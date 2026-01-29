Elég volt a büntetőfékezőkből és a driftelőkből – az új KRESZ már nem lesz elnéző velük szemben

„Az új tervezetben az található, hogy aki a forgalmi műveletét előbb kezdi meg, vagy térben előbb helyezkedik, az kanyarodhat először. Vagyis nem feltétlenül a jobbkéz-szabály számít. A gyakorlatban hogyan lehet ezt majd eldönteni? Teljességgel érthetetlen szabályozás. Ahogy az is, hogy a többsávos útra mindenki abba a sávba kanyarodik, amelybe szeretne, függetlenül attól, hogy jobbról vagy balról érkezik.”

Herpy Miklós azzal kapcsolatban is kritikát fogalmazott meg, ahogy a tervezet a zebrán való átkelést szabályozná.

„Az rendben van, hogy a gyalogosnak mozgásával jeleznie kell a zebrán való átkelési szándékát. Akkor léphet le, ha meggyőződik, hogy a közeledő autó biztonságosan meg tud állni, és ehhez fel kell vennie a sofőrrel a szemkontaktust. Érthetetlen. Baleset esetén, hogy fogják azt bizonyítani, hogy felvette-e a szemkontaktust vagy sem?” – fogalmazott.

Hozzátette: „Ráadásul a gyalogosnak a zebrán való áthaladás során, minden sáv esetén újra és újra meg kellene győződnie, mintha nem lenne elsőbbsége. A zebra a gyalogosoké kell, hogy legyen, nem szabad a 80 éves nénitől elvárni, hogy mérlegelje a helyzetet.”

A szakértő szerint