sofőrrel a szemkontaktust. Érthetetlen. Baleset esetén, hogy fogják azt bizonyítani, hogy felvette-e a szemkontaktust vagy sem?” – fogalmazott.
Hozzátette: „Ráadásul a gyalogosnak a zebrán való áthaladás során, minden sáv esetén újra és újra meg kellene győződnie, mintha nem lenne elsőbbsége. A zebra a gyalogosoké kell, hogy legyen, nem szabad a 80 éves nénitől elvárni, hogy mérlegelje a helyzetet.”
A szakértő szerint
Pozitívum a bizalmi elv bekerülése, ami arról szól, hogy amíg nem ismerem fel a másik szabálytalanságát, bízhatok benne, hogy betartja a közlekedési szabályokat.”
Ez azért is kulcsfontosságú, mert nélküle a közlekedés nemcsak lelassulna, hanem gyakorlatilag működésképtelenné válna, és jogilag is kezelhetetlen lenne. Ha nem bízhatnánk abban, hogy mások betartják a szabályokat, minden kereszteződésnél meg kellene állni, a zöld jelzésnél is lassítani kellene „biztos, ami biztos” alapon, és még az elsőbbségi helyzetekben is folyamatos várakozásra kényszerülnénk.
A jogász szerint pozitívum, hogy az új tervezet konkrétan kitér a büntetőfékezésre, valamint a driftelésre is.
Végre egy olyan szabály, amely tiltja a büntetőfékezést.
A jelenleg hatályos szabályok mindössze azt mondják ki, hogy a jármű mögött olyan távolságban szabad haladni, amely hirtelen fékezés esetén is lehetővé teszi a megállást. Ezzel éltek vissza a büntetőfékezők, ez azonban megszűnik, mivel a bírói joggyakorlat értelmezése eljutott oda, hogy ha az elöl haladó jármű veszélyezteti a mögötte haladót, akkor az elöl közlekedő viseli a felelősséget” – fejtette ki.
A szándékos farolás, csúsztatás, vagyis a driftelés is tilos, Ha valakit ezen érnek, szabálysértést követ el, ha ebből kifolyólag balesetet okoz, büntetőjogi felelősséggel fog érte tartozni”
– húzta alá.
