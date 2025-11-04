Izraelbe szökött a „parkolási maffia” elítélt vezetője: nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s politikus ellen

Fürst azonban nem vonult be a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe.

A 444 információi szerint Fürstnek 60 napja lett volna a büntetés megkezdésére, de a volt politikus ehelyett Izraelbe szökött.

Hitközségi források szerint Fürst már a másodfokú ítélet előtt megszerezte az izraeli letelepedési engedélyt, az úgynevezett alija-jogot. Az engedélyhez az izraeli belügyminisztérium megkereste a magyarországi hitközséget, hogy igazolják Fürst zsidó származását, ami a dokumentum kiadásának egyik feltétele. Az igazolást június 21-én – mindössze nyolc nappal a jogerős ítélet előtt – állították ki.

A letelepedéshez szükséges érvényes útlevél és erkölcsi bizonyítvány megszerzése önmagában is kérdéseket vet fel. Nem világos, miként kaphatta meg mindezt valaki, akit jogerősen egy súlyos ügyben elítéltek. Források szerint Fürst családja már korábban kiköltözött Izraelbe, így könnyen meg tudta szervezni saját távozását is.

