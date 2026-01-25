Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország a világ toplistáján

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
Nemzetközi kimutatás bizonyítja: Budapest megkerülhetetlen szereplő akkor is, ha békefenntartásról van szól. Kijött a Global Firepower (GFP) 2026-os listája, amely alapján Magyarország a vizsgált 145 ország között az 57. helyen áll. (Tavaly az ötvenötödik, az azt megelőző két évben az ötvennegyedik, 2022-ben az ötvenhatodik, 2017-ben a hatvanharmadik helyre rangsoroltak minket.) Hazánk mostani „powerindexe” 1,0429, miközben a mögöttünk lévő, 63. helyen tartózkodó Szerbiáé 1.2938; a 67. helyen álló Ausztriáé 1.3759; a 69. pozícióban lévő Szlovákiáé 1.3911; a 73. helyre rangsorolt Horvátországé pedig 1.5432. Magyarország előtt végzett Románia az ötvenkettedik és Csehország az ötvenötödik helyen. Bukarest „powerindexe” 0.9558, Prágáé 1.0313. Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország.
A GFP módszertana több mint 60 komponenst vizsgál: sorra veszi az adott ország népességét, természeti adottságát, erőforrásait, földrajzi helyzetét és költségvetését, valamint számításba veszi az államok hivatásos (plusz tartalékos) katonai humánerőforrásait, szárazföldi, légi és vízi eszközállományait.
Viszont az index nem mér operatív kiképzettséget vagy hadműveleti tapasztalatot közvetlenül; ezért a rangsor hasznos összehasonlításokra, de nem helyettesíti a szakpolitikai-stratégiai értékelést. A GFP készítői maguk is arra figyelmeztetnek, hogy a trendeket óvatosan kell értelmezni.
Magyarország az utóbbi években egyértelműen visszatért a közép-európai élmezőnybe, azonban a GFP-helyezések 2023–2026 között kisebb ingadozásokat mutatnak. A 2026-os eredmény egyáltalán nem jelent drasztikus gyengülést – hiszen számos haderőfejlesztési projekt zárult le a 2025-ös esztendőben, például a Leopard-tankok beszerzése és leszállítása és a KC–390 Millenium szállítórepülők megérkezése –, a háttérben adatkorrekciók és a GFP-modell finomhangolása is állhat.
Mint láttuk és látjuk: Szerbia, Ausztria, Szlovákia és Horvátország, de még Bulgária is Magyarország mögött áll, viszont ezen országok is jelentős lépéseket tesznek védelmi képességeik fejlesztésében. Modernizációs programokat hajtanak végre.
Ugyanakkor, ha azt vizsgáljuk, hogy az Európai Unió huszonöt tagállama között hol áll hazánk, kiderül, Magyarország a tizennegyedik pozícióba került – Csehország a 13., Románia a 12. helyen áll.
A teljes uniós listát alább tekinthetik meg:
