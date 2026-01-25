Mindenki azt nézi, mit csinált a magyar legenda az üres belgrádi csarnokban (VIDEÓ)

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Varga Dénes az Európa-bajnokság helyszínén is bizonyította: nem véletlenül tartják a sportág valaha volt egyik legzseniálisabb játékosának.
Az Európai Vízilabda Szövetség stílusosan hangolt a vasárnap esti Szerbia–Magyarország Európa-bajnoki döntőre: a sportág történetének egyik legzseniálisabb játékosa, Varga Dénes sajátos lőgyakorlatával. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar extraklasszis a Belgrád Aréna első, második, harmadik és negyedik emeletéről is betalált, a kamera is alig tudta követni a lövéseit – érdemes megnézni, nem véletlen, hogy már majdnem 14 ezer kedvelésnél jár az Instragramon...
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás