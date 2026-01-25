Ft
gyűlés fidesz kaposvár háborúellenes miniszterelnök orbán viktor

Szombaton tovább robog a háborúellenes gyűlés: most az is kiderült, hol tartják

2026. január 25. 21:20

Ezúttal egy Heves vármegyei településen folytatódik az országjárás.

2026. január 25. 21:20
null

„Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!” – jelentette be Orbán Viktor közösségi oldalán a következő háborúellenes gyűlés helyszínét – szúrta ki a Magyar Nemzet. A miniszterelnök videóban idézte fel a kaposvári hangulatot.  

Somogy vármegye központjában a miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy a helyi polgármester, Szita Károly korábban azt javasolta,

legyen elérhető a város, legyen a főiskolából egyetem, legyen kórház, melyet a Tisza most visszaminősítene, míg a Fidesz szerint minden megyeközpontban kell lennie erős egészségügyi központnak. 

A kultúráról szólva elmondta, a színházat felújították, az iparral kapcsolatosan pedig jelezte, hogy százmilliárd forint értékű befektetés érkezett az elmúlt években – írták.  

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, Kaiser Ákos

 

Összesen 3 komment

Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 26. 00:33 Szerkesztve
A genny sem gyűlik feleslegesen... és a háborúban dúl a Fid eszes pestis
Válasz erre
1
0
b-kanya-3
2026. január 25. 21:54
Mikor tartják Moszkvában?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!