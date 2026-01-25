Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország a világ toplistáján

Viszont az index nem mér operatív kiképzettséget vagy hadműveleti tapasztalatot közvetlenül; ezért a rangsor hasznos összehasonlításokra, de nem helyettesíti a szakpolitikai-stratégiai értékelést. A GFP készítői maguk is arra figyelmeztetnek, hogy a trendeket óvatosan kell értelmezni.

Itt a friss erősorrend: így áll Magyarország

Magyarország az utóbbi években egyértelműen visszatért a közép-európai élmezőnybe, azonban a GFP-helyezések 2023–2026 között kisebb ingadozásokat mutatnak. A 2026-os eredmény egyáltalán nem jelent drasztikus gyengülést – hiszen számos haderőfejlesztési projekt zárult le a 2025-ös esztendőben, például a Leopard-tankok beszerzése és leszállítása és a KC–390 Millenium szállítórepülők megérkezése –, a háttérben adatkorrekciók és a GFP-modell finomhangolása is állhat.

Mint láttuk és látjuk: Szerbia, Ausztria, Szlovákia és Horvátország, de még Bulgária is Magyarország mögött áll, viszont ezen országok is jelentős lépéseket tesznek védelmi képességeik fejlesztésében. Modernizációs programokat hajtanak végre.

Ugyanakkor, ha azt vizsgáljuk, hogy az Európai Unió huszonöt tagállama között hol áll hazánk, kiderül, Magyarország a tizennegyedik pozícióba került – Csehország a 13., Románia a 12. helyen áll.