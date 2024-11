Hivatalos: 2026-tól nincs Airbnb Terézvárosban

Két lehetőség áll az ingatlantulajdonosok előtt

Az ingatlan.com adatai szerint – melyet a Népszava is szemlézett – az Airbnb-hatás már érezhető Terézváros ingatlanpiacán. Mint írták, az 50 négyzetméternél kisebb lakások négyzetméterárai 5 százalékkal csökkentek, és az eladó lakások száma 50 százalékkal nőtt.

Szakértők szerint az ingatlantulajdonosok két lehetőség előtt állnak:

vagy eladják a lakásaikat, vagy hosszú távú bérbeadásra állnak át.

Lehetséges forgatókönyvként azt is felvázolták, hogy ez a tendencia visszafoghatja az ingatlanpiac áremelkedési ütemét, ami akár a jövőbeli drágulásokat is mérsékelheti. A folyamat hatása túlmutathat Terézvároson, és a főváros más részeire is kihatással lehet – derült ki az összeállításból.