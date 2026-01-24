„Nem sérült meg és taktikai oka sem volt” – Arne Slot Kerkez Milos lecserélése miatt magyarázkodott

Micsoda pillanat: Szoboszlai Dominik pacsival köszöntötte a pályán Tóth Alexet (FOTÓ)
Akkor még döntetlen volt az állás.
Arne Slot a sajtótájékoztatón elárulta, miért cserélte le a szünetben Kerkez Milost. Ezt mondta a holland tréner a Bournemouth–Liverpool után.
Bournemouth–Liverpool 3–2. Egy parádés meccs a Premier League-ben, amin ráadásul három magyar is pályára lépett. Szoboszlai Dominik gólpasszal és góllal is jelentkezett, Tóth Alex a hajrában debütált, a második hazai gólnál hibázó Kerkez Milost viszont a félidőben lecserélte Arne Slot vezetőedző. A sajtótájékoztatón meg is kérdezték tőle, hogy miért.
„Nem, nem sérült meg” – idézi a holland tréner szavait a fourfourtwo.com. – „Azt sem mondanám, hogy taktikai oka volt. Már a meccs előtt is világos volt, hogy nem lenne okos dolog a héten újból kilencven percet játszatni vele. Kezelnem kell azokat a játékosaimat, akik folyamatosan szerepet kapnak, és formában kell őket tartanom.”
Elárulta: pénteken az illetékes stábtagok azt mondták neki,
ha lenne még egy plusz napjuk a két találkozó között, akkor Kerkez biztosan kihagyta volna az edzést, hogy regenerálódni tudjon.
„Szóval ebben az erőltetett menetben mindig egy kockázati zónában mozogsz. Joe Gomez meg is sérült az első félidőben, így cserélnem kellett. Kerkez cseréjét a második játékrészre terveztem, de ha fent hagyom a hatvanadik percig, akkor már a második játékmegszakítást használtam volna el egy cserére.
És mivel tudtam, hogy nem fogja végig játszani a meccset, inkább már a szünetben lehoztam, és így maradt még két alkalmam cserélni.”
Slot magyarázatában csak az a furcsa egy kicsit, hogy így is megszakította a játékot a 60. perc környékén, egészen pontosan az 59. percben küldte be Curtis Jones-t és Hugo Ekitikét is a pályára.
