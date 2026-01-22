Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
kerület fazekas csilla párbeszéd tiltás airbnb lakás ingatlan budapest

Újabb kerület üzenhet hadat az Airbnb-nek – egyeztetést kezdeményezett a Fidesz jelöltje (VIDEÓ)

2026. január 22. 13:23

„A rövidtávú lakáskiadás, az Airbnb terjedése mára nemcsak lakhatási kérdés, hanem városstratégiai ügy” – jelentette ki Fazekas Csilla.

2026. január 22. 13:23
null

Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy párbeszédet kezdeményezett azon választókerület polgármestereivel, ahol tavasszal országgyűlési jelöltként megméretetti magát.

Mint fogalmazott, 

a rövidtávú lakáskiadás, az Airbnb terjedése mára nemcsak lakhatási kérdés, hanem városstratégiai ügy. 

„Felborítja a helyi közösségeket, átalakítja a városrészek arculatát, és hosszú távon veszélyezteti a belső kerületek élhetőségét” – írta Fazekas Csilla.

Bejegyzését azzal folytatta, hogy nem kérdés, az Airbnb az egyik legerősebb hajtóereje a befektetési célú lakásvásárlásoknak, az elszabaduló ingatlan- és albérletáraknak. 

Ennek árát pedig a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű családok fizetik meg, akiknek egyre inkább elérhetetlenné válik a belvárosi otthon öröme.

 Ráadásul szűkíti az albérletpiacot, tartósan magasan tartja az albérletárakat” – hívta fel a figyelmet.

Az Airbnb kihat a kerületek 

  • turizmusának minőségére,
  • a közbiztonságra
  • és a közterületek állapotára is. 

– sorolta.

„Nem engedhetjük meg, hogy Budapest belső kerületei kiürüljenek. Nem nézhetjük tétlenül, ahogy élő városrészekből ideiglenes szállásövezet és bulinegyed lesz, hiszen hazatérve biztonságot és nyugalmat keresünk mindnyájan” – hangsúlyozta a Fidesz jelöltje.

„Közösen kell fellépnünk egy élhető, élettel teli, valódi nagyvárosi otthonért” – zárta posztját Fazekas Csilla.

Ezt is ajánljuk a témában

Terézvárosban már érződik a tiltás hatása

Az Index összeállításában emlékeztetett, hogy a kérdés nem előzmény nélküli, hiszen a VI. kerület már korábban a tiltás mellett döntött, és az első piaci adatok szerint mérhető változásokat hozott az intézkedés.

A lap idézte az ingatlan.com elemzését is, mely szerint 

2026 januárjában a VI. kerületben a kiadó használt társasházi lakások medián bérleti díja 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 

Ezzel párhuzamosan az albérletkínálat jelentősen, 28 százalékkal bővült, közel 1250 lakásra. Országos összevetésben ez azért is figyelemre méltó, mert Budapesten összességében enyhén csökkent a kiadó lakások száma – tették hozzá.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Index megkeresésére hangsúlyozta: a változások nem kizárólag az Airbnb-tiltásnak köszönhetők. 

Az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamatozású hitelt kínál, sok bérlőt terelt az első lakásvásárlás irányába. 

Ez mérsékelte a keresletet az albérletpiacon, amit jól mutat, hogy a KSH–ingatlan.com lakbérindex Budapesten 2025 őszén több mint 1 százalékkal csökkent, az éves lakbéremelkedés üteme pedig 5,6 százalékra lassult.

A terézvárosi eladó lakások piacán pedig ugyancsak bővülés tapasztalható: az elmúlt egy évben 33 százalékkal nőtt a kínálat, közel 2400 ingatlanra. A belső pesti kerületek közül itt található jelenleg a legtöbb eladó társasházi lakás – derült ki a cikkből.

Budaváron még van mit tenni

Budaváron még van mit tenni

Azonban az I. kerületben egyelőre más a helyzet: 2026 januárjában a kiadó használt lakások medián bérleti díja 300 ezer forint volt, ami 4 százalékos éves drágulást jelent. Az eladó lakások négyzetméterára ugyanakkor 15 százalékkal, közel 1,9 millió forintra emelkedett.

Balogh szerint a budapesti moratórium miatt az új Airbnb-szereplők belépése itt is „befagyott”, így egy esetleges kerületi szigorítás elsősorban a jelenlegi lakáshotel-üzemeltetőket érintené – magyarázta.

A szakértő úgy vélte: ha az I. kerületben – vagy más városrészekben – a szigorítás mellett döntenek, az várhatóan növelné az eladó és hosszú távra kiadó lakások kínálatát. 

Ez pedig tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését, különösen egy olyan piaci környezetben, ahol a kereslet már most is kihívásokkal küzd az államilag támogatott lakáshitelek miatt – olvasható az Index cikkében.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Florian Gaertner / AFP
 

