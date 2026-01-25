Szombaton tovább robog a háborúellenes gyűlés: most az is kiderült, hol tartják

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Ezúttal egy Heves vármegyei településen folytatódik az országjárás.
„Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!” – jelentette be Orbán Viktor közösségi oldalán a következő háborúellenes gyűlés helyszínét – szúrta ki a Magyar Nemzet. A miniszterelnök videóban idézte fel a kaposvári hangulatot.
Somogy vármegye központjában a miniszterelnök többek közt arról beszélt, hogy a helyi polgármester, Szita Károly korábban azt javasolta,
legyen elérhető a város, legyen a főiskolából egyetem, legyen kórház, melyet a Tisza most visszaminősítene, míg a Fidesz szerint minden megyeközpontban kell lennie erős egészségügyi központnak.
A kultúráról szólva elmondta, a színházat felújították, az iparral kapcsolatosan pedig jelezte, hogy százmilliárd forint értékű befektetés érkezett az elmúlt években – írták.
