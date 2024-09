Mandiner-körkérdés: lesz-e a többi belvárosi kerületben is a terézvárosihoz hasonló Airbnb-népszavazás?

Nyitókép forrása: Soproni Tamás Facebook-oldala

Soproni Tamás polgármesternek így a nyár végén, ősz elején sikerült alaposan felbolygatni a kedélyeket a főváros belső részein azzal, hogy ügydöntő szavazást írt ki Terézvárosban az Airbnb-ről. A rövid távú lakáskiadás kérdése ugyanis alaposan megosztja az embereket. Az ingatlanok tulajdonosainak, a kifejezetten jó üzlethez kapcsolódó vállalkozásoknak nyilván hatalmas érvágás lenne, ha az lenne a referendum eredménye, hogy a VI. kerület képviselő-testülete betiltja az Airbnb-t, viszont a gyakran randalírozó, bulizó vagy csupán hangoskodó fiatalok miatt szenvedő társasházak lakói valószínűleg örömtáncot lejtenének.

Vasárnapig, azaz ma még lehet szavazni online vagy személyesen, s már 20 százalék felé közelít a részvételi arány, ami azt jelenti, valóban érdekli az ott élőket, hogy mi fog történni ebben az ügyben, s bármennyire is hihetetlen a Hunyadi téri piacon, Terézváros legfontosabb, legnagyobb közösségi területén is gyakran felvetődik ez a téma.

Arról is megoszlanak a vélemények, hogy az „igen” szavazatok (a betiltás) győznek-e vagy a „nemek” (minden marad a régiben),

de mégis nagyobb az esélye annak, hogy az előbbi álláspont kerekedik felül, hiszen gyaníthatóan többen vannak azok, akiknek elegük van legénybúcsúra érkező raxertormi (figyelem, kitalált külföldi városnév!) ácslegények duhajkodásaiból, más kérdés, hogy ők mennyire aktívak.

Persze sokan vitatják, hogy a momentumos polgármester kiírhatott-e ilyen „ügydöntő szavazást”, amely jogilag nyilván nem az, mert a hivatalos referendumnak komoly előfeltételei vannak – és például nem vehetnének részt rajta a 16-18 év közöttiek, a közügyektől eltiltottak, most viszont az ebbe a körbe tartozók vígan voksolhatnak –, s valószínűleg sokan megkérdőjelezik, hogy az adatkezelés törvényes volt-e.

Erről tehát lesznek még a jövőben viták, de az is érdekes, hogy Soproniék okoztak némi meglepetést, néhol zavart a szintén érintett belvárosi kerületekben – hiszen a Terézvárosból esetleg kiszorított vállalkozók átvándorolhatnak a szomszédba, másrészt a környező városrészekben lakók is kikövetelhetnék náluk is a szavazást –, legalábbis ez derül ki a körkérdésünkre adott válaszokból.

Azt kérdeztük, kértük az V. (Belváros-Lipótváros) a VII. (Erzsébetváros) a VIII. (Józsefváros), a IX. (Ferencváros) kerületi önkormányzatoktól,

hogy terveznek-e a terézvárosihoz hasonló szavazást az Airbnb ügyében, a válaszukat indokolják is meg, s amennyiben a VI. kerületi voksolásnak az lesz az eredménye, hogy az önkormányzat tiltsa be az Airbnb-t, ez milyen hatással lesz az ő kerületükre, és ebben az esetben mit kívánnak tenni?