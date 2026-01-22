Újabb kerület üzenhet hadat az Airbnb-nek – egyeztetést kezdeményezett a Fidesz jelöltje (VIDEÓ)

Hivatalos: 2026-tól nincs Airbnb Terézvárosban
Soproni Tamás, a kerület polgármestere fontosnak tartja, hogy a változtatás csak több mint egy év múlva vezetik be, mert a vállalkozásoknak így lesz idejük felkészülni.
„A rövidtávú lakáskiadás, az Airbnb terjedése mára nemcsak lakhatási kérdés, hanem városstratégiai ügy” – jelentette ki Fazekas Csilla.
Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere közösségi oldalán arról számolt be, hogy párbeszédet kezdeményezett azon választókerület polgármestereivel, ahol tavasszal országgyűlési jelöltként megméretetti magát.
Mint fogalmazott,
a rövidtávú lakáskiadás, az Airbnb terjedése mára nemcsak lakhatási kérdés, hanem városstratégiai ügy.
„Felborítja a helyi közösségeket, átalakítja a városrészek arculatát, és hosszú távon veszélyezteti a belső kerületek élhetőségét” – írta Fazekas Csilla.
Bejegyzését azzal folytatta, hogy nem kérdés, az Airbnb az egyik legerősebb hajtóereje a befektetési célú lakásvásárlásoknak, az elszabaduló ingatlan- és albérletáraknak.
Ennek árát pedig a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű családok fizetik meg, akiknek egyre inkább elérhetetlenné válik a belvárosi otthon öröme.
Ráadásul szűkíti az albérletpiacot, tartósan magasan tartja az albérletárakat” – hívta fel a figyelmet.
Az Airbnb kihat a kerületek
– sorolta.
„Nem engedhetjük meg, hogy Budapest belső kerületei kiürüljenek. Nem nézhetjük tétlenül, ahogy élő városrészekből ideiglenes szállásövezet és bulinegyed lesz, hiszen hazatérve biztonságot és nyugalmat keresünk mindnyájan” – hangsúlyozta a Fidesz jelöltje.
„Közösen kell fellépnünk egy élhető, élettel teli, valódi nagyvárosi otthonért” – zárta posztját Fazekas Csilla.
Az Index összeállításában emlékeztetett, hogy a kérdés nem előzmény nélküli, hiszen a VI. kerület már korábban a tiltás mellett döntött, és az első piaci adatok szerint mérhető változásokat hozott az intézkedés.
A lap idézte az ingatlan.com elemzését is, mely szerint
2026 januárjában a VI. kerületben a kiadó használt társasházi lakások medián bérleti díja 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
Ezzel párhuzamosan az albérletkínálat jelentősen, 28 százalékkal bővült, közel 1250 lakásra. Országos összevetésben ez azért is figyelemre méltó, mert Budapesten összességében enyhén csökkent a kiadó lakások száma – tették hozzá.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az Index megkeresésére hangsúlyozta: a változások nem kizárólag az Airbnb-tiltásnak köszönhetők.
Az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos kamatozású hitelt kínál, sok bérlőt terelt az első lakásvásárlás irányába.
Ez mérsékelte a keresletet az albérletpiacon, amit jól mutat, hogy a KSH–ingatlan.com lakbérindex Budapesten 2025 őszén több mint 1 százalékkal csökkent, az éves lakbéremelkedés üteme pedig 5,6 százalékra lassult.
A terézvárosi eladó lakások piacán pedig ugyancsak bővülés tapasztalható: az elmúlt egy évben 33 százalékkal nőtt a kínálat, közel 2400 ingatlanra. A belső pesti kerületek közül itt található jelenleg a legtöbb eladó társasházi lakás – derült ki a cikkből.
Azonban az I. kerületben egyelőre más a helyzet: 2026 januárjában a kiadó használt lakások medián bérleti díja 300 ezer forint volt, ami 4 százalékos éves drágulást jelent. Az eladó lakások négyzetméterára ugyanakkor 15 százalékkal, közel 1,9 millió forintra emelkedett.
Balogh szerint a budapesti moratórium miatt az új Airbnb-szereplők belépése itt is „befagyott”, így egy esetleges kerületi szigorítás elsősorban a jelenlegi lakáshotel-üzemeltetőket érintené – magyarázta.
A szakértő úgy vélte: ha az I. kerületben – vagy más városrészekben – a szigorítás mellett döntenek, az várhatóan növelné az eladó és hosszú távra kiadó lakások kínálatát.
Ez pedig tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését, különösen egy olyan piaci környezetben, ahol a kereslet már most is kihívásokkal küzd az államilag támogatott lakáshitelek miatt – olvasható az Index cikkében.
