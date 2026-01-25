Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Tévednek!
„A brüsszeli elit úgy gondolja, ha ők kitalálnak valamit, akkor mi szolgalelkűen megyünk utánuk. Tévednek! Ezt csak egy bábkormánnyal lehetne megtenni. Olyanokkal, akiket külföldről finanszíroznak, és akik mögött külföldről finanszírozott média áll.”
