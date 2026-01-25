Szombaton tovább robog a háborúellenes gyűlés: most az is kiderült, hol tartják

„Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!” – jelentette be Orbán Viktor közösségi oldalán a következő háborúellenes gyűlés helyszínét – szúrta ki a Magyar Nemzet. A miniszterelnök videóban idézte fel a kaposvári hangulatot.

Somogy vármegye központjában a miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy a helyi polgármester, Szita Károly korábban azt javasolta,