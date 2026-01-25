Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa-bajnokság vízilabda Varga Dénes

Mindenki azt nézi, mit csinált a magyar legenda az üres belgrádi csarnokban (VIDEÓ)

2026. január 25. 21:09

Varga Dénes az Európa-bajnokság helyszínén is bizonyította: nem véletlenül tartják a sportág valaha volt egyik legzseniálisabb játékosának.

2026. január 25. 21:09
null

Az Európai Vízilabda Szövetség stílusosan hangolt a vasárnap esti Szerbia–Magyarország Európa-bajnoki döntőre: a sportág történetének egyik legzseniálisabb játékosa, Varga Dénes sajátos lőgyakorlatával. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar extraklasszis a Belgrád Aréna első, második, harmadik és negyedik emeletéről is betalált, a kamera is alig tudta követni a lövéseit – érdemes megnézni, nem véletlen, hogy már majdnem 14 ezer kedvelésnél jár az Instragramon...

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 25. 21:19
Az volt!!!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!