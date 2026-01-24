Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Arne Slot Liverpool Kerkez Milos

„Nem sérült meg és taktikai oka sem volt” – Arne Slot Kerkez Milos lecserélése miatt magyarázkodott

2026. január 24. 22:58

Arne Slot a sajtótájékoztatón elárulta, miért cserélte le a szünetben Kerkez Milost. Ezt mondta a holland tréner a Bournemouth–Liverpool után.

2026. január 24. 22:58
null

Bournemouth–Liverpool 3–2. Egy parádés meccs a Premier League-ben, amin ráadásul három magyar is pályára lépett. Szoboszlai Dominik gólpasszal és góllal is jelentkezett, Tóth Alex a hajrában debütált, a második hazai gólnál hibázó Kerkez Milost viszont a félidőben lecserélte Arne Slot vezetőedző. A sajtótájékoztatón meg is kérdezték tőle, hogy miért.

Ezt is ajánljuk a témában

„Nem, nem sérült meg” – idézi a holland tréner szavait a fourfourtwo.com. – „Azt sem mondanám, hogy taktikai oka volt. Már a meccs előtt is világos volt, hogy nem lenne okos dolog a héten újból kilencven percet játszatni vele. Kezelnem kell azokat a játékosaimat, akik folyamatosan szerepet kapnak, és formában kell őket tartanom.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron
Bournemouth–Liverpool
Bournemouth–Liverpool: Kerkez egy félidőt töltött a pályán. Fotó: Glyn KIRK / AFP

Bournemouth–Liverpool: Kerkeznek ki kellett volna hagynia egy edzést

Elárulta: pénteken az illetékes stábtagok azt mondták neki, 

ha lenne még egy plusz napjuk a két találkozó között, akkor Kerkez biztosan kihagyta volna az edzést, hogy regenerálódni tudjon.

„Szóval ebben az erőltetett menetben mindig egy kockázati zónában mozogsz. Joe Gomez meg is sérült az első félidőben, így cserélnem kellett. Kerkez cseréjét a második játékrészre terveztem, de ha fent hagyom a hatvanadik percig, akkor már a második játékmegszakítást használtam volna el egy cserére. 

És mivel tudtam, hogy nem fogja végig játszani a meccset, inkább már a szünetben lehoztam, és így maradt még két alkalmam cserélni.”

Slot magyarázatában csak az a furcsa egy kicsit, hogy így is megszakította a játékot a 60. perc környékén, egészen pontosan az 59. percben küldte be Curtis Jones-t és Hugo Ekitikét is a pályára.

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!