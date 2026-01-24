„Nem sérült meg és taktikai oka sem volt” – Arne Slot Kerkez Milos lecserélése miatt magyarázkodott

„Nem, nem sérült meg” – idézi a holland tréner szavait a fourfourtwo.com. – „Azt sem mondanám, hogy taktikai oka volt. Már a meccs előtt is világos volt, hogy nem lenne okos dolog a héten újból kilencven percet játszatni vele. Kezelnem kell azokat a játékosaimat, akik folyamatosan szerepet kapnak, és formában kell őket tartanom.”