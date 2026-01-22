Újabb kerület üzenhet hadat az Airbnb-nek – egyeztetést kezdeményezett a Fidesz jelöltje (VIDEÓ)

Budaváron még van mit tenni

Azonban az I. kerületben egyelőre más a helyzet: 2026 januárjában a kiadó használt lakások medián bérleti díja 300 ezer forint volt, ami 4 százalékos éves drágulást jelent. Az eladó lakások négyzetméterára ugyanakkor 15 százalékkal, közel 1,9 millió forintra emelkedett.

Balogh szerint a budapesti moratórium miatt az új Airbnb-szereplők belépése itt is „befagyott”, így egy esetleges kerületi szigorítás elsősorban a jelenlegi lakáshotel-üzemeltetőket érintené – magyarázta.

A szakértő úgy vélte: ha az I. kerületben – vagy más városrészekben – a szigorítás mellett döntenek, az várhatóan növelné az eladó és hosszú távra kiadó lakások kínálatát.

Ez pedig tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését, különösen egy olyan piaci környezetben, ahol a kereslet már most is kihívásokkal küzd az államilag támogatott lakáshitelek miatt – olvasható az Index cikkében.