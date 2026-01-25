Ft
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Global Firepower szlovákia románia magyarország horvátország szerbia ausztria

Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország a világ toplistáján

2026. január 25. 21:26

Újabb nemzetközi kimutatás látott napvilágot. Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország.

2026. január 25. 21:26
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Nemzetközi kimutatás bizonyítja: Budapest megkerülhetetlen szereplő akkor is, ha békefenntartásról van szól. Kijött a Global Firepower (GFP) 2026-os listája, amely alapján Magyarország a vizsgált 145 ország között az 57. helyen áll. (Tavaly az ötvenötödik, az azt megelőző két évben az ötvennegyedik, 2022-ben az ötvenhatodik, 2017-ben a hatvanharmadik helyre rangsoroltak minket.) Hazánk mostani „powerindexe" 1,0429, miközben a mögöttünk lévő, 63. helyen tartózkodó Szerbiáé 1.2938; a 67. helyen álló Ausztriáé 1.3759; a 69. pozícióban lévő Szlovákiáé 1.3911; a 73. helyre rangsorolt Horvátországé pedig 1.5432. Magyarország előtt végzett Románia az ötvenkettedik és Csehország az ötvenötödik helyen. Bukarest „powerindexe" 0.9558, Prágáé 1.0313. Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország.

Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország
Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország

A GFP módszertana több mint 60 komponenst vizsgál: sorra veszi az adott ország népességét, természeti adottságait, erőforrásait, földrajzi helyzetét és költségvetését, valamint számításba veszi az államok hivatásos (plusz tartalékos) katonai humánerőforrásait, szárazföldi, légi és vízi eszközállományait.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron
  • Ezekből képeznek egy mutatót, ahol a nulla az elméletileg lehetséges legjobb értéket jelenti.
  • Vagyis minél kisebb az érték, annál erősebbnek számít egy adott ország elméleti konvencionális hadereje.

Viszont az index nem mér operatív kiképzettséget vagy hadműveleti tapasztalatot közvetlenül; ezért a rangsor hasznos összehasonlításokra, de nem helyettesíti a szakpolitikai-stratégiai értékelést. A GFP készítői maguk is arra figyelmeztetnek, hogy a trendeket óvatosan kell értelmezni.

Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország

Magyarország az utóbbi években egyértelműen visszatért a közép-európai élmezőnybe, azonban a GFP-helyezések 2023–2026 között kisebb ingadozásokat mutatnak. A 2026-os eredmény egyáltalán nem jelent drasztikus gyengülést – hiszen számos haderőfejlesztési projekt zárult le a 2025-ös esztendőben, például a Leopard-tankok beszerzése és leszállítása és a KC–390 Millenium szállítórepülők megérkezése –, a háttérben adatkorrekciók és a GFP-modell finomhangolása is állhat.

Mint láttuk és látjuk: Szerbia, Ausztria, Szlovákia és Horvátország, de még Bulgária is Magyarország mögött áll, viszont ezen országok is jelentős lépéseket tesznek védelmi képességeik fejlesztésében. Modernizációs programokat hajtanak végre.

Ugyanakkor, ha azt vizsgáljuk, hogy az Európai Unió huszonöt tagállama között hol áll hazánk, kiderül, Magyarország a tizennegyedik pozícióba került – Csehország a 13., Románia a 12. helyen áll.

A teljes uniós listát alább tekinthetik meg:

  1. Franciaország
  2. Olaszország
  3. Németország
  4. Spanyolország
  5. Lengyelország
  6. Svédország
  7. Görögország
  8. Hollandia
  9. Portugália
  10. Dánia
  11. Finnország
  12. Románia
  13. Csehország
  14. Magyarország
  15. Belgium
  16. Bulgária
  17. Ausztria
  18. Szlovákia
  19. Horvátország
  20. Litvánia
  21. Szlovénia
  22. Írország
  23. Lettország
  24. Észtország
  25. Luxemburg

Képek forrása: Facebook

 

nagylajos
2026. január 26. 02:32
Sajna gyenge a hadseregünk. Bár tett jó lépéseket a kormány, még mindig harmatos. Arra kell készülnünk, hogy a környező ország-tolvaj kis-antant népekkel kerülünk konfliktusba. Ez elkerülhetetlen. Hiába haverkodik Orbán a magyargyűlölő mocskos kommunista Ficóval, illetve a szintén magyargyűlölő rác Vucsicsal. Ezek a népek mindig is gyűlölni fognak bennünket, mert tudják jogtalanul lopták el az 1000 éves hazánk területeit. Kárpát-medence csak is magyar irányítású lehet. Ezért erősebb hadsereget KELL kiépítenünk, mint a szloták+oláh+rác együtt. EZEK az ellenségeink. A konfliktus ezekkel elkerülhetetlen. Vissza kell állítani hazánk területi integritását. Semmi nem változott! A Kárpát-medencében MA IS a magyarok vannak többségben. Le kell számolnunk az idegen bevándorló rácokkal, tótokkal, oláhokkal.
bekeev-2025
2026. január 25. 22:52
szilvarozsabekeev-2025 2026. január 25. 22:48 Ti hol vagytok tót? Hogy? A picsában? Legalább tudjátok, hol a helyetek! Látod? És még a marha erős honvédségetekkel sem tudjátok visszavenni a Felvidéket. Fatökű magyarok. :)
bekeev-2025
2026. január 25. 22:24
DBZ22bekeev-2025 2026. január 25. 22:18 Ne érezd már azt hogy minden cikk alá köteles vagy kommentelni , még a végén azt hiszik ( hisszük ) hogy elmeháborodott vagy ! Tévednék ? Valakinek kell egy kis tudományt csöpögtetni az üres fejetekbe.
bekeev-2025
2026. január 25. 22:12
Na persze, az osztrák haderő mögöttetek van, ahhhhhaaaaa... Erősek vagyunk, haderő kell, fegyvergyártás, lőni, tölteni, lőni, tölteni. Aztán mikor kirobban a háború, akkor meg jajj-jajj, csúnya bumm-bumm, legyen béke, John Lennonok vagyunk.
