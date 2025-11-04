Ft
mszp maffia Terézváros Izrael elfogatóparancs Fürst György

Izraelbe szökött a „parkolási maffia” elítélt vezetője: nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s politikus ellen

2025. november 04. 16:02

Fürst György, Terézváros volt szocialista alpolgármestere jogerős börtönbüntetése elől menekült Izraelbe.

2025. november 04. 16:02
null

Már nemcsak belföldi, hanem európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van Fürst György, Terézváros volt alpolgármestere ellen – értesült a Magyar Nemzet.

Forrás: Police.hu

A volt szocialist politikust idén májusban ítélte jogerősen hat és fél év börtönre, valamint 25 millió forint pénzbírságra a Fővárosi Ítélőtábla.

Az ítélet szerint a kétezres évek elején hét budapesti kerület közös parkolási társulást hozott létre a mobilfizetéses parkolás működtetésére, amelyet a Centrum Parkoló Kft. irányított. A társaság vezetője Fürst György volt, aki akkoriban Terézváros vagyongazdálkodásért felelős alpolgármestereként dolgozott. A bíróság megállapítása szerint az okozott kár meghaladta a tízmilliárd forintot. A Fürst által irányított bűnszervezethez 24 parkolási vállalkozás csatlakozott, amelyek bonyolult, átláthatatlan alvállalkozói láncot hoztak létre. A cégek részfeladatokra vagy fiktív munkákra szerződtek, indokolatlan költségeket generáltak, és hamis számlákkal, teljesítésigazolásokkal vonták ki a pénzt a Centrum Parkoló Kft.-ből.

Fürst azonban nem vonult be a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe. 

A 444 információi szerint Fürstnek 60 napja lett volna a büntetés megkezdésére, de a volt politikus ehelyett Izraelbe szökött.

Hitközségi források szerint Fürst már a másodfokú ítélet előtt megszerezte az izraeli letelepedési engedélyt, az úgynevezett alija-jogot. Az engedélyhez az izraeli belügyminisztérium megkereste a magyarországi hitközséget, hogy igazolják Fürst zsidó származását, ami a dokumentum kiadásának egyik feltétele. Az igazolást június 21-én – mindössze nyolc nappal a jogerős ítélet előtt – állították ki.

A letelepedéshez szükséges érvényes útlevél és erkölcsi bizonyítvány megszerzése önmagában is kérdéseket vet fel. Nem világos, miként kaphatta meg mindezt valaki, akit jogerősen egy súlyos ügyben elítéltek. Források szerint Fürst családja már korábban kiköltözött Izraelbe, így könnyen meg tudta szervezni saját távozását is.

Nyitókép: Képernyőkép / ATV Egyenes Beszéd

***

Chekke-Faint
2025. november 04. 17:25
Ez a fazon még Izraeltől remél valamit .... DDDD
Nasi12
2025. november 04. 17:25
Volt egyszer egy ultrajobbosnak látszó is aki oda menekült. E szerint nem csak gázában vannak menekült táborok😀
zakar zoltán béla
2025. november 04. 17:17
Bátor bitang...
Bitrex®
2025. november 04. 17:09
Ez is egy szélhámos, legfeljebb 50%-os kazárzsidó, akinek ráadásul apai ági felmenői jöhettek Galíciából. Se jiddisül, se héberül nem tud, zsinagógában sosem járt, azt legfeljebb fényképen látott. MSZP-s múltjából ítélve egy ateista maffiózó, aki most előhúzta a zsidókártyát. Dániel Péter cimborája lesz ez a tetű ott Izraelben.
